Российские бойцы-вагнеровцы поставили на уши негров в центре Африки, - Le Monde

20:27 26.05.2021

26 мая 2021 г.

Сирил Бенсимон и Бенуа Виткин | Le Monde

Российское господство в Центральноафриканской республике беспокоит Париж

"В стране, где утверждается приверженность России, объектом клеветнических кампаний становятся Франция и ООН", - пишет Le Monde.



"Турист" - название выбрано неудачно, и фильм определенно не войдет в историю кинематографа благодаря своим художественным достоинствам. С другой стороны, это ценный индикатор растущего влияния России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Его выход в прокат в Банги в субботу, 15 мая, имел грандиозный успех. Половина стадиона "Двадцать тысяч мест" была заполнена на показе этого российско-центральноафриканского "блокбастера". Первого в своем роде. Художественный вымысел здесь частично присоединяется к официальной версии истории. В этом пропагандистском боевике российские военные и солдаты из ЦАР героически сражаются с ордой повстанцев, непременно кровожадных и неизбежно поддержанных каким-то вероломным французским советником", - пересказывают авторы статьи Сирил Бенсимон и Бенуа Виткин.



"(...) Однако в титрах фильма "Турист" не упоминается ЧВК Вагнера и ее предполагаемый босс, олигарх Евгений Пригожин, близкий друг президента Владимира Путина. Официально в ЦАР, как и везде, этой роты наемников, которая также использовала своих людей в Сирии и Ливии, не существует. И все же это один из столпов российской интервенции", - говорится в статье.



"Официально Москва сегодня признает присутствие 535 "инструкторов" в ЦАР, к которым правительство Банги попросило у Совета Безопасности ООН в начале мая добавить 600 человек для "поддержки процесса реформирования сектора безопасности". Но в то же время, как и обратная сторона той же медали, на местах присутствует много военизированных формирований, которые, похоже, игнорируют только лидеры России и ЦАР", - комментируют журналисты.



"31 марта группа экспертов ООН, занимающихся, в частности, наемничеством, заявила, что "глубоко обеспокоена взаимосвязанными действиями компании Sewa Security Services, российской компании Lobaye Invest Sarlu и российской организации, известной как группа Вагнера". По мнению этих экспертов, "серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права [происходят] в результате действий частных солдат, действующих совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях, совместно с миротворческими силами ООН".



"В то время как над этими 1000-2000 наемниками, которые находятся на передовой в ходе боевых действий или несут ответственность за безопасность основных лидеров, включая президента Туадеру, нависают обвинения в осуществляемых в упрощенном порядке казнях, пытках или насильственных исчезновениях, Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), скрепя сердце, решила дистанцироваться от этого скандального партнера, - отмечается в публикации. "С февраля русские и выходцы из ЦАР прекратили всякую военную координацию с голубыми касками, - раскрывает один источник в миротворческой миссии. - Внутри миссии возникли некоторые сомнения, особенно в отношении того, используется ли поставляемое топливо для обеспечения российских наступательных операций. И хотя Совет Безопасности все еще не высказался четко, главе миссии потребовались статьи в прессе и публичные отчеты, чтобы рассмотреть проблему репутационного риска".



"(...) ООН сейчас даже является объектом обвинений и организованных демонстраций недовольства, - указывают журналисты. "Власти Центральноафриканской республики придерживаются полностью российского подхода. Они изолируют миротворцев ООН, избавившись от всякой робости", - резюмирует процитированный выше источник.



"Политика России в отношении ЦАР и в целом в отношении континента "не преследует какой-либо стратегической цели и руководствуется исключительно оппортунизмом и жадностью определенных политических предпринимателей, которые играют на геополитических фантазиях Путина", - сказал бывший дипломат Владимир Фролов, и такая вовлеченность вызывает растущее беспокойство во французских властных кругах", - пишет Le Monde.



"Главной мишенью клеветнических кампаний в социальных сетях, срежиссированных организациями, близкими к властям ЦАР и/или их российским спонсорам, стал Париж, чей имидж еще сильнее подпортился именно среди молодежи франкоговорящей Африки, - указывают журналисты. - Амбиции Москвы все еще плохо определены - некоторые упоминают о желании создать зону влияния, простирающуюся от Судана на востоке до Анголы на западе, - но, по мнению одного надежного источника, "в ООН русские сейчас вмешиваются во все возникающие африканские вопросы".



"По иронии судьбы, именно благодаря французской дипломатии Москва связалась с Банги и вернула себе плацдарм в регионе. В конце 2017 года Париж действительно предложил президенту Туадере развернуться в этом направлении, чтобы закупить оружие, в то время как его страна находилась под эмбарго ООН. Россия ухватилась за такую возможность и воспользовалась местом, добровольно оставленным бывшей колониальной державой, дабы превратить ЦАР в лабораторию своих новых амбиций, арену, на которой она может разоблачать сторонников своего сотрудничества. Чуть более трех лет спустя пробуждение стало жестоким", - анализируют Бенсимон и Виткин.



"Мы прошли путь от несостоятельного государства до государства Вагнера", - тревожно предупредил один дипломат, когда российские агенты появились на таможенных постах по всей стране.



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Источник: Le Monde