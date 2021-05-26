 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Юнусабадский погром. Ташкентские менты люто выселили бывших детдомовцев
17:57 26.05.2021

"ВОЛОЧИЛИ ПО ЗЕМЛЕ, ДАЖЕ БЕРЕМЕННОЙ ДОСТАЛОСЬ": БЫВШИЕ ДЕТДОМОВЦЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ ИХ В ТАШКЕНТЕ

Среда, 26 Мая 2021

В узбекском сегменте социальных сетей обсуждают шокирующую видеозапись - в Ташкенте сотрудники правоохранительных органов избили группу юношей и девушек, ранее выселенных из предоставленного им жилья. Молодых людей сначала принудительно доставили в одно из столичных ОВД, а затем подвергли избиению.

В публикациях на эту тему сообщается, что вопиющий случай произошел 22 мая в Юнусабадском районе Ташкента 22 мая (в какое время суток - не уточняется, предположительно, утром).

Бывшие детдомовцы ночуют в подземном переходе

В своем кратком рассказе на камеру молодые люди вспоминают произошедшее с содроганием.

"Поскольку нам некуда было идти, мы все, в том числе и моя беременная жена, вынуждены были остаться на ночевку прямо в подземном пешеходном туннеле напротив [здания] Кабинета Министров";

"Меня скрутили 4-5 сотрудников милиции, надели наручники и на машине привезли сюда, в ОВД";

"Хамили: "Вам, сиротам, вечно чего-то не хватает, все вам мало, неблагодарные!";

"Представляете: прямо средь бела дня, на виду у Кабмина! Избивали жестоко, даже силой волочили по земле!" - поведали журналистам пострадавшие ребята.

События, описанные в заметке на узбекскоязычном сайте Еffect.uz, стали поводом для резонансных дискуссий, и даже "разбудили" обычно невозмутимый Сенат Узбекистана (верхняя палата парламента), представитель которого заверил, что "будет проведено изучение состояния бывших воспитанников Домов милосердия".

По его словам, "государство предоставило бесплатное жилье детям из домов милосердия № 6, 10 Самаркандской области и № 22 города Ташкента (речь идет о приезжих из Самарканда - ред.), но дети НЕ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ соответствующими организациями о том, что это жилье предоставлено им в кредит, из-за чего они оттуда были выселены".

Когда же обманутые чиновниками и оказавшиеся на улице воспитанники детских домов приехали в Ташкент в поисках решения проблемы, "в отношении них были осуществлены неприемлемые действия со стороны сотрудников внутренних дел".

Вот как описывает ситуацию редакция Еffect.uz, куда вынуждены были обратиться пострадавшие выпускники детдомов, испытавшие на себе физическое насилие и психологическое давление со стороны милиционеров:

"Сегодня они остались на улице и даже переночевали в туннеле [пешеходном переходе], чтобы попасть в здание Кабинета Министров. Визитеров встречает соответствующий чиновник и показывает не совсем им понятный документ.

Когда граждане попросили [разрешить им] запечатлеть его содержание на мобильный телефон, сотрудник внутренних дел в гражданском, увидев, как одна из посетительниц начала фотографировать, замахивается на нее, и с силой толкает женщину на седьмом месяце беременности, пытавшуюся загородить соседку от удара.

Вследствие чего беременную срочно пришлось везти в клинику нового ТашМИ, поскольку велика оказалась вероятность преждевременных родов из-за перенесенного стресса и физического воздействия. Врачи говорят, что ради сохранения плода ежедневно необходимы лечебные мероприятия стоимостью 120 тысяч сумов ($11,3). Однако заявитель (муж пострадавшей - ред.) вынужден был написать расписку об отказе от лечения, так как у него нет запрашиваемой суммы…".

Медсправка для пострадавшей беременной бывшей воспитанницы детдома

"Комитет Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам молодежи, культуры и спорта взял этот случай под контроль. В ближайшее время будет представлена подробная информация по правовой оценке данного случая", - заверил представитель Сената.

О своей готовности "разобраться" в инциденте заявило и столичное ГУВД, добавив, что уже начата служебная проверка по факту избиения выпускников детдомов, результаты которой будут предоставлены общественности.

Напомним, постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2014 года за № 338 внесены изменения и дополнения в Положение о порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (утверждено постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2010 года за № 164). Согласно этому документу, государство гарантирует выпускникам детдомов получение жилья. Однако, судя по практике, бесплатные квартиры обычно "проплывают" мимо них...

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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