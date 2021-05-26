Мусульмане будут поминать защитников Казани от Ивана Грозного

00:21 27.05.2021

В православной семинарии начнут изучать исламские традиции и арабский язык

Милена Фаустова



26 мая 21



Духовное управление мусульман Татарстана утвердило День памяти павших при защите Казани.

Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) утвердило День памяти павших при защите Казани – Хэтер коне. Впрочем, знать, почитать и любить исламские традиции в республике теперь обяжут не только мусульман, но и православных семинаристов.



Важная в истории татарского народа дата отныне будет отмечаться чтением Корана и молитв за упокой души погибших ежегодно в 13-й день исламского месяца шавваль. Именно тогда в 959 году по хиджре, что соответствует 15 (2) октября 1552 года, войска царя Ивана Грозного после 41-дневной осады штурмом взяли город, тем самым положив конец Казанскому ханству. В этом году Хэтер коне пришелся на 25 мая и впервые был отмечен на официальном уровне у мавзолея казанских ханов на территории городского кремля.



"У каждого народа есть свои шахиды. Для татар – это в первую очередь те, кто погиб при взятии Казани. Тем более что события 1552 года шли в дни священного месяца Рамазан. Наш долг – помнить их, изучать свою историю и прививать любовь к своему народу в подрастающем поколении", – отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте ДУМ РТ. В управлении, однако, призвали не допускать "политических спекуляций на теме взятия Казани Иваном Грозным, которые чреваты межнациональными конфликтами". Напомнив, что "Казанское ханство было мусульманским государством, в котором процветала исламская культура, использовались арабская письменность и календарь хиджры", в ДУМ РТ отметили, что "Россия является родиной для многих коренных народов, которые плечом к плечу общими усилиями много раз отстаивали единую Отчизну, испокон веков развивались на территории нашей страны, формировали многоликий общероссийский менталитет и внесли вклад в развитие сильного социально-экономического пространства".



Для того чтобы снять антироссийский контекст нового памятного дня, глава ДУМ РТ Камиль Самигуллин во время мемориального мероприятия подчеркнул: "В истории татарского народа и после 1552 года было много героев-шахидов, положивших свои жизни ради религии, Родины, нации. Поэтому важно помнить и о них тоже. Я предлагаю Хэтер коне посвящать памяти всех героев и батыров татарской нации".



"Это решение ДУМ РТ вызывает много вопросов", – заметил в беседе с "НГР" профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. "Само мероприятие называется штурм-защита Казани, а мусульмане воевали с обеих сторон, причем, по некоторым данным, со стороны атакующих мусульман было больше. Если будут почитать всех мусульман – это один вектор. Если только защитников – то другой. Кроме того, и защищали Казань не только мусульмане, но и православные. Непонятно, будут ли почитаться каким-то образом защитники-немусульмане Казани. Если акция будет посвящена только мусульманам-защитникам, то с целью сохранения межрелигиозного мира было бы неплохо ввести и день памяти атаковавших Казань, с соответствующими, как мусульманскими, так и православными, молебнами", – заметил исламовед. Он также напомнил, что еще в XIX веке на реке Казанка в центре города был построен православный храм в память о воинах, погибших при осаде и взятии Казани. Правда, в советское время мемориал был закрыт и разграблен, а в 1924 году и вовсе переименован в "Памятник во имя содружества народов". Вторую жизнь храм обрел только в начале 2000-х годов, однако постоянно подвергался актам вандализма со стороны местных националистических организаций.



В то время как аксакалы Татарстана принимали решение о праздновании Хэтер коне, в Московском патриархате решили со следующего года ввести в Казанской православной духовной семинарии магистерскую программу "Исламоведение". В ее рамках будущие священнослужители станут не только углубленно изучать арабский язык, но и знакомиться "с основами вероучения, источниками традиций, а также изучать исторический и культурный контекст ислама в мире и в России".