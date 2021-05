России надо опасаться территориальных претензий Китая, - Washington Post

00:01 28.05.2021 Россия и Китай постоянно говорят о прочности отношений, но это - большое заблуждение, утверждает автор статьи. Москве стоит опасаться своего соседа гораздо больше, чем США. Самая главная причина для этого - территориальные претензии Китая. Велика вероятность того, что его политика в отношении России станет более агрессивной.

The Washington Post (США): почему все считают, что Россия и Китай друзья?

В понедельник высокопоставленный китайский дипломат Ян Цзечи (Yang Jiechi) прибыл в Москву для того, чтобы укрепить отношения между странами, которые, как заявил МИД Китая, "стали прочными, как скала, несмотря на все существующие препятствия". В этом месяце российский президент Владимир Путин заявил, что существующие между Россией и Китаем связи находятся на "самом высоком в истории уровне". Возможно, как раз в этот момент он вспомнил о том, что в июне 2019 года председатель Китая Си Цзиньпин назвал его своим "лучшим другом".



На фоне роста напряженности в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами многие комментаторы воспринимают эту риторику за чистую монету и предупреждают об опасности, связанной с укрепляющимися отношениями между двумя главными соперниками Соединенных Штатов. Однако все не так просто.



Прежде всего, Москва должна больше опасаться Пекина, чем Вашингтон. Как Филиппины, Индия и Бутан, Россия тоже уязвима для китайских территориальных претензий. Китай заменил Россию в качестве самого влиятельного государства в Центральной Азии - традиционном геополитическом заднем дворе Москвы - и, кроме того, он обладает слишком большим влиянием на российскую экономику. Несмотря на бесчисленное количество раздражителей в отношениях США - Россия, все это означает, что в настоящее время появилась возможность сделать Москву молчаливым, но значимым партнером в глобальной кампании, направленной на обуздание губительных аспектов международного влияния Коммунистической партии Китая.



Самая главная причина для опасений со стороны Москвы - это территория. Хотя в обеих странах нет надежных данных относительно опросов по чувствительным вопросам, некоторые россияне обеспокоены тем, что Китай намерен захватить Сибирь, тогда как некоторые китайцы исходят из того, что определенные части востока России на самом деле принадлежат Китаю. В 1858 году и в 1860 году - этот период КПК называет "веком унижения" - китайцы и русские подписали договоры, по которым значительные участки территории вокруг озера Байкал отошли России. Некоторые китайцы хотят вернуть их назад. "Гонконг и Макао вернулись" на родину, отметил в марте 2020 года блогер Ян Цзайюй (Yuan Zaiyu). "А почему бы не вернуться Владивостоку?" - спросил он.



Россияне на малонаселенном Дальнем Востоке опасаются китайской иммиграции и ее влияния, а также выступают против нее. Губернатор российской Еврейской автономной области, граничащей с китайской провинцией Хэйлуцзян, сделал невероятное заявление о том, что 80% земли региона уже "контролируют китайцы". По словам Светланы Павловой, главного редактора одного сибирского новостного веб-сайта, этот вопрос "как красная тряпка для быка" (когда пандемия коронавируса начала распространяться в начале 2020 года, Россия первой закрыла свою границу с Китаем).



Восприятие способно создавать реальность. Недовольство китайцев в отношении России - взросление большинства из них пришлось на эпоху прохладных отношений между двумя этими странами, на период с момента китайско-советского конфликта в середине 1950-х годов до подписанного в 2001 году стратегического и экономического договора - вполне может привести к тому, что китайская внешняя политика станет более агрессивной по отношению к своему северному соседу. Российские аналитики внимательно наблюдали в июне 2020 года за столкновениями на границе между индийцами и китайцами, в результате которого погибли по меньше мере 20 индийских солдат, не только потому, что Россия является одним из самых важных поставщиков вооружений Индии.



Эта напряженность становится особенно заметной в Центральной Азии, которая долгое время была сферой влияния Москвы, а сегодня она уже более тесно связана с Китаем. Председатель Си впервые представил свою концепцию глобальной стратегии (позднее она получила название "Один пояс, один путь") в Казахстане в сентябре 2013 года, и это важный символ, свидетельствующий о намерении Пекина еще прочнее вовлечь этот регион в структуру китайской торговой системы. Раньше Россия была самым крупным торговым партнером этого региона, а теперь им стал Китай. Самая большая российская военная база находится в Таджикистане, а Китай несколько лет назад тоже открыл там (секретную) военную базу.



Россия неизбежно становится младшим партнером в этих отношениях. Китай является самым крупным торговым партнером России, тогда как Россия даже не входит в число первых десяти торговых партнеров Китая. Самой главной козырной картой Москвы в отношениях с Китаем являются оборонные технологии. Но и здесь Кремль сталкивается с грабительским меркантилизмом, с которым уже знакомы многочисленные компании во всем мире. "Один лишь Китай уже скопировал реактивные двигатели, самолеты фирмы „Сухой", системы противовоздушной обороны, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также аналоги зенитно-ракетной установки среднего радиуса действия „Панцирь"", - подчеркнул в декабре 2019 года глава отдела по защите интеллектуальной собственности российского государственного конгломерата Ростех.



В какой же ситуации оказалась Москва? Некоторые российские аналитики предлагают занять такую же позицию, как Индия, которая не хочет вступать в какие-либо альянсы. Более тесные отношения с Соединенными Штатами являются возможными. В 1969 году произошел вооруженный конфликт на границе между Советским Союзом и Китаем, и обе стороны тогда опасались того, что он может перерасти в ядерную войну. Москва тогда спросила зарубежные правительства о том, как они отреагируют на упреждающий удар, а в октябре 1969 года Мао Цзэдун был так обеспокоен по поводу советской ядерной атаки, что временно покинул Пекин. Этот страх заставил Мао обратиться к американцам, и в 1970-е и 1980-е годы Китай и Соединенные Штаты уже активно работали вместе против Советов.



Будем надеется на то, что, когда президент Байден впервые лично встретится с Путиным на саммите двух лидеров, он будет держать в уме эти события в истории.



