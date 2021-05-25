 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин помогает Москве создавать роботов-воинов, - В.Скосырев
18:31 26.05.2021

Санкции США стимулируют технологическое сотрудничество России и КНР
Владимир Скосырев

25 мая 21

В Москве прошли консультации РФ и КНР по вопросам безопасности. Россию представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев, Китай – член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. Такие встречи носят рутинный характер, но ведь Патрушев только что пообщался с помощником президента США Джейкобом Салливаном, а ранее состоялись российско-американские переговоры на уровне глав дипведомств. Игра приобретает трехсторонний характер. Не пытается ли Джозеф Байден вбить клин в отношения Москвы с Пекином, задаются вопросом западные СМИ.

Американский телеканал CNBC публикует интервью с вице-председателем компании IHS Markit Дэниэлом Ергином, который сказал, что Вашингтон хочет "оттянуть" Россию от Китая. Недаром санкции против компании, управляющей проектом "Северный поток – 2", были отменены. Госдепартамент пояснил, что это сделано в национальных интересах США, но Ергин назвал это оливковой ветвью в адрес России. Гибкость по проблеме санкций – это часть американской стратегии, направленной на то, чтобы остановить растущее сближение России с Китаем. Эту же тенденцию в подходе администрации Байдена подметил республиканский конгрессмен Майкл Уолтз. Его, правда, такая гибкость приводит в ярость. "На чьей стороне Байден, коль пошел на такие уступки?" – вопрошает политик.

Газета Global Times, издаваемая Компартией Китая, решительно отметает все домыслы по поводу прочности российско-китайских отношений, которые будируют американские и европейские медиа. В действительности чем сильнее враждебность и давление со стороны Запада, тем теснее становится взаимодействие между Москвой и Пекином, утверждает издание.

По словам комментатора газеты, на встрече Ян Цзечи – Патрушев речь шла о том, как совместными усилиями противостоять вирусу, а также клеветнической кампании, развернутой Западом. Цуй Хэн, исследователь из Педагогического университета Восточного Китая, полагает, что, вероятно, обсуждались возможности проведения саммита президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ведь в нынешнем году наши страны будут отмечать 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Странно, но факт. Два влиятельных органа западных СМИ – Financial Times и Newsweek, по существу, солидарны с оценкой китайской прессы и признают, что в результате нажима извне связи между Москвой и Пекином только укрепляются. Newsweek, ссылаясь на доклад группы аналитиков в Арлингтоне, подготовленный при поддержке Пентагона, сообщает, что Россия создает автономные оружейные платформы, где применяется искусственный интеллект. И помощь в этой области России оказывает Китай. "Русские военные стратеги добиваются информационного превосходства на поле боя", – говорится в докладе. При этом китайские технологии играют ключевую роль. Сэмуэл Бендит, эксперт, который участвовал в подготовке доклада, говорит, что военно-техническое сотрудничество России с Китаем углубляется, но его все больше засекречивают. Тем не менее удалось установить, что автономные оружейные платформы могут быть размещены на земле, в воздухе, на море и в шахтах. Они могут быть пущены в ход роботами. Китай тратит на изучение искусственного интеллекта неизмеримо большие суммы, чем Россия. Неудивительно, что в создании военных роботов она вынуждена полагаться на китайские технологии, следует из доклада.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Россия предоставила Китаю средства предупреждения от внезапного ракетного нападения. А после введения западных санкций против России она, в свою очередь, стала закупать у Китая в ограниченном количестве компоненты продукции военного назначения. Возможно, взаимодействие в этой области расширяется".

Зарубежная миссия члена Политбюро Ян Цзечи не ограничится Россией. После России он отправится в Словению и Хорватию. Цель – укрепить неформальное объединение "17+1", куда входят страны Восточной и Центральной Европы и Китай. Этот блок, который должен способствовать притоку китайских инвестиций в Европу, слегка зашатался. Из него демонстративно вышла Литва. В духе североатлантической солидарности она обвинила Китай в намерении усилить политическое влияние на малые страны и проникновение в экономику Европы.

Китайские комментаторы пишут, что Литва подпевает США. По их мнению, ослабить группу "17+1" не удастся – ведь европейцам крайне необходимы китайские капиталовложения.

Источник - ng.ru
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