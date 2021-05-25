Новая загадка коронавируса: цепочки заражения показали странности...

13:30 27.05.2021 Еще год назад вопросов о распространении коронавируса не возникало. Вокруг было буквально непаханое поле, кормовая база для COVID-19. Тогда мало кто еще переболел, и поэтому мишенью мог стать любой из нас. Но откуда возникают цепочки инфицированных сегодня? Когда вокруг полно вакцинированных, и Роспотребнадзор в который раз сообщает, что мы уже приблизились к созданию "коллективного иммунитета" - 60–70% населения с антителами?



Откуда началась сильная вспышка заболевания в Индии, где переболели и были вакцинированы сотни миллионов?



В бразильском Манаусе, где переболели (и выдохнули спокойно) аж 76% жителей города, потом опять начался серьезный подъем с огромной смертностью. Причем антитела переболевших никак не тормозили развитие инфекции.



Как оказалось, вирус мутирует из-за искусственного отбора, так называемого селективного давления, оказанного на его популяцию нами, людьми.



То есть чем большее число людей переболеют или будут вакцинированы, тем сильнее его свойства изменятся в сторону большей заразности с одновременным ускользанием от специфических антител, обходя некоторые иммунные реакции организма.



Вирус тоже хочет жить. Не впрямую и не сознательно, но те его модификации, которые смогут приспособиться к изменяющимся условиям существования, окажутся наиболее устойчивыми. COVID-19 будет искать любые лазейки, чтобы обмануть человеческий иммунитет.



Немецкий институт Роберта Коха недавно провел интересное исследование по определению мест, где происходили не просто единичные заражения, а серьезные всплески - то есть из одного источника инфекцию подхватывали сразу несколько человек. Эксперимент длился три месяца. Самый большой вклад дали домохозяйства и прочие места совместного проживания, а также работа - офисы, заводы и т.д., где граждане проводят минимум восемь часов в тесном общении. Даже если там есть отличные кондиционеры, избежать заболевания не удалось.



По мнению ученых, школы и больницы сегодня порождают гораздо меньше проблем, чем раньше - вероятно, потому что там стали строже соблюдаться правила безопасности и при выявлении новых случаев школьники тут же отправляются на карантин. То есть цепочки рвутся. Общественный транспорт в Германии тоже представляет не слишком большую опасность - но нужно понимать, что речь идет о немцах, которые послушно носят маски и соблюдают дистанцию. Так что этот опыт вряд ли возможно перенести в Россию.



А вот походы в гости или в бар, напротив, дают большую прибавку к немецкой статистике.



Плохо то, что все цепочки, которые удалось отследить, составляют лишь четверть от всех зарегистрированных случаев заражения. Остальные 3/4 возникают как бы ниоткуда - то есть не понятно, как и где люди подцепили вирус, а если не понятно, как, то и не понятно, что с этим делать, так как источник невозможно заблокировать.



В некоторых западных странах были попытки отслеживать заражения по телефону. Однако это тоже в итоге ни к чему не привело. Так как длительный инкубационный период (до 14 дней) не позволяет выяснить, где заразился каждый конкретный человек - в ресторане, в котором отдыхал в воскресенье, на работе, куда пошел в понедельник, или в фитнесе, куда отправился в среду.



К тому же тренинговые приложения европейцы устанавливают довольно неохотно, а на бумажках, которые нужно заполнять в ресторанах, чтобы в случае выявления больного обзвонили все возможные контакты сидевших рядом, как сообщают в СМИ, "особо талантливые граждане рисуют всякую ерунду". Результат - расползание вируса. Это очень плохо, так как при диффузном распространении таргетные меры уже неэффективны, и если цифры новых случаев будут расти такими темпами, новых локдаунов рано или поздно не избежать.



COVID-19 выявил многочисленные прорехи в изучении респираторных заболеваний. Например, где заражается большинство и как расползается болезнь в динамике. Удается отследить только самые резонансные случаи, когда заразились на массовых мероприятиях или после возвращения туристов с отдыха из страны, где идет очередная волна.



Учеными были обнаружены некие хабы, общественные узлы, где вероятность заражения остается наиболее высокой. Так, несколько человек, работающих из дома и ни с кем особо не встречающихся, одновременно подцепили очень сходные версии коронавируса. Единственное, что связывало заболевших, - супермаркет, в который они ходили за покупками - разумеется, в масках. Источником в одном случае стал кассир, который вышел на работу, несмотря на симптомы простуды. Он работал без СИЗ. Сотрудники торговой точки по правилам должны быть отделены от покупателей пластиковым листом, но, очевидно, тот не смог задержать инфицированную аэрозоль - взвесь очень мелких капелек в воздухе. И если год назад минимальные средства защиты позволяли сдерживать такой источник заражения, то теперь в ряде случаев из-за мутации вируса в сторону большей контагиозности маски уже не помогают.



Еще одно изменение в худшую сторону - скорость передачи COVID-19. Человек на магазинной кассе проводит максимум минуту, причем отношения покупателя-кассира отнюдь не близкие, так сколько времени понадобилось, чтобы подхватить болезнь?



Очень показательны цепочки заражения, которые ученые отследили в домах престарелых. В одном из них целая группа привитых старичков заразилась коронавирусом от непривитого сотрудника. У всех дедушек и бабушек болезнь протекала в легкой форме, и сами они никого не заразили.



Еще в одном случае удалось отследить больше десяти заражений, источником которых были два медицинских работника, ухаживающих за пожилыми. Те инфицировали шестерых подопечных, двое из которых умерли. Позже один из старичков заразил родственника, который, не зная о болезни, пошел в супермаркет и там заразил еще как минимум одного человека. Тот, в свою очередь, передал коронавирус членам своей семьи, один из которых заразил коллегу, а тот принес вирус домой и инфицировал одного из живущих с ним членов семьи.



В прошлом месяце в Англии проводили так называемые "Ливерпульские дискотеки". Люди сдавали тесты ПЦР или делали прививки, выясняли, что они здоровы, и специально приходили на вечеринки, чтобы ученые могли понять - можно или нет заразиться в чистом и проверенном помещении. Естественно, потом эти люди сели на карантин.



По цифрам все вроде бы выглядит вполне оптимистично - через несколько недель после пати выявили всего 15 заражений на несколько тысяч человек. Но если учесть, что все это были люди с отрицательными тестами и антителами, то становится совсем уже непонятно - откуда тогда взялся вирус?



Отслеживание цепочек заражений, этакий вирусный детектив, занятие не просто интересное, но и полезное. Ибо показывает, что будет дальше с распространением инфекции и где искать главного "подозреваемого" - COVID-19.



Екатерина Сажнева Источник - московский комсомолец

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