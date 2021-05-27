Германия боится транзитных контр-санкций Белоруссии, - "НГ"

20:39 27.05.2021 Германия опасается транзитных антисанкций Лукашенко



Европа гадает, готова ли Россия к потере 3 миллиардов долларов в месяц

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

27 мая 21



Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель еще до инцидента с самолетом Ryanair заявлял о готовности Европы усилить санкционное давление на Минск.

Представители немецкого экспертного и бизнес-сообщества опасаются, что в ответ на экономические санкции против Белоруссии, о которых скорее всего будет объявлено в июне, Александр Лукашенко может заблокировать нефтегазовый транзит из России в Европу. Ведь иных рычагов давления на Евросоюз у Белоруссии нет. Но немецкие аналитики успокаивают себя тем, что такая мера нанесет удар и по экономическим интересам РФ, а значит, Минску придется взвесить все за и против с учетом Москвы. В случае белорусского транзитного бойкота Россия рискует потерять, по самым приблизительным предварительным оценкам экспертов, около 2–3 млрд долл. всего за месяц.



Немецкий бизнес с беспокойством наблюдает за развитием ситуации в Белоруссии, сообщил глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес. Он напомнил, что соблюдение общепризнанных международных норм – первоочередный фактор для успешных экономических отношений и привлечения иностранных инвестиций, намекнув тем самым на финансовые последствия для Минска из-за недавних событий. Тем более это ложится в логику действий Евросоюза. Подготовку очередных санкций еще до инцидента с самолетом Ryanair анонсировал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.



При этом в Германии понимают, что как только Евросоюз ужесточит ограничения для Белоруссии – Минск попытается что-то противопоставить. Вопрос: что?



Как передает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на статистику комитета, по итогам 2020 года Белоруссия заняла 60-е место среди экспортных рынков Германии и 75-е место среди поставщиков импорта в ФРГ. Сегодня Белоруссия экономически ориентирована в первую очередь на Россию и евразийское пространство, пояснил Хермес. Однако он указал на важную роль, которую Белоруссия играет в транзите между ЕС и Россией, и упомянул о газопроводе "Ямал–Европа", а также о нефтепроводе "Дружба".



"У режима Лукашенко есть только один вариант нанести ощутимый экономический ущерб ФРГ в ответ на готовящиеся секторальные санкции ЕС", – рассуждают аналитики русскоязычного портала DW. Минск, по их мнению, "мог бы – теоретически – перекрыть идущие по белорусской территории поставки в Европу российских энергоносителей".



Это могло бы стать своеобразной антисанкцией имени Лукашенко в ответ на санкции Запада. Как напоминает DW, "из-за инцидента с самолетом Ryanair" Евросоюз уже заморозил предназначенный для Белоруссии инвестиционный пакет в размере 3 млрд евро и готовит дальнейшие экономические санкции, объявить о них могут в течение ближайших недель.



Хотя аналитики DW нашли успокоительные доводы. Как показала в 2019 году история с загрязнением "Дружбы", Германия может прожить без этих поставок несколько месяцев, не опасаясь каких-либо существенных потерь.



Если же Белоруссия все-таки перекроет транзит газа, то в летний период это не будет иметь катастрофических последствий. А для пополнения топливом хранилищ с расчетом на зимний сезон Европе, по оценкам DW, "вполне хватит действующего "Северного потока" и украинского маршрута".



Правда, стоило бы напомнить о промедлении с наполнением европейских газовых хранилищ. В Украине уже заявляют, что Евросоюзу стоит обратить внимание на действия "Газпрома", который проигнорировал новые аукционы на использование дополнительных транзитных мощностей Украины (см. "НГ" от 26.05.21).



Но самый главный, по версии аналитиков DW, успокоительный довод состоит в том, что полная и даже частичная блокировка Минском транзита способна нанести серьезный удар по интересам и валютным доходам России, "от благосклонности которой режим Лукашенко все больше зависит".



Тем самым в этом противостоянии появляется третий участник. И главный вопрос в том, будет ли Минск считаться с мнением Москвы, или же он начнет действовать самостоятельно в ущерб, в том числе, интересам России? Если же белорусское руководство все же согласует свои решения с Москвой, тогда возникает другой вопрос: на какие потери в этом случае будет готова пойти Россия и не захочет ли она от Минска что-либо взамен?



По самым приблизительным оценкам, которые делают эксперты, приостановка нефтегазового транзита через Белоруссию всего на месяц чревата для российской экономики потерей от 2 до 3 млрд долл.



В частности, как сообщил старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб, экспорт газа в Европу через Белоруссию составляет 33 млрд куб. м в год (уточним: на сайте "Газпрома" указано, что проектная мощность газопровода "Ямал–Европа" – 32,9 млрд куб. м в год). "И при грубой оценке экспортной цены в 100 долл. за 1 тыс. куб. м речь может идти о выручке примерно в 3,3 млрд долл., – продолжил Иосуб. – То есть можно говорить о гипотетических потерях в 3,3 млрд долл. за год, если не удастся заместить этот экспорт с помощью альтернативных маршрутов".



При этом на самом деле цена должна оказаться выше: ранее "Газпром" закладывал в свой бюджет на 2021 год среднюю стоимость экспорта газа в дальнее зарубежье на уровне 170 долл. за 1 тыс. куб. м. Тем самым гипотетические потери могут составлять несколько сотен миллионов долларов в месяц.



Теперь добавим к этому нефтепровод "Дружба". В 2019 году эксперты оценивали потери из-за простоя сроком один месяц более чем в 2 млрд долл. (см. "НГ" от 22.05.19). По данным, которые приводили информагентства, экспорт по магистральному нефтепроводу "Дружба" несколько лет колеблется в диапазоне от 40 до 45 млн т в год. При установившихся сегодня ценах на нефть такие объемы можно оценить примерно в 22 млрд долл. в год., это чуть меньше 2 млрд долл. в месяц.



Часть российских экспертов между тем тоже надеется, что Минск не решится по своей инициативе остановить нефтегазовый транзит. И тут может сработать не только довод, касающийся интересов Москвы. Транзит – "одна из важных статей дохода белорусского бюджета", обратил внимание Иосуб.



Эксперт, однако, считает, что может сработать как раз другой сценарий: Европа и сама может приостановить покупку российских энергоносителей, идущих транзитом через Белоруссию, и тем самым простимулировать Россию воспользоваться альтернативными маршрутами, в частности, через Украину. Иосуб считает, что нельзя исключать и такой вариант развития событий.



Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предполагает, что к осени Москва сумеет убедить Минск не совершать резких движений. "Без нашей поддержки экономика Белоруссии санкций не переживет, – добавил эксперт. – Сегодня отказ от транзита создает больше проблем для Лукашенко, чем для Европы. Поэтому он либо не перекроет транзит, либо сделает лишь символический шаг". И этот шаг будет давлением не столько на Европу, сколько, по ожиданиям Журавлева, как раз на Россию – "чтобы заставить нас поддерживать Минск более активно". Но стратегическим последствием этого может стать, по мнению эксперта, ускоренное строительство трубопроводов в обход и Белоруссии тоже. Источник - ng.ru

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