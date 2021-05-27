За что скакали на Майдане? - Людмила Лаврова

00:03 28.05.2021 Балканизация России – мечта не одних украинских националистов

Людмила Лаврова

27 мая 21



На первый взгляд, нет никакой связи между событиями на Украине, выступлением на "Эхо Москвы" редактора отдела России в журнале The Economist Аркадия Островского и отказом от рассмотрения кандидатуры известного специалