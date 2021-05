Единства американской нации как не было, так и нет, - В.Кудрявцев

27.05.2021

Обращение американских генералов и адмиралов



Некоторое время назад в Соединенных Штатах произошло неординарное событие – группа 124 высокопоставленных отставных военных опубликовала открытое письмо о происходящем в стране, где катком прошлась по политике демократов во главе с президентом Байденом. Это произошло вскоре после того, как со своим критическим обращением к властям выступили французские военные.



Американские генералы и адмиралы заявили, что под угрозой конституционный строй США. Республика в опасности! Достаточно сказать, что, когда появляются законодательные инициативы, направленные на то, чтобы сделать выборы честными и прозрачными (читай: сегодня они таковыми не являются), правящие группы начинают обвинять авторов этих инициатив… в расизме.



Американские военные обеспокоены многим: диктаторскими замашками администрации США, которая штампует указы в обход конгресса; подавлением свободы слова; иммиграционной политикой, которая угрожает национальной безопасности; растущим влиянием Китая, который надо жестче сдавить санкциями; попытками договориться с "террористическим" режимом в Иране, желающим смерти Америке и Израилю; использованием армии в качестве политической игрушки против народа; наконец, физическим и умственным состоянием главнокомандующего.



Джо Байден



Послание такого рода не могло остаться без реакции. Однако, если начать искать информацию о письме 124 в Интернете, то видно, что оно вовсе не произвело в СМИ эффект разорвавшейся бомбы. Например, мне не удалось найти, что думают на эту тему влиятельнейшие CNN или The New York Times. Рупоры демократической пропаганды, как всегда, игнорируют то, что не вписывается в "линию партии".



Та реакция на письмо, что есть, звучит критически. "Странно, постыдно и неправда", – заявила Хиллари Клинтон. "Тревожно и безрассудно", – высказался в Politico некий действующий офицер флота. "Это, на мой взгляд, очень плохой пример эрозии военно-гражданских отношений как краеугольного камня нашей демократии", – написал в HuffPost полковник в отставке Джеффри Маккосланд. "Исторически бывшие военнослужащие были либо плодородной почвой для фашистских движений, переворотов и атак на демократию, либо опорой демократических движений, отстаивающих законы нашей Конституции против небольшой группы жаждущих власти людей, стремящихся разделить народ и подорвать его волю. Эти 124 отставных офицера сделали свой выбор, предав подавляющее большинство ветеранов, верных клятве", – подытожил бывший морпех Алекс МакКой, один из руководителей политически активной группы американских ветеранов.



Единства американской нации как не было, так и нет



Таких заявлений от бывших военных достаточно много. К ним добавляются "проницательные" замечания журналистов о том, что почти все подписавшиеся – белые, с одной или двумя звездами на погонах. Они уже давно не на службе (дескать, никому больше не интересны и не отражают настроений в вооруженных силах).



Однако вспомним убийство во время штурма конгресса ветерана ВВС США Эшли Бэббит, о которой, в отличие от "героя" Джорджа Флойда с его, мягко говоря, сомнительной репутацией, уже почти никто не помнит. А этот эпизод доказывает, что далеко не все в американской армии думают так, как изображают дело большинство ведущих американских СМИ. Или вот совсем свежая история – увольнение офицера из Космических сил США, написавшего о том, что в американских вооруженных силах распространяются идеи марксизма (о чем он даже книгу написал).



Или вот совсем свежая история – увольнение офицера из Космических сил США, написавшего о том, что в американских вооруженных силах распространяются идеи марксизма (о чем он даже книгу написал)



"Марксизм в США, да еще в американской армии? Что за ерунда!" – скажет кто-то. А между тем в письме генералов и адмиралов говорится о "конфликте [в Америке] между сторонниками социализма и марксизма и сторонниками конституционной свободы". The Independent, комментируя письмо, отмечает: "Многие из обвинений похожи на то, о чем говорят FoxNews и другие консервативные СМИ. Письмо даже имитирует использование заглавных букв и синтаксис в твитах Трампа о Социализме и Марксизме и Демократической Партии".



И действительно, если посмотреть на то, о чем говорят Трамп и его сторонники в Республиканской партии, то становится очевидно, что тема их борьбы с демократами-"социалистами" является в их дискурсе одной из ведущих. О марксизме здесь говорить нелепо, тем более что в современной Америке о нем и представления ни имеют, но идеологическое сближение глобализма с троцкизмом просматривается. Продукты этого сближения все больше внедряются в разные сферы жизни американского общества.



А если взять линию Трампа в целом (борьба с нелегальной иммиграцией, интернет-гигантами, Китаем и Ираном, не говоря о непризнании результатов президентских выборов) и сравнить ее с идеями письма 124 военных, то очевидно, что это письмо – эпизод продолжающейся борьбы за Америку сил, которые стоят за Трампом (никакого единства американской нации, как не было, так и нет). Показано, что эти силы достаточно влиятельны и лагерю демократов-глобалистов рано почивать на лаврах (хотя, как отмечают американские эксперты на основе опросов, высказывания военных практически не влияют на политические предпочтения граждан США).



Трамп и соратники



Трудно отделаться от мысли, что письма военных в США и Франции связаны. Напрашивается вывод о том, что трамписты ведут борьбу с глобалистами, которых "клеймят", как социалистов, не только в США, но и в Европе. Вспомним речь Трампа в ООН, где он призвал бороться с социалистическим "злом" во всем мире, и усилия его соратника Стива Бэннона по объединению в Европе крайне правых политических движений. Исходя из позиции французских военных и полицейских (большинство которых на ближайших президентских выборах будут голосовать за Марин Ле Пен), трампистская фракция американской элиты имеет серьезное влияние в странах Евросоюза.



Так или иначе, когда больше ста американских генералов и адмиралов (пусть и отставных) обеспокоены тем, что лидеры пришедшей к власти Демократической партии интересуются процедурами использования ядерного оружия, становится не до шуток. Источник - fondsk.ru

