Экономика России готова прицепиться к пекинскому локомотиву, - А.Комраков

19:00 27.05.2021 Давление Вашингтона укрепляет российско-китайскую интеграцию

Анатолий Комраков

26 мая 21



Благодаря партнерству с Россией Китай сможет легче преодолевать глобальные проблемы и вызовы, считают китайские власти. Американские санкции против КНР и РФ открывают новые возможности для экономического взаимодействия двух стран, полагают эксперты. Санкционная политика США заставляет другие страны выбирать одну из сторон конфликта, заявили в среду власти КНР.



Усиление экономической и политической интеграции с Россией будет происходить из-за давления США – формулируют китайские чиновники (см. "НГ" от 10.05.21). А давление США с приходом новой администрации президента Джо Байдена не снижается. В среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил что США "заставляют другие страны выбирать сторону".



Одновременно он выразил протест в связи с новым законопроектом о противодействии Китаю, который был внесен в американский Конгресс.



Но экономическое сближение России с КНР стимулирует не только американский кнут, но и китайский пряник. Ключевым фактором активизации экономического сотрудничества РФ с Поднебесной стал уверенный рост экономики КНР. Китайский ВВП до 2035 года может удвоиться. И для России остается вопрос: сможет ли она воспользоваться открывающимися возможностями. Ответ на этот вопрос пытались сформулировать в среду участники клуба "Валдай" в партнерстве с CITIC-фондом по изучению реформ и развития Китая.



"Как для России, так и для Китая нарастание напряженности в отношениях с США стало сильным стимулом для углубления двусторонних торгово-экономических отношений, – сказала "НГ" эксперт клуба "Валдай" Яна Лексютина. – С развитием конфронтации с Вашингтоном РФ и КНР, в частности, интенсифицировали энергетическое сотрудничество. Китай стал открывать свой рынок для российских производителей сельхозпродукции и товаров питания (ранее китайский сельскохозяйственный рынок был практически закрыт для российских производителей). Россия стала поощрять китайские инвестиции в разнообразные проекты с акцентом на те, которые содействуют развитию российского Дальнего Востока и Арктики. Именно по этим направлениям можно ожидать и дальнейшей позитивной динамики".



"В российском экспорте в Китай продолжает доминировать сырье и даже прослеживается тенденция к увеличению экспорта сырьевой продукции (прежде всего нефти, природного газа). В 2020 году Россия экспортировала машин и оборудования в Китай лишь на 518 млн долл., тогда как экспорт сельхозпродукции достиг 4 млрд долл. Привлекать китайские инвестиции в Россию нелегко, поскольку интересы сторон не всегда лежат в одной плоскости. Россия заинтересована в привлечении китайских инвестиций в высокотехнологичную сферу. Китаю интереснее сфера разработки и производства полупроводников, но Россия мало что может здесь предложить", – говорит Лексютина.



Общий объем накопленных с 2011 года китайских инвестиций в РФ оценивается в 36 млрд долл. Самая большая доля этих средств была вложена в сырьевые и энергетические предприятия, 15% – в сельское хозяйство и только 1,5% – в инновационные проекты, рассказал руководитель направления "Китай" Московской школы управления "Сколково" Олег Ремыга.



Товарооборот между двумя странами постепенно восстанавливается. За первые четыре месяца 2021 года он составил уже 40 млрд долл. Продолжают реализовываться крупные проекты. В провинции Цзянсу начал работу тоннелепроходческий механизированный комплекс для пересечения реки Янцзы в рамках строительства китайско-российского газопровода по восточному маршруту, сообщила "Жэньминь жибао".



"Пока у КНР будут конфликты с США, экономика России получает дополнительные шансы на развитие, вопрос только в том, насколько она этими шансами воспользуется, – сказала "НГ" основатель компании Sinoruss Сурана Раднаева. – У наших стран хорошо получается сотрудничество в крупных проектах, что во многом объясняется особенностями структуры российской экономики, где около 70% ВВП формируют крупные компании с госучастием. Однако у развития взаимодействия среднего и малого бизнеса двух стран еще очень большой потенциал. Инвестиционный климат в РФ все еще трудно назвать инвестор-friendly. У китайцев очень высокое доверие к Владимиру Путину, но они не понимают, почему на фоне его громких заявлений о лучшем периоде взаимоотношений двух стран им приходится преодолевать столько препон при попытке организовать бизнес в России. Их заявки рассматриваются месяцами в профильных министерствах, "площадки под предприятия" оказываются просто куском земли в чистом поле, при этом региональные власти не дают китайцам построить туда дорогу, но и сами этим не занимаются месяцами. Ужесточено валютное регулирование, инвесторы платят 20% налога на прибыль и еще 15% – на дивиденды. А разговоры о прямых расчетах в рублях и юанях так и остались разговорами".



Сейчас действительно создаются благоприятные условия для развития торговли с Китаем, так как экономика Поднебесной достаточно бодро прошла коронавирус и усилила свою роль в качестве мировой фабрики, тенденции к росту благосостояния населения и урбанизации продолжаются, в экономике растет производительность труда. Китай с каждым годом импортирует все больше, а вот то, что мы можем туда поставлять, зависит уже только от нас, говорит президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.



"Крупные проекты в российской экономике – это нефтегазохимия, добыча СПГ, развитие инфраструктуры для поставок угля и в меньшей степени продукции лесного комплекса. Наши компании активно увеличивают экспорт сельскохозяйственной продукции, растет производство и экспорт культур, востребованных в Китае, а также мяса для китайского рынка. То есть мы поступательно идем к тому, чтобы доля сырья немного снижалась, а доля продукции с определенной долей переработки постепенно росла, но это не принципиальное изменение структуры торговли. Мы не видим каких-то крупных технологичных или промышленных проектов, инициированных при поддержке правительства. Наша промышленная база была очень честно протестирована коронавирусом: мы поняли, что можем придумать три вакцины против COVID-19, но не можем произвести их в достаточном количестве даже для собственного населения", – говорит эксперт.



"Высокотехнологичный экспорт не появится сам по себе, нужно заниматься поддержкой этой отрасли, гарантировать защиту частной собственности и инвестиций, не мешать людям работать. Обыски у инвесторов и технологических предпринимателей не помогут найти модель развития высокотехнологической отрасли. Пока этого нет, наши высокотехнологичные предприниматели будут основывать бизнес за пределами нашей страны", – говорит эксперт. Источник - независимая газета

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