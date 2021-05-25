Экс-мэр Бишкека Суракматов задержан ГКНБ. Вор должен сидеть в...

08:06 27.05.2021

26 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова задержали



Экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова задержали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что бывшего градоначальника водворили в ИВС СИЗО ГКНБ по делу о незаконном обогащении.



Отметим, Азиз Суракматов находился в главном управлении ГКНБ по городу Бишкеку с 16.00.



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ГКНБ озвучил имущество бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова и его близких.



Суракматов был задержан накануне по факту коррупции и незаконного обогащения.



Как пояснили в ГКНБ, в мэрии были установлены факты коррупции и незаконного обогащения при предоставлении представителям отдельных строительных компаний муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов. В результате коррупционной схемы активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 50 млн долларов США.



Список имущества:



Строительная компания "Елизавета"



(юридический адрес: г.Бишкек, ул. Раззакова, 33/2. Фактический адрес: г.Бишкек, ул. Абдымомунова 221, БЦ "Форт" 7 этаж)



ОсОО "Центр Офис" (сдача внаем недвижимого имущества)



Охранно-детективное агентство "Слон"



Агентство недвижимости "Слон" (Бишкек, ул.Раззакова, 33/2)



Юридическое агентство "Слон" (Бишкек, ул. Раззакова 33/2"



ОсОО "Микрокредитная компания "Финанс кредит Строй" (Бишкек, ул. Раззакова 33/2)



Компания "Новый город" (производит и поставляет в Кыргызстан двери и различную фурнитуру)



Компания "Папа Карло" (дизайн интерьера, проектирование и строительство, ремонт и комплектация под ключ, изготовление мебели)



Компания "Sphere KG" (ОсОО "Елизавета" построила дом по адресу: ул. Токтогула 112/1, Токтогула 114 и Токтогула 116а)



ОсОО "Столица Строй" ("Столица" и "Столица+", ул. Тоголок-Молдо 40/4 и 40/3 (1-й этаж арендует Керемет-Банк))



ОсОО "Ливерпуль" (бизнес-центр, ул. Тоголок-Молдо (рядом с "Белым домом")



ОсОО "Ак-Нан" (жилой комплекс, ул. Айтиева 17/1 в микрорайоне "Асанбай")



ОсОО "Поларис Групп" (жилой комплекс "Поларис" и "Поларис+", ул. Чуйкова, 136/2)



ОсОО "Юрист Риэлт Строй" (здание по адресу: пр. Эркиндик, 30/1)



ОсОО "Самолет" (компания построила дом – 234-квартирный жилой комплекс "Самолет", мкр.12, дом 12/1)



Центр отдыха "Улитка" в Бостери



Коттеджи в Бостери, (на территории санатория "Кыргызское взморье") оформлен на сестру Суракматову Г.Э. и брата Суракматова А.Э.



Коттедж в селе Сары-Ой (центр отдыха "Ак-Марал") оформлен на супругу Джумалиеву А.Д.

Подробнее: svodka.akipress.org/news:1705440/?f=cp