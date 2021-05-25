Алайское ущелье. Таджикские войска не пускают кыргызов на пастбища

11:48 27.05.2021

27 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Приграничные конфликты

В Чон-Алае неспокойно. Военные Таджикистана не пускают жителей на пастбище



Военные Таджикистана не пускают жителей Чон-Алайского района на пастбище. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Аккулу Бердиев.



По его словам, сельчане жалуются, что военные Таджикистана перекрыли им путь к джайлоо.



"Я до этого сообщал, что военные Таджикистана вырыли окопы и создали оборону на границе. Но местные власти опровергли мои слова. Сейчас местные жители заявляют, что их не пускают на пастбище, стреляют по домам, скоту. Надо проверить", - обратился нардеп к кабинету министров.



Аккулу Бердиев призвал чиновников обратить внимание на участок в Чон-Алайском районе вблизи кыргызско-таджикской границы.