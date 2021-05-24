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|Хомячим миллиарды. РосГазпром затевает стройку 700-метрового небоскреба в Питере
15:15 26.05.2021
Газпром представил концепцию нового небоскреба в Петербурге
Ксения Панькова
Газпром предложил построить в Санкт-Петербурге новый небоскреб под названием "Лахта Центр 2", его высота составит 703 метра, что сделает его вторым по высоте в мире, сообщили в компании.
Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и "Газпромом".
"В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг "Лахта Центра" на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб – "Лахта Центр 2". Его высота составит 703 метра", – приводит РИА "Новости" сообщение компании.
Как уточнили в Газпроме, небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа.
"Лахта центр" – деловой комплекс в исторической части Приморского района Санкт-Петербурга, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна Газпром. Стоимость активов компании "МФК "Лахта центр", занимающейся строительством 462-метрового здания Газпрома в Петербурге, оценивалась в 2,5 млрд долларов