 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 26.05.2021
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В США умер автор детского бестселлера "Очень голодная гусеница" Эрик Карл
17:20 27.05.2021

Текст: Инга Бугулова
Писатель, художник и дизайнер Эрик Карл скончался в США на 92-м году жизни. Один из его самых известных проектов - история для детей "Очень голодная гусеница". Было подсчитано, что в мире каждые 15 секунд продается один экземпляр этой книжки.

Эрик Карл скончался еще 23 мая, но известно об этом стало только сейчас. Родные писателя сообщили об утрате на его официальном сайте.

"В свете луны, держась за путеводную звезду, художник, рисовавший радуги, теперь путешествует по ночному небу", - говорится в сообщении.

Причиной смерти сын художника назвал отказ почек.

Эрик Карл родился 25 июня 1929 года. Всемирную известность он получил как автор детской книги "Очень голодная гусеница" - она вышла впервые в 1969 году и рассказывает о превращении гусеницы в бабочку. Необычными было оформление: героиня будто проела каждый из листов книги. Всего было продано свыше 50 миллионов экземпляров издания. Писатель получил множество американских и иностранных наград за достижения в детской литературе.

Источник - российская газета
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