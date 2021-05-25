Кремль хватается за "клаву". Можно ли контролировать интернет? - "СП"

10:22 27.05.2021 Политологи - Пескову: Пока руки заняты клавиатурой, они не возьмутся за булыжник

Каким боком рискует выйти Кремлю желание контролировать "все и вся" в интернете

Андрей Захарченко



Политологи - Пескову: Пока руки заняты клавиатурой, они не возьмутся за булыжник



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Константин Калачев Олег Иванов



В последнюю неделю мая чиновники и функционеры высшего политического эшелона страны остро озаботились ситуацией с законностью в интернете.



Так, сначала первый замруководителя президентской администрации Сергей Кириенко, объявляя 26 мая об увеличении численности сотрудников Роскомнадзора, а также расширении его функциональных обязанностей и возможностей, подчеркнул, что ведомство должно улучшать используемые технологии, а также принимать активное участие в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей виртуальное пространство.



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Параллельно с ним начальник президентского управления по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева обратила внимание на то, что та ситуация, которая в настоящий момент сложилась в интернете, является критической. В связи с этим, по ее мнению, власть не может его не регулировать. При этом она допустила, что обывателю данные намерения и действия могут показаться слишком резкими и жесткими, и в связи с этим его мнение о деятельности властей может приобрести негативный оттенок.



Вишенкой на торте стало последующее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. "Интернет - это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора", - сказал он.



"СП" поинтересовалась у экспертов, не следует ли расценивать подобные заявления, тем более звучащие из уст далеко не последних фигур отечественной политики, как верные признаки того, что власть всерьез вознамерилась установить тотальный контроль над интернетом со всеми, помимо цензуры, вытекающими отсюда последствиями вроде реального административного и уголовного преследования за виртуальные действия и высказывания.



- Проблема здесь, действительно существует, - признал руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. - Однако я думаю, что опасения по поводу жесткой цензурной политики в интернете не имеют под собой серьезных оснований. Что, кстати, хорошо иллюстрирует недавнее противостояние Роскомнадзора и мессенджера Telegram.



Последний пытались же в России запретить, и даже были вынесены соответствующие судебные решения, которые, к слову сказать, до сих пор не отменены и действуют. Но Telegram как был, так и остается, при этом постепенно сравниваясь по своей информационной значимости с некоторыми телевизионными каналами.



"СП": - И тем не менее, государство должно или не все-таки не должно контролировать интернет?



- Конечно, государство должно, и, кстати, сильно желает регулировать определенные сферы общественных отношений, а интернет действительно стал сейчас одной из них. Другое дело, что даже в таких авторитарных странах, как, например, Иран, где заблокированы многие ресурсы, в том числе и российские, люди спокойно устанавливают VPN и продолжают ими пользоваться. Но, может быть, тут что-то изменится, ведь чиновники высшего звена призывают Роскомнадзор действовать более активно и решительно.



"СП": - Так если у Роскомнадзора не получается полностью контролировать интернет, как в случае с Telegram, то, может быть, и браться тогда за это не стоит?



- Нет, контролировать интернет, я думаю, нужно. Должны быть и запретительные меры в отношении каких-то радикальных течений и движений. Вспомните известные истории с суицидальным "Синим китом", с радикальным течением Columbain, пропагандирующим насилие в школах. С этой точки зрения государство должно активно отслеживать происходящее в интернете.



Просто надо находить для этого возможности. Не отставать в этом вопросе на шаг или два от независимых специалистов по интернету, а быть с ними на равных. Приглашать их в конце концов на работу, а не просто "пилить" гранты.



- Я лично высказывание Дмитрия Пескова о контроле "всего и вся" в интернете воспринимаю как продолжение наступления на свободу слова, - высказал иную точку зрения политолог Константин Калачев. - Конечно, слова о том, что законность в интернете силами Роскомнадзора должны быть обеспечена столь же полно, как в оффлайне, звучат красиво. Только вот надо понимать, что сеть - это для многих последнее пространство свободы.



И если там все зарегулируют, если дальнейшее развития законодательства будет связано и вправду с попытками зарегулировать "все и вся", то мы можем прийти не только к полной деанонимизации пользователей, но и ко входу в виртуальное пространство по паспорту со всеми вытекающими отсюда последствиями.



"СП": - Что это могут быть за последствия?



- Во-первых, обеспечить полный контроль за интернет-пространством очень непросто, для этого наверняка потребуются дополнительные расходы, а они, как всегда, лягут в конечном итоге на плечи самих потребителей услуги. Во-вторых, это может привести к полному отказу от всего того, что делает сейчас интернет альтернативой телевидению, что делает его каналом коммуникации людей, не имеющим аналогов. Уже вполне понятно, что без регулирования тут не обойтись, но главное - вместе с водой не выплеснуть и дитя.



"СП": - Кстати, а не рискует ли государство в своем упорном стремлении контролировать "все и вся" потерять контроль за настроениями граждан, рискуя получить на выходе в один прекрасный момент неожиданный и мощный всплеск протестных настроений в реальности?



- Рискует. Безусловно, рискует.



Мониторинг интернета дает возможность получить информацию о подлинных настроениях граждан, чего сейчас все чаще не могут обеспечить количественные опросы. Но если граждане будут заниматься самоцензурой, если им придется взвешивать каждое слово, прежде чем написать комментарий, то картина настроя общества будет сильно искажена.



Есть и еще одна, не менее важная проблема. Сейчас интернет используется многими людьми как канал для "выпуска пара". Они приходят домой замотавшиеся с работы, пишут на каком-нибудь форуме или в соцсети исполненный негатива к правительству пост и считают свою социальную миссию выполненной. И на митинги при этом они не выходят. Вы посмотрите, сколько граждан регистрировалось в свое время на сайтах в защиту Алексея Навального и сколько из них реально потом вышло на улицы.



Мне кажется, не стоит лишать людей последней отдушины для выражения своего недовольства, ведь пока руки заняты клавиатурой, в них не окажется реальный булыжник. Так что, думаю, перегибать в вопросе контроля "всего и вся" в интернете, да еще в том момент, когда самочувствие нашего общества далеко не самое лучшее, не стоит. Источник - свободная пресса

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