Рахматилло Зойиров по здоровью ушел с поста главы Социал-демократической партии Таджикистана

00:24 27.05.2021

Глава Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров подал в отставку. Об этом "Азия-Плюс" сообщил сам Зойиров.



Причиной своей отставки он назвал проблемы со здоровьем.



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"Я руководил партией с 1999 года и до сегодняшнего дня был его бессменным председателем. Сегодня, в первую очередь, я ухожу по состоянию здоровье. В последние годы меня мучают боли в ноге. 9 мая 2021 я года решил подать в отставку и заниматься лечением",– заявил лидер СДПТ.



По словам Зойирова, вопрос о своем уходе и новом главе партии он поставил еще в декабре 2020 года перед однопартийцами. Вопрос должны были решить на очередном съезде в марте, но съезд не состоялся в связи с тем, что многие активисты партии находились за рубежом, в том числе в России.



"Теперь мы первую часть съезда провели, я отчитался и меня освободили. Второю часть по выбору нового председателя на альтернативной основе и на основе конкурса выберут потом по решению политсовета. Дата будет назначена либо весной либо осенью, чтобы ребятам были удобно приехать из России", - сказал Зойиров.



В настоящее время, до выборного съезда временно исполняет обязанности председателя СДПТ Киемиддин Азизов.



Первый зампред партии не доволен таким решением

Между тем, первый заместитель председателя СДПТ, доктор юридических наук Шокирджон Хакимов говорит, что заявление Зойирова об отставке противоречит Уставу партии.



"Рахматулло Зойиров как кандидат юридических наук имеет представление о теории и практике партийной структуры. По его словам, согласно уставу партии в случае болезни или по другим причинам, если глава партии не может осуществлять руководство партией, обязанности председателя возлагаются на первого заместителя. Должен быть созван политсовет, который должен прояснить ситуацию и принять меры по созыву внеочередного съезда, - сказал он.



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Он выразил сомнение тем, что читал ли вообще политсовет заявлении председателя партии и его аргументы.



"Не знаю, какие обстоятельства повлияли на Рахматилло Зойирова, но его решение не отвечает интересам внутрипартийной дисциплины…", - сказал Хакимов.



В свою очередь Рахматулло Зойиров отметил, что съезд состоялся, и он специально не пригласил своего первого заместителя.



"Я специально не пригласил Шокирджона на съезд, потому что он один из альтернативных претендентов. Я сказал, что "альтернативные претенденты исполняющими обязанности председателя партии не будут". Чтобы избежать этого до выборного съезда молодой парень будет председателем партии. На очередной отчетный съезд пусть готовится Шокирджон", - сказал Зойиров.



Сам же Шокирджон Хакимов считает, что устав СДПТ для партии имеет высшую юридическую силу, а там четко регламентированы вопросы исполняющего обязанности председателя партии в случае необходимости.



"Кроме этого, я нахожусь в городе Душанбе и живу в трех остановках от резиденции уставного органа партии. Поэтому можно ставить под глубокое сомнение действительно ли состоялся политсовет, и был ли там необходимый форум. По-моему здесь задействована какая-то авантюра, которая направлена на изменение приоритетов нашей партии. И может быть состоялась какая-то купля-продажа. Поэтому однозначно соответствующие нормы Устава нарушены, не было никакой надобности вопреки установленным правилам назначать исполняющим обязанности малоизвестного человека. Этот удар направлен против репутации нашей партии", - сказал Хакимов.