Киргизия закрыла границу с Таджикистаном. На защиту рубежей собираются выйти местные жители с оружием в руках, - "НГ"

00:23 27.05.2021

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.05.2021



На границе Киргизии и Таджикистана опять неспокойно.

Киргизия закрыла для Таджикистана сухопутную и воздушную границу. Прилетевших накануне в Бишкек граждан Таджикистана не выпустили из аэропорта Манас и отправили обратно в Душанбе. Председатель кабмина Киргизии Улукбек Марипов пообещал в ближайшее время решить вопрос демаркации рубежей с помощью местных жителей. Парламентарии рассматривают законопроект о выдаче оружия гражданам. МИД Таджикистана рекомендовал не посещать Киргизию и не использовать ее территорию для транзита.



Новость о закрытии границы с Таджикистаном появилась накануне – пограничная служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила о временных ограничениях на въезд, выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по киргизской территории граждан Республики Таджикистан (РТ).



Ограничения также ввели для пропуска товаров и транспортных средств в пунктах пропуска, расположенных на киргизско-таджикском участке государственной границы. О том, что закрыли воздушное сообщение, в том числе и для транзитных пассажиров, не говорилось ни слова.



Для граждан Таджикистана, прилетевших в аэропорт Мана на чартерном рейсе авиакомпании "Сомон эйр", отказ киргизских пограничников пропустить их в Бишкек стал неожиданностью. В неведении о закрытии границ для таджикистанцев оказались и таджикские власти. По сообщению Радио "Озоди" (таджикская служба Радио "Свобода"), власти Таджикистана заявили, что авиационные службы Киргизии дали разрешение на полет в Бишкек. Консул Таджикистана в Бишкеке Абубакр Шодиев пытался решить проблему путем переговоров с киргизскими властями, но ему сказали, что граждане Таджикистана должны вернуться в Душанбе.



МИД Таджикистана обратился к гражданам с просьбой воздержаться от любых поездок в Киргизию, а также от транзитного проезда через территорию этой страны. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся грузовыми и пассажирскими перевозками любым видом транспорта, предложено не использовать территорию Киргизии, а следовать альтернативными маршрутами через третьи страны.



Улукбек Марипов 24 мая заявил, что граница будет закрыта до дальнейшего уведомления: "Вопрос о границе является одним из самых важных вопросов для нас на данный момент. Мы приложим все усилия, чтобы решить этот вопрос. Мы обязательно его решим... Помимо демаркации и обозначения границы мы стремимся усилить ее защиту. Мы создадим все необходимые условия для пограничников. Местное население также играет ключевую роль в усилении охраны границы. Поэтому я призываю вас запастись терпением".



На население приграничных районов киргизские власти возлагают особые надежды. Им будут предоставлены дополнительные права и возможности в помощи охраны границы. Депутаты парламента Киргизии разработали законопроект о внесении изменений в закон "о пограничных уполномоченных", действующий с 2015 года, который позволит жителям приграничных районов после специальной подготовки иметь и носить оружие. По мнению авторов документа, такие изменения будут способствовать предотвращению фактов посягательств на территориальную целостность и независимость страны. "Привлечение местных жителей, хорошо знающих географическое расположение местности, к вопросам охраны государственной границы является требованием времени", – говорится в законопроекте.



Сегодня статус пограничных уполномоченных есть у 140 местных жителей. Но они выполняют функции информаторов и оружия у них нет. "Новый закон позволит расширить их возможности", – считает один из инициаторов законопроекта, депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК (Социал-демократической партии Киргизии) Абдывахап Нурбаев. По его словам, уполномоченным гарантируются воинская подготовка два раза в год, соцстрахование наравне с военнослужащими и доступ к стрелковому оружию. Где оружие будет храниться, в документе умалчивается. Депутаты утверждают, что в мирное время оружие будет находиться либо в войсковых частях пограничной службы, либо в отделах МВД и выдавать его станут только в случае необходимости.



Российский эксперт по безопасности, руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович не уверен, что предложенная депутатами схема раздачи оружия гражданским лицам, пусть и уполномоченным по границе, имеет большой смысл. "Создание слабо проработанных механизмов выдачи оружия – плохая идея. Потому что применять его в случае кризисов и боевых действий должны специально организованные формирования, у которых есть кадровые военные, которые могут процесс возглавить и сделать его более эффективным. В любом государстве в случае необходимости предусмотрена мобилизация резервистов. Предлагаемый механизм, связанный с выдачей оружия населению в каких-то кризисных ситуациях, гипотетически может иметь плюс только в том, что он производится очень быстро", – сказал "НГ" Мендкович. Эксперт подчеркнул, что подобная схема не эффективна с точки зрения нужд обороны. Создавать партизанские части, на взгляд эксперта, бессмысленное начинание. Скорее всего депутаты, по мнению Мендковича, сделали жест в сторону обеспокоенного населения, которое требовало после двухдневной войны, унесшей жизни 36 киргизов, раздать оружие. Эксперт не исключает, что парламентарии в своем большинстве не проголосуют за принятие законопроекта. Тем более что его инициатор – фракция СДПК – на текущий момент не является представителем правящей элиты. Вопрос урегулирования пограничного вопроса обсуждался на встрече президентов Садыра Жапарова и Владимира Путина в Сочи. "Москва будет делать все возможное для помощи Бишкеку и Душанбе в разрешении ситуации на границе исключительно путем переговоров", – заявил российский лидер.