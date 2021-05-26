Коронавирусные ограничения - это надолго, если не навсегда? - "СП"

19:57 26.05.2021 Кто и как будет обязан вакцинироваться от ковида по проекту правительства

Андрей Захарченко

Материал комментируют:

Гузель Улумбекова Игорь Гундаров Максим Стародубцев Семен Гальперин



Во вторник, 25 мая, в 18:54 мск, в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента проект федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".



В случае утверждения этой законодательной инициативы, автором которой выступает российское правительство, новый текст пункта 1 статьи 9 действующего ФЗ № 157 от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" будет звучать так: "Национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".



Для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, говорится в пояснительной записке к документу, Минздрав России считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения Российской Федерации, поскольку это наиболее эффективный и экономичный способ защиты от эпидемий.



Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку соответствующих профилактических лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Так, в 2021 году потребуются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 26 456,8 млн. рублей. На эти средства планируется выпустить в гражданский оборот 29,7 миллиона доз вакцин, в число которых вошли "ЭпиВакКорона" (4,7 млн. доз), "КовиВак" (4,5 млн.), "ГамКовидВак" (15,5 млн.) и "ГамКовидВак Лайт" (3 млн.). В 2022 - 2024 годах, подчеркивается в пояснительной записке, подобная потребность будет уточняться Минздравом России с учетом эпидемической ситуации.



Оставляя за скобками для отдельного разговора вопрос о том, за чей счет в настоящее время осуществляется закупка препаратов для внутрироссийской вакцинации, "СП" попробовала выяснить у экспертов, что означает для россиян этот законопроект.



Действительно это первый шаг государства ко все же тотальной обязательной вакцинации населения, как утверждают в соцсетях, или же за этим кроются какие-то иные мотивы и цели?



В принципе, о том, что массовая вакцинация - залог успешной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, говорят многие эксперты.



- Мы должны четко понимать - пока не будет провакцинировано 70−75% населения, коллективного иммунитета от коронавируса мы не достигнем, и передачу инфекции от человека к человеку мы не остановим, - пояснила, в частности, свою позицию "СП" ректор Высшей школы управления здравоохранением Гузель Улумбекова. - Сегодня мы все находимся в одном большом очаге инфекции, так что вопрос вакцинации - это не просто вопрос своего личного здоровья, это вопрос безопасности своих близких, коллег, страны в целом. Ведь за короткий промежуток времени инфицированный человек может заразить двоих-троих граждан.



- В бразильском Манаусе, - напомнил председатель правления Общественной организации защиты потребителей медицинских услуг "Здравоохранение" Максим Стародубцев, - как и в России, примерно 50% населения получило природный иммунитет от коронавируса, переболев, так сказать, пассивно. Но люди, несмотря на это, стали заражаться повторно. Поэтому иммунологи всего мира и забили тревогу, настаивая на оперативной вакцинации населения по всему миру, чтобы нивелировать появление новых, более заразных штаммов вируса из-за недостаточно сильного иммунного ответа уже переболевшего ранее носителя. В этом нюансе заключается опасность появления третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и всех последующих волн заболевания.



Однако на этот счет есть и другие мнения.



- Пока это только законопроект, и мы еще не знаем, как конкретно все это будет осуществляться на практике, можно только предполагать, - подчеркнул в беседе с "СП" президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин. ­­- Возможно, это будут какие-то систематические профилактические прививки, мы же не пока знаем точно, как долго действуют вакцины. Возможно, людей будут обязательно прививать в каком-то определенном возрасте, может быть и детском, кроме тех, у кого есть медотводы, которые, кстати, на сегодняшний день тоже не определены.



Будет перечень профессий, представителей которых будут не допускать к работе без подобной прививки. Как правило, это врачи, учителя, работники пищепрома и торговли, еще ряда сфер. Допускаю, что при каких-то заболеваниях эту прививку могут сделать обязательной.



"СП": - Но тотальной вакцинации всех и вся без разбора не будет?



- Конечно, об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса периодически говорят чиновники самых различных уровней. Но, думаю, такого не будет. Во-первых, это крайне проблематично организовать, а, во-вторых, это, может быть, и хорошо, но довольно спорно.



"СП": - Почему?



