"Захват" Протасевича – спецоперация Запада? - В.Малышев

10:25 27.05.2021 Появились новые версии скандального инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Владимир Малышев

26.05.2021



Греческая русскоязычная интернет-газета "Русские Афины" напечатала статью под неожиданным заголовком "Арест Протасевича – спецоперация западных спецслужб против Китая". Ее автор Павел Онойко (кстати, украинец по паспорту) пишет, что "в этой головоломной истории вокруг ареста белорусского оппозиционера есть несколько странных моментов, которые позволяют предположить, что все это было спланировано не в Минске и даже не в Москве, а в Лондоне и Лэнгли".



Напомним, что летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA , признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали по ранее возбужденным уголовным делам. Евросоюз крайне резко отреагировал на действия Минска: призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и пообещал ввести новые санкции. Многие европейские авиакомпании уже заявили, что не будут заходить в небо над республикой, аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавиа".



Удар США по Китаю



"Начнем, – пишет автор стать в "Русских Афинах", – с небольшой детали: несколько дней назад, еще до пресловутой посадки самолета Ryanair в Минске, Литва заявила о выходе из блока 17+1. Этот блок создали ряд европейских стран вместе с Китаем для сотрудничества с последним в рамках проекта "Новый шелковый путь". Но "внезапно" глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, в интервью американскому журналу Politiko, заявил о выходе страны из этого блока и призвал другие европейские государства последовать ее примеру. Сначала был проект модернизации порта Клайпеда. Потом развитие сети мобильной связи стандарта 5G. В начале этого года – установка сканеров багажа в аэропортах. Во всех этих проектах на территории Литвы хотели участвовать китайские компании. И каждый раз официальный Вильнюс отказывал Пекину по соображениям национальной безопасности. А теперь Литва и вовсе решила прекратить участие в так называемом формате "17+1", созданной по инициативе Китая платформы для диалога Пекина со странами Балтии, Центральной Европы и Балканского полуострова".



О китайском "товарном коридоре" через Азию в Европу говорят уже давно. "В этом сумасшедшем проекте, который сулил десятки миллиардов долларов всем его участникам, должна была быть задействована и Украина, благодаря своему чрезвычайно выгодному географическому положению. В частности, Китай был готов инвестировать 10 млрд в глубоководный порт в Крыму. Но случился Майдан, а затем Крым "уплыл" в Россию, которую по этому поводу немедленно обложили санкциями, и транспортные потоки переориентировали на Беларусь. А потом случился уже Майдан и в самой Беларуси. И многие эксперты уже тогда начали связывать "цветные революции" в центре Европы с противодействием США китайскому проекту".



Китайская газета Global Times выдала резкий, если не сказать оскорбительный, материал в адрес Вильнюса. Авторы публикации назвали Литву "маленькой балтийской страной, население которой меньше, чем некоторые городские районы Китая".



Но, несмотря на свой реальный вес, Литва участвует во всех радикальных антироссийских действиях и клянется в верности США и НАТО. Называют они себя государством на передовой, а китайцы дают подобному поведению определение, которое можно перевести, как "презренный мерзавец". И считают антикитайские выпады Литовской республики символическими отзвуками стратегии США против Китая.



Подозрительная оперативность



Греческое издание обращает внимание на то, что меры по бойкоту Белоруссии были приняты, "невероятно быстро, сверх быстро", как будто заранее ждали и готовились к этому.



Запад быстрыми темпами пытается сделать из Беларуси страну-изгоя. Пытается создать своего рода санитарный кордон между западным миром и Китаем, старается успеть накачать общественное мнение до того, пока из Минска не начнут сыпаться разоблачительные показания: имена, пароли, явки и прочее, что уже начал выдавать быстро "поплывший" Протасевич.



Теперь, предлагает автор публикации, давайте взглянем на карту "Нового шелкового пути", и нам все станет понятно. "Вывод из строя Беларуси приводит к разрыву этого маршрута. И в результате может пострадать поставка товаров из Китая. А значит удар, фактически, направлен не на Беларусь, а на Китай. Видимо, с этим связаны резкие выпады Байдена. Они додумались, как можно прижать Пекин, и прижать больно. И, казалось бы, эта локальная история с Протасевичем приобрела глобальное значение, не меньше, чем с изрядно позабытым Навальным", – делает вывод греческое издание.



Версия депутата Бундестага



Версию о причастности к инциденту в Минске поддержали также и в Германии. Так, депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил в комментарии телеканалу "360", что ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске спровоцировали западные спецслужбы. По его мнению, эта "многоходовая операция" позволила найти повод запретить белорусским самолетам летать над территорией Евросоюза, однако сам депутат считает сложившуюся ситуацию "не совсем адекватной".



"Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту бывшем главном редакторе Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада. Но так вестись и так ловиться на этом… Это, конечно, непростительно", – сказал Гердт.



Депутат напомнил, что даже во времена попыток поймать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена такого всеобщего возмущения не наблюдалось. Задержание Протасевича не стоило обострения мировой обстановки, подытожил он.



И в самом деле, скандальный инцидент с самолетом в Минске никак не мог быть выгоден властям Белоруссии, мало того, он сегодня оборачивается для белорусского лидера Александра Лукашенко серьезными проблемами – бойкот со стороны Запада может нанести его стране большой экономический ущерб, и, в результате, основательно подорвать позиции самого президента.



Кроме того, после случившего глава Республики Беларусь вряд ли сможет проводить теперь свою излюбленную политику "многовекторности". И задержание основателя оппозиционного СМИ NEXTA вряд ли сможет компенсировать этот ущерб. А потому и в самом деле версии о причастности к случившемуся западных спецслужб заслуживают самого пристального внимания. Источник - Столетие.ру

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