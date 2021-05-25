Вышла новая книга политолога Михаила Демурина "Россия и мир на переломе"

11:09 27.05.2021

На сайте ИА REGNUM размещен новый сборник аналитических статей и публицистики давнего автора нашего агентства Михаила Васильевича Демурина "Россия и мир на переломе". Он посвящен сложным политическим и культурным процессам последнего десятилетия.



Будучи, прежде всего, экспертом в области внешней политики, автор в первой части своей книги размышляет о ее профессиональных и мировоззренческих основах, пишет о "новой" холодной войне, анализирует политику Кремля на пространстве бывшего СССР, отношения с США, европейскими странами и организациями, Японией, странами Африки. Эти темы раскрыты в тесной увязке с внутренней политикой России, качеством современного российского "политического класса".



Вторая часть книги содержит ответы на вопросы восстановления мировоззренческих основ России, сохранения и упрочения преемственности отечественной истории и культуры, идейной борьбы с внутренним и внешним Западом. Отдельные тетради сборника посвящены памяти о Великой Отечественной войне и зарисовкам жизни современной русской провинции.



Подробности: https://regnum.ru/news/society/3280474.html

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.