- Во-первых, на сегодняшний день мы еще очень многого не знаем о коронавирусе. В частности, не опубликованы точные данные о размере потерь из-за этой инфекции. Судить о том, насколько ковид реально оказался опасен, мы сможем, полагаю, только через несколько лет, когда получим всю детальную информацию. Тогда мы поймем, насколько, скажем, были точны тесты на определение этой инфекции, потому что есть большой вопрос, кому же на самом деле ставился правильный диагноз, а кому - нет, и сколько человек скончалось непосредственно от ковида, а сколько от того, что было приостановлено лечение других заболеваний. Но чтобы получить все ответы, повторюсь, должны пройти годы исследований.



Во-вторых, мы не имеем полных данных об эффективности и безопасности тех вакцин, которые нам предложены. Так, на сегодняшний день нет окончательных публикаций по результатам двойного плацебоконтролирования того же "Спутника V". По импортным вакцинам то же самое. Так что ответственно рассуждать о том. Насколько реально эффективны и безопасны вакцины, пока возможности нет.



По-хорошему, сначала бы следовало все эти данные обобщить и изучить, а потом уже делать какие-то выводы, а уж тем более - принимать те или иные решения.



"СП": - Однако же вот принимает правительство, например, решение о вакцинации в течение 2021 года минимум 60% населения (69,5 миллиона человек) для формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции через календарь прививок…



- Мне очень сложно это обсуждать, потому что я лично планы правительства, откровенно говоря, подчас не понимаю. На мой взгляд, его намерение свидетельствует только о том, что у нас к этому времени не объявят об окончании эпидемии. Хотя народ давно этого ждет, нам, например, периодически заявляют, что нам надо привыкать постоянно жить в масках, постоянно носить перчатки, хотя никто так и не доказал, что они имеют какую-то эффективность в борьбе с вирусными инфекциями.



Пока, на мой взгляд, степень эффективности всех принимаемых правительством мер в области борьбы с коронавирусом объективно доказана только в плане перераспределения собственности и обогащения одних интересантов на фоне обнищания других. Ничего иного я лично пока не наблюдал.



- Если подобное решение будет принято, на мой взгляд, это будет продолжением того, что я лично называю идеологическим маразмом, - высказал схожую точку зрения профессор, академик РАЕН, доктор медицинских наук Игорь Гундаров. - Потому что инфекции бывают разные. Одни - оспа, туберкулез - существуют столетиями, и против них, понятно, делаются вакцины. Но другие, например, грипп, сезонные и подвержены мутациям. В этом году один штамм, потом другой и так далее. И коронавирусам как раз свойственно именно такое поведение.



Вспомните, сам министр здравоохранения Мурашко на заре своей чиновничьей карьеры назвал вакцину оружием проигранной войны. Вот вы, предположим, получили сейчас вакцину. А от чего она именно? Это же не устойчивая оспа или корь, это вирус мутирующий, причем активно - по разным данным, порядка двух мутации в месяц. В этом свете, возможно, вакцинация имеющимися препаратами теряет свою острую актуальность уже сейчас.



"СП": - В чем же здесь, по-вашему, выход?



- Просто прекратить панику и начать говорить с врачами. Я постоянно призываю - давайте создадим независимые комиссии, давайте сядем и посмотрим с реальными графиками и цифрами в руках, какие тесты мы используем, когда люди заболевают и так далее. А то сейчас складывается ощущение, что других возбудителей ОРВИ, кроме одного коронавируса, вроде как и не осталось совсем. Хотя, по имеющимся у меня данным, в структуре пневмонии на его долю приодится всего 5%, а остальные 95% - на "совести" массы других возбудителей.



Просто многим врачам мозги настолько "закрутили", что они кроме коронавируса ничего другого и не видят. Что уж тут говорить о политиках! Так что нужно собирать ученых, совещаться с ними, и после давать рекомендации чиновникам. Хотя, по моему ощущению, рекомендация тут может быть только одна - прекратите панику, нынешняя ситуация ничем не отличается от той, что была год, пять, десять лет назад.



26 мая 21 Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622048220

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Казахстанскую экономику в постпандемический период обсудили на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате

- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил увеличить темпы вакцинации населения

- 300 млрд тенге направят на реализацию Дорожной карты занятости в 2021 году

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2021 года №335

- В Сенате обсудили вопросы закупок субъектов квазигосударственного сектора

- Итоги аудита консолидированной финансовой отчетности 15 центральных госорганов за 2020 год

- В Казахстане увеличится финансирование науки за счет недропользователей

- Рассмотрено уголовное дело

- Вынесен приговор за получение взятки и дача взятки

