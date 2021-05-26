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США ускоряют вывод своих войск из Афганистана, - В.Скосырев
00:25 27.05.2021

Пентагон хочет заменить солдат дронами

Владимир Скосырев
26 мая 21

Американские солдаты готовятся покинуть Афганистан.
Вашингтон намерен перевыполнить план по темпам ухода из Афганистана. Воинских частей Америки и НАТО не будет там в июле. А ведь президент США Джозеф Байден назвал крайним сроком 11 сентября. Как бы то ни было, масса проблем остается нерешенной. Вашингтону не удалось договориться о передислокации сил в соседние страны, чтобы предотвратить захват городов противником. Непонятно, будет ли обеспечена безопасность аэропорта Кабула, а значит, и присутствие иностранных посольств в столице.

Как говорит Мишель Флорной, бывший заместитель Министерства обороны США, вывод войск – деликатная операция, поскольку вы удаляетесь, а союзники из афганской армии никуда не деваются. Байден отмел возражения военных советников, которые хотели сохранить небольшой контингент на месте. В результате процесс отступления превратится в "преддверие ада" для остающихся.

Правда, председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит, что нет оснований предрекать неизбежную победу "Талибана" (запрещен в России) и падение Кабула. Но, как отмечает New York Times, существует больше вопросов, чем ответов о том, что дальше случится. Ведь талибы продолжают захватывать территории у правительственных сил.

В 2011 году в Афганистане было более 100 тыс. американских военных. Сейчас их примерно 3,5 тыс. Кроме того, не ушло примерно 17 тыс. частных контрактников, 6 тыс. из них – американцы. Когда их уберут, афганская армия, особенно ее ВВС останется без поддержки технических специалистов, например механиков.

Инцидент в провинции Гильменд, случившийся 14 мая, может быть наглядной иллюстрацией. Талибы минометным огнем повредили стабилизатор армейского вертолета. Раньше замену доставили бы на следующий день. Но механики уже находятся в Кабуле, и боевая машина остается на земле.

Пентагон рассчитывал, что сможет помогать своим афганским подопечным, особенно если в стране оживет "Аль-Каида" (запрещена в России), действуя, так сказать, удаленно. Но Госдепартаменту не удается договориться о переброске войск в соседние страны. Имеются в виду прежде всего бывшие советские республики Центральной Азии. Этот вариант маловероятен, учитывая близость этих стран к России и влияние на них Кремля, признают американские чиновники.

Подходящей опцией мог бы быть Пакистан. Но он в течение длительного времени поддерживал и поддерживает "Талибан"; к тому же у Пакистана напряженные отношения с США. Поэтому мало надежды на то, что там будут открыто, а не тайно размещены американские подразделения.

Чтобы следить за обстановкой на поле боя, военные США хотят создать кабинет ситуационного анализа, через который они будут переправлять афганским коллегам информацию (часто с помощью WhatsApp) и оказывать им поддержку с воздуха или другим путем. Но поскольку рядом с Афганистаном у США нет баз, самолеты должны будут взлетать с аэродромов на Ближнем Востоке или с авианосцев в Аравийском море.

Впрочем, часть миссии поддержки афганской армии с воздуха будут выполнять дроны Reaper, оснащенные ракетами. Но отправлять эти беспилотные аппараты из Персидского залива на расстояние более 1 тыс. миль и возвращать обратно чрезвычайно затратно. То же самое можно сказать и о бомбардировщиках, которые будут стартовать с авианосцев в Аравийском море. Им потребуется дозаправка в полете.

Даже судьба аэропорта Кабула не определена. Пока аэропорт охраняют несколько сот солдат из Турции, члена НАТО. Но останутся ли они? Американские чиновники полагают, что турки хотят получить уступки. Возможно, речь идет о том, чтобы США продали Анкаре истребитель F-35. Экс-президент Дональд Трамп исключил Турцию из программы поставок F-35 в отместку за то, что она закупила у России систему обороны от воздушного нападения С-400.

Если безопасность аэропорта в Кабуле не гарантирована, то не смогут оставаться в безопасности и посольства США и их союзников. Австралия уже объявила, что временно закроет свое посольство.

Понятно, что дальнейший ход событий будет в большой мере зависеть от поведения "Талибана". Он, как и официальный Кабул, должен был принять участие в конференции по мирному урегулированию в Стамбуле, намечавшейся на период с 24 апреля по 4 мая. На мероприятии должны были присутствовать представители более 20 государств и международных организаций, в том числе ООН. Но оно было отменено из-за того, что талибы заявили, что не будут участвовать, пока не уйдут иностранные войска.

И вот талибы изменили свою позицию, объявив, что примут участие на определенных условиях. Встреча не должна длиться более трех дней, повестка дня не включит решений по важным вопросам, и "Талибан" не пошлет в Стамбул делегацию высокого уровня.

В беседе с "НГ" эксперт по Афганистану и Центральной Азии Аркадий Дубнов отметил: "Этот шаг объясняется тем, что талибы хотят перенести центр тяжести переговоров в Катар. Там они работают с правительством Афганистана один на один. Конечно, переговоры идут при посредничестве Катара и американцев. Талибам нужны конкретные договоренности с Кабулом. И в Катаре они готовы к контактам на высшем уровне. Что касается конференции в Стамбуле, то согласие на участие в ней – это жест в сторону Катара и Пакистана. Эти две страны просили талибов не отказываться от стамбульской встречи".

Источник - ng.ru
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