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В Казахстане порог для прохождения партий в парламент снижен до 5%
11:31 27.05.2021

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан". Изменения в законодательство предусматривают снижение порога для прохождения политических партий в парламент с 7% до 5%. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Согласно поправкам, в закон внесены нормы по снижению порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис (нижнюю палату парламента) с 7% до 5% голосов избирателей от числа, принявших участие в голосовании. Также предусмотрено внесение в формы избирательных бюллетеней всех уровней графы "против всех".

Кроме того, вносятся изменения по введению прямых выборов глав администраций (акимов) городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Кандидаты на выборах смогут самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру или стать выдвиженцем от политической партии. Сейчас в республике таких глав администраций выбирают с помощью косвенного избирательного права выборщики - депутаты местных представительных органов.

Очередные выборы в Мажилис прошли 10 января. Правящая партия "Нур Отан" ("Свет Отечества") набрала 71,09% голосов, что дало ей 76 из 98 мест в новом составе палаты. В парламент прошли еще две партии - Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"), они получили 10 и 12 мандатов соответственно. Всего в состав нижней палаты парламента входят 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам прямым тайным голосованием. Оставшихся девять избрала 11 января Ассамблея народа Казахстана, которая занимается реализацией национальной политики в сфере межэтнических отношений.

Источник - centralasia.media
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