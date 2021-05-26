 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы не позволил изваять себе памятник в ТуркестанеЕлбасы не позволил изваять себе памятник в Туркестане
18:14 27.05.2021

Как Елбасы отреагировал на идею установить ему памятник в Туркестане

Как Нурсултан Назарбаев отнесся к предложению установить ему памятник в Туркестане, рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай, сообщает zakon.kz.

Елбасы не поддержал эту идею, так же как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные "подарки", связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти "подарки" организовывают чиновники на местах. Нурсултан Абишевич уже довольно много раз заявлял, что подобные знаки внимания ему не нужны. Иногда создается такое впечатление, что некоторые люди намеренно создают информационный шум. Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам, – это университет и интеллектуальные школы", - сказал МИА "Казинформ" Айдос Укибай.

День столицы, День Первого Президента и другие даты – это прежде всего праздники для людей, граждан страны.

В этом году Казахстан отмечает 30-летний юбилей своей независимости. И главным подарком для всех нас должны быть не памятники или переименования, а качественная реализация системных мер, направленных на сохранение единства, стабильности, обеспечение благополучия и процветания нашего народа. Как отметил Нурсултан Назарбаев, самый лучший памятник его труду – это прогрессивно мыслящая молодежь, стремящаяся к светлому будущему; это процветающий Казахстан с его современной столицей; это граждане, искренне любящие свою Родину, - подчеркнул пресс-секретарь Елбасы.

Напомним, поставить памятник Елбасы в Туркестане предложил заместитель главы ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи.

Источник - zakon.kz
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