 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Данте – наш. Россия оказывается в роли хранительницы и защитницы европейских ценностей, - Александр Дугин
12:14 27.05.2021

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ: НОВАЯ ЖЕРТВА CANCEL CULTURE

24.05.2021
Александр Дугин
21 мая 1265 родился Данте Алигьери, Но на Западе его больше не отмечают.

Сегодня это просто опасно. Как же так, спросите вы? Данте символ западной поэзии, всемирно известный классик. Да все так. Но и этого итальянского средневекового гения не пощадила гильотина политкорректности.

Когда Божественная комедия попала в руки бесноватых защитников прав человека, либералов и глобалистов, они обнаружили, что творчество Данте является политически некорректным. И все. Нет Данте. Он стал очередной жертвой cancel culture. Теперь его произведения могут печататься только с купюрами и с указанием на неполиткорректный контент.

Формально придрались к тому, что у Данте основатель ислама был помещен в не очень приятную часть сакрального космоса. И либералы, которым в целом плевать на ислам, как и на любую традиционную религию вообще, вдруг решили, что такое чтение может отрицательно повлиять на психику мигрантов из исламских стран. И что их надо от этого оградить, чтобы не провоцировать вспышек не предсказуемой агрессии.
Это выглядит абсурдом, но в нашем мире абсурдом выглядит почти все. Пора бы привыкнуть.

Здесь в позиции законченных идиотов оказываются все –

и сами цензоры (это в первую очередь – так и представляешь себе как старый Сорос вместе с маленькой Гретой Тунберг вместе перелистывают Божественную комедию, подчеркивая подозрительные места);
и европейцы, которые теперь вынуждены каяться не только за колониализм и убийство наркомана Флойда, но и за Данте;
и сами мусульмане, которые представляются настолько слабоумными, что не способны оценить ту дистанцию, которая отделяет христианское Средневековье от современной Европы, и все воспринимают буквально и тут же брутально реагируют – как неконтролируемые маньяки.
Но явно локализация Магомета лишь повод. Данте – энциклопедия европейского Средневековья, великий памятник богословия, философии, поэзии, культуры. Данте это апогей западно-европейского христианского духа, торжественная песнь Империи, религии и рыцарской любви. В Данте многие поколения европейцев черпали вдохновение для формирования своей личности. По Данте герои Европы строили свою судьбу и жизнь. Fideli d’amore – верные любви. Данте выразил идеалы этого рыцарского куртуазного общества христианской аристократической элиты.

Именно за это Данте сегодня казнят. Он носитель иной Европы – Европы духа и идеи, веры и чести, служения и великой Любви. Современные властители Европы все это люто ненавидят. Поэтому они и запрещают Данте, удаляют его из учебных программ, обвиняют в недостаточной толерантности и подвергают шэймингу.

Европа уничтожает свои основания, размывает свои постаменты, выбрасывает из могил нетленные мощи гениев.

Нам ни в коем случае нельзя идти этим путем. Это касается не только защиты наших русских гениев, но и великих мыслителей, художников и поэтов Европы. Россия никогда не была европейской страной, но ценить европейское величие – мысль, искусство, гений – мы всегда умели. Пусть европейцы нас не понимали, мы-то их понимали. И ценили в них то, что было достойно восхищения. Сегодня, когда великого Данте европейцы выкидывают на помойку своей рухнувшей цивилизации, самое время поднять его на знамя.

Данте – наш. Мы знаем его, чтим его, читаем его, преподаем его и понимаем его. Сами того не желая, Россия оказывается в роли хранительницы и защитницы европейских ценностей – но именно ценностей, а не результатов упадка, декаданса и вырождения. Либерализм и глобализация это еще не вся Европа. Более того, это Анти-Европа. Поэтому она отказывается от своих корней. Мы же от своих не отказываемся. И европейские гении нам близки.

L"amor che move il sole e l"altre stelle

Мы должны быть верными Любви.

И если Любовь иссякнет, то что же будет двигать солнце и звезды?

Источник - katehon.com
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