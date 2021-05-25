 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте отличники школ будут получать стипендии. С Нового года (учебного)
00:15 27.05.2021

В Ташкенте отличники школ будут получать стипендии

В Ташкенте с нового учебного года лучшие ученики школ будут получать стипендию хокима в размере 500 000 сумов (около 50 долларов) ежемесячно, сообщает издание centralasia.media.

Об этом глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил 25 мая в ходе встречи с молодежью в рамках фестиваля "Движение пяти инициатив".

По словам Джахонгира Артыкходжаева, во всех столичных школах стипендию смогут получить по пять учеников, которые проявили себя в математике, физике, биологии, химии и иностранных языках.

Каждому ученику в месяц будет выплачиваться по 500 000 сумов, а его преподавателю - по 1 млн сумов (около 100 долларов).

Источник - centralasia.media
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