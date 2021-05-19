Андижанские депутаты фрондируют против произвола местных властей

17:00 27.05.2021 "Мы хотим выразить свое недовольство". Депутаты Андижанской области обратились к президенту

Депутаты кенгашей Андижанской области обратились к президенту и заявили о давлении на депутатов со стороны должностных лиц, выразили недовольство решениями кенгаша, которые "противоречат законодательству", и пожаловались, что нарушение неприкосновенности депутатов остается без внимания. В Сенате заявили, что решение кенгаша Андижана отменят, если нарушения подтвердятся.

Вчера, 18:46 Политика

Группа депутатов кенгашей народных депутатов Андижанской области выступила с обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.



Депутат Андижанского городского кенгаша Жахонгир Жиянов заявил, что рад "плечом к плечу" с президентом осуществлять реформы в социально-экономической и политической жизни страны. В то же время он сообщил о давлении на депутатов со стороны должностных лиц и выразил недовольство решениями кенгаша, которые "противоречат законодательству и подзаконным актам".



По его словам, депутаты выразили претензии по поводу недавнего решения о лишении неприкосновенности их коллеги Шухратбека Каримова на 20-й сессии Андижанского городского кенгаша, но спустя несколько дней "все еще нет никаких результатов".



"Мы хотим выразить свое недовольство тем, что грубое нарушение неприкосновенности депутата местного кенгаша остается без внимания", - заявил он, призвав Сенат Олий Мажлиса отменить решение кенгаша из-за нарушений порядка организации сессии.



Он попросил президента взять под контроль ситуацию и усилить неприкосновенность депутатов местных кенгашей.



Реклама на Газета.uz

Депутат Ходжаабадского районного кенгаша Эльербек Абдураимов рассматривает действия Андижанского городского кенгаша как "противоречащие законодательству". Он отметил, что этот случай относится не только к депутатам Андижанской области, но и всей страны.



По его словам, "прокуратура как орган, ответственный за обеспечение верховенства закона, посягнула на неприкосновенность депутата, который критиковал незаконные действия в городе".



"Видно, что органы, охраняющие закон, вместо того, чтобы быть примером для всей республики, выходят против постановлений президента, постановлений правительства. Это неуважение к депутатам, неуважение к народу. Депутатов избрал народ", - заявил он.



Депутат напомнил, что несмотря на постоянную критику действий чиновников, в отношении них не принимаются меры. При этом "обычный патриотичный депутат лишается неприкосновенности из-за одной претензии", сказал Эльербек Абдураимов.



"Председатель Сената [Танзила Нарбаева] предъявляет много претензий о том, что местные кенгаши не работают. Какой депутат местного кенгаша будет работать, если последствия такие? Прошло 15 дней, но от Сената мы не видели серьезной реакции на сессию", - отметил он.



Депутат Андижанского городского кенгаша Диербек Абдусаматов сказал, что в день сессии он сообщил о нарушении законодательства руководству кенгаша, но "ни одно лицо не приняло мер по предотвращению нарушений".



По его словам, после сессии он выступил с обращением к Танзиле Нарбаевой, которая отправила ответственного сотрудника.



Депутат Асакинского районного кенгаша Саъдулла Эргашев также попросил отменить "незаконное решение" сессии Андижанского городского кенгаша.



Депутат Ходжаабадского районного кенгаша Баходир Саидалиев сообщил, что недовольство из-за лишения депутатской неприкосновенности Шухратбека Каримова выражают все районные кенгаши Андижанской области. Он считает, что сессия была организована "по сценарию хокима и прокурора Андижана".



Депутат Шахриханского районного кенгаша Мансур Рахмонов попросил взять под контроль обращение депутатов.



"Газета.uz" сообщала, что 17 мая кенгаш по представлению прокурора Андижана лишил неприкосновенности депутата Шухратбека Каримова, который регулярно выступал против незаконного отвода земель в городе и решений хокима Бахромжона Хайдарова. На этой же сессии депутатов обыскивали и забирали у них телефоны.



Минюст назвал обыск депутата и воспрепятствование его деятельности незаконным. В то же время в Генпрокуратуре заявили, что материалы, собранные по уголовному делу в отношении Шухратбека Каримова и его строительной компании, были достаточным основанием для лишения его неприкосновенности.



21 мая прокурор города Курбонали Аскаров подал в отставку по собственному желанию. В сообщении Генпрокуратуры подчеркивается, что увольнение не связано с событиями, произошедшими на сессии Андижанского городского кенгаша.



Реакция Сената

На следующий день после сессии кенгаша Андижана, 18 мая, Комиссия Сената по содействию активизации деятельности представительных органов власти на местах заявила, что начала изучение указанных событий.



В среду в пресс-службе верхней палаты парламента "Газете.uz" сообщили, что на место выехала дополнительная рабочая группа во главе с заместителем председателя Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Шухратом Чуллиевым и сенатором Фарходом Бакиевым.



В этот же день на сайте Сената появилось заявление о том, что в ближайшие дни общественности будет представлена подробная информация о результатах изучения специальной комиссии.



"В случае подтверждения доводов, приведенных в обращении, будет обеспечена отмена решения, принятого с нарушением законодательства, в порядке, установленном Сенатом", - говорится в заявлении.



Мнение депутата Законодательной палаты

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев считает, что это обращение можно рассматривать как неофициальный вотум недоверия андижанских депутатов местным руководителям, в том числе хокиму.



"Эта ситуация еще раз показывает, почему депутатам необходимо выражать вотум недоверия хокимам районов и городов. Так что пора закрепить это в законах, чтобы хоким действительно был подотчетен кенгашу, чтобы он не пренебрегал представителями народа, чтобы он не нарушал закон", - заявил парламентарий.



По его мнению, такое отношение связано с "излишней концентрацией полномочий в одном звене".



"В результате некоторые хокимы действуют незаконно и ведут себя как „абсолютные правители". Это плохо. Идея построения гражданского общества будет оставаться на бумаге до тех пор, пока на практике не будет полностью обеспечена неприкосновенность и безопасность депутатов, осуществляющих свою деятельность в интересах народа", - отметил Кушербаев.



Обращение депутатов



Газета.uzПодпишитесь на наш Telegram

"Газета.uz" 13 301

#андижан #шухратбек каримов

НравитсяНравитсяTelegram

Материалы по теме

Прокурор Андижана ушел в отставку

22 мая 2021, 12:24

Для лишения депутата неприкосновенности были основания - Генпрокуратура

20 мая 2021, 13:08

Депутата, выступавшего против незаконного отвода земли, лишили неприкосновенности

19 мая 2021, 14:31



Комментарии

27

Ирина Калюжная

26 мая, 19:30 ответить

Браво депутатам! Наконец в стоячем болоте появилось движение. Молодцы!



28

Антон Хрустим

26 мая, 19:51 ответить

Походу Андижан единственное место в Узбекистане, где еще остался здравый смысл и честь.



14

Тамара Аристархова

26 мая, 20:09 ответить

Почему-то уверена, что эта власть местная совместно с прокуратурой лоб расшибется, но будут доказывать свою правоту в действии. Квартет то для чего? Чтоб дружно сыграть музыку? Теперь одна нота выпала, что будет с квартетом? Трио?



27

Сергей Малевин

26 мая, 20:17 ответить

Молодцы, андижанцы! Видимо, в Андижане при рождении смелость не выбрасывают с пуповиной. Я рад, что прочитал такую новость. Депутаты не попрятались каждый в свой угол, а проявили вполне революционную солидарность! Власть сделает крупную ошибку, если будет отмалчиваться, не даст разъяснений и не отреагирует на посягательство на неприкосновенность.



27

Farruh Turgunov

26 мая, 20:56 ответить

Газета. уз, пожалуйста продолжайте освещать эту ситуацию. Интересно узнать, имеют ли какие то права и реальные полномочия наши депутаты или они у нас для одобрения действий хокимов.



21

Дилмурад Хасанов

26 мая, 22:17 ответить

Молодцы депутаты! Будем надеяться, что примут во внимание мольбу местных депутатов о помощи и не будут игнорировать, и накажут законным образом всех кто нарушил действующие законы, ведь Страна начала борьбу с коррупцией, а сосредоточение местной власти только в одних руках и приведет к ней (коррупции).



18

oyb_ uzb!

26 мая, 23:03 ответить

Боритесь за свои права!



19

Эльдор Шарипов

26 мая, 23:20 ответить

молодцы Андижанские депутаты! До этого было видно что хотели погасить депутата который выступил недоволством хокимята, и нарушения закона но его погасили чтобы другим был урок.



20

Алексей Николаевич

26 мая, 23:22 ответить

Пока хокимов будут назначать -так и будет. Это должна быть ТОЛЬКО выборная должность. И народ ДАВНЫМ ДАВНО готов их выбирать, Дайте воможность народу, хотя бы в качестве эксперимента, которые так любят проводить, выбрать хокима САМИМ жителям района. Предлагаю в качестве эксперимента Яшнабадский район. Это самый убитый, самый беспредельный и обнаглевший в отношении чиновничьего аппарата район. Сплошные показушники.



8

Val Smirnov

27 мая, 01:59 ответить

@Алексей Николаевич, абсолютно верно. И при выборности хокимов депутатам не пришлось бы обращаться к кому -либо, они сами бы сняли неугодного хокима или выразили вотум недоверия облхокиму. Не знаю как обстоит с законом о выражении вотума недоверия, но у нас точно нет и закона об импичменте. А без последнего демократия -это не демократия. А Президента, уверенного в любви, уважении и доверии народа никак не может смущать наличие такого закона.



2

тарас ильенко

27 мая, 00:52 ответить

Вот они болячки раскрываются, вся система сплошная имитация. Лет через пять вся правда откроется



6

тарас ильенко

27 мая, 00:56 ответить

Надо создать закон об правах и обязанностях хокимов. А то слишком много хокимы на себя берут,. прикрываясь поручениями Президента. Свои дела делают на местах



11

Akbar Sabitov

27 мая, 07:25 ответить

Молодцы! До чего приятно читать такие живые новости. Ужели депутат не пустое место, но имеет свое мнение, не совпадающее с мнением местной власти.



11

Хушбахт Худойкулов

27 мая, 07:30 ответить

Пара народу выбирать хокимов! А то многие сейчас работают на показуху и на себя!



6

Esmurza Jumamuratov

27 мая, 07:55 ответить

Логично было бы в первую очередь проверить до конца сообщения депутатов о нарушениях чиновников и дать окончательный ответ. И только затем, учитывая, что некоторые депутаты, тоже, не без греха, лишать их инеприкосновенности.



0

Nomer Cifra

27 мая, 09:30 ответить

Хмм, по поводу изображения, как-то символически получается..

Позади статуя З.М. Бобуру. 500 лет назад он нацелился на совсем южные районы и почему-то ушел из родной земли. Как вы думаете, в чем причина и ради чего? То что он сделал в тех дальных краях теперь является достоянием всего человечества, но без фактической пользы родной земле. И так останется.

Сфокусируйтесь теперь на метров 10 ближе. Что вы видите? Понимаете что происходит?

Это называется история. Она крутится, вертится и говорит фактами. История кому-то говорит "спасибо", а кому-то наоборот.

Вопрос: что бы вы хотели чтобы история сказала о Вас? Новейшая история вам в пример.



Теперь по-делу. С народного представителя снять неприкосновенность, прекратить полномочия за незаконное вовлечение в предпринимательсую деятельность (неприкосновенность не дает права на стороне заниматься незаконной деятельностью через ООО A.R.C.; конфликт интересов налицо). С другой стороны, абсолютно всех вовлеченных в дело должностных лиц (обычных исполнителей -не должностных лиц- не трогать) в пределах области уволить за ненадлежащее исполнение своих обязанностей; председателя горкенгаша анологично (>Сенат). Двух-трехнедельное возможное замедление работы вовлеченных органов власти даст бОльший положительный социально-экономический эффект. В-третьих, парламент, просыпайтесь, пора работать, эта ваша еда.



5

Nadira Shah

27 мая, 10:06 ответить

Вседозволенность и отсутствие отчетности

глав районов, городов, областей идет и продолжает идти по всей территории нашей страны с самого 1 го дня появления органа под названием Хокимият.



5

R. Lewine

27 мая, 10:56 ответить

Наконец-то хоть кто-то начал просыпаться.



5

R. Lewine

27 мая, 11:01 ответить

В системе власти дисбаланс - у представителей исполнительной власти нет никаких ограничений, хокимиы обладают фактически феодальным уровнем полномочий на местах, то есть являются абсолютными хозяевами региона, отвечающими только перед президентом. Неужели в АП до сих пор не понимают, что это приводит к чудовищным перекосам власти и все более наглым нарушениям во всех сферах?



Не может человек, обладающий неограниченной властью и не видящий никаких сдержек и противовесов, работать на благо народа, если он не Ли Куан Ю. Но наши Буривои и Тулкины - совсем не Ли Куан Ю, а мелочные, алчные, вчерашние торгаши и барышники, которые думают только о своем животе.



На нижнем уровне власти все инициативы президента саботируются, законы не соблюдаются, а то, что делается, делается для галочки. Общество и народ может сам навести порядок, если сможет выбирать и увольнять их через прямые выборы.



Страх прямых выборов хокимов городов и районов, это страх собственного народа. И смешно было слышать, что мы оказывается "еще не готовы" выбирать их. А что тогда говорить про выборы президента?)) Источник - gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622124000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Конституционный закон Республики Казахстан от 24 мая 2021 года №41-VII ЗРК

- Мажилис одобрил законопроекты, повышающие защиту прав граждан

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2021 года №326

- Почему город-сад Алматы превратился в город-смог?

- Кадровые перестановки

- Культурный барьер

- Субсидировать ипотеку на каждого ребенка предложил "Ак жол"

- Публичное обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан"

