Как в Киргизии разграбили дачу экс-президента К.Бакиева (фото)

15:27 26.05.2021

Фото - Дача бывшего президента Бакиева разграблена



Жалал-Абадская область

город Кок-Жангак



Turmush - Фонд по управлению государственным имуществом изучит вопрос по дачному комплексу бывшего президента Курманбека Бакиева, который расположен в городе Кок-Жангак Жалал-Абадской области.



Комплекс расположен в горах вблизи города Кок-Жангак.



Так, дачный комплекс выглядел 5 лет назад



К дачному комплексу можно пройти по канатному мосту протяженностью 300 метров. Рядом горная река, растут деревья можжевельника, чистый воздух.



На месте побывали корреспонденты Turmush.



Так, дачный комплекс выглядит сегодня. 25 мая 2021 года



Подвесной мост на дачный комплекс бывшего президента Курманбека Бакиева



Из трех строений в форме юрты у двух остались только каркасы. Одно строение находится на грани полного разрушения. В двухэтажном здании выбиты все стекла, на внутренних стенах надписи.



Для строительства данного дачного комплекса в свое время привлекали примерно 50 человек. Завершили строительство осенью 2009 года. На территории комплекса были вольеры, где содержались дикие животные и экзотические птицы.



Адалат Сеитова готовила еду для строителей, которые работали на данном объекте. По сей день она безвозмездно охраняет объект от самозахватчиков и проводит уборку прилегающей территории от мусора. "Эту дачу столько человек строили. Ранним утром 7 апреля 2010 года комплекс, а вместе с ним и наш дом, который располагается по-соседству, были разграблены. В современном здании не осталось даже ложки. Приезжали отовсюду, чтобы грабить. Можно было не допускать этого и передать дачу в хорошее состоянии на баланс государства. Даже местные аксакалы могли тогда встать на защиту этого имущества и не дать его разграбить. Налетели со всех сторон - забрали кровати, посуду и все, что попадало под руку. Даже была драка за дверь в туалете. По животных сообщали, что отдали их в зоопарк. Но мы не знаем, что с ними в итоге сделали. Здание можно было бы сохранить и оно приносило бы сейчас пользу", - говорит жительница.



Спустя два-три года, после того, как объект был передан на баланс государства, здание передали больнице. Работники проводили здесь уборку, косметический ремонт. "На тот момент нам выплачивали за охрану по 3000 сомов в месяц. Если не ошибаюсь, это были 2013-2014 годы. Затем стало известно, что объект передан на баланс государственного предприятия "Элдик". Работники больницы так и не смогли использовать этот объект по назначению - здесь планировали организовать здравницу для пациентов. Так, здание было разграблено во второй раз.



В то время, в связи с возникшими семейными обстоятельствами мы выехали в Россию и в течение двух лет не были на этом жайлоо. Когда вернулись, то обнаружили, что и в нашем доме выбили стекла. Люди становятся похожими на животных. Если ты приехал отдыхать, то отдохни, но не ломай ничего. Хотя нам ничего и не платили, мы не можем просто так смотреть на этот разрушающийся дачный комплекс, так как, пусть и малое, но участие в его строительстве принимали. Недавно приезжала молодежь на отдых - вырвали доски от потолка в помещениях и пустили все на дрова. Мы начали ругаться, требовали, чтобы не трогали здание, предлагали даже дать им дрова. Да и сейчас отдыхающих много. Тех, кого увижу, прошу не мусорить. Некоторые, конечно, стесняются, но другие начинают вступать в словесную перепалку. Другие и вовсе так рассуждают, что якобы мы получаем за эту работу [прим. Turmush - уборку мусора] заработную плату. Если не присматривать, то все унесут подчистую", - рассказывает жительница.



Адалат вспоминает, что Курманбек Бакиев приезжал на эту дачу лишь один раз - поздней осенью в 2009 году. В основном здесь отдыхал Акмат Бакиев со своей семьей. На территории комплекса содержались 28 лошадей. Члены семьи Бакиевых приезжали сюда пить кымыз.



Местная жительница Булгатча Апатаева также выразила недовольство, что объект, переданный в государственную собственность, остался без присмотра. "В свое время здание было очень красивым. Если бы оно находилось в частной собственности, то сейчас бы тут был хороший объект, зона отдыха. Здесь живописная природа, ореховые леса. А какие здесь были условия… А сейчас такого уже нет. Приезжающие на отдых распивают спиртные напитки, ходят по навесному мосту, раскачивая его. Мы переживаем, что кто-нибудь может упасть с этого моста - его высота составляет 50 метров. На некоторых участках натянули проволоку, чтобы не упали дети", - говорит Апатаева.



Как рассказывал глава ГП "Элдик" Максат Жээнбеков, на данный момент есть два варианта по данному объекту - передать на баланс айыл окмоту. Второй - просят отдать в аренду сроком на 15 лет. Если посмотреть территориально, то земля относится к айыльному аймаку Кара-Алма. Объект можно использовать эффективно для развития внутреннего туризма. Если местные органы власти не смогут работать с объектом, то можно отдать в аренду.



Глава айыл окмоту Кара-Алма Ойротбек Анарбаев говорил, что они готовы поддержать инициативу передать объект на баланс айыл окмоту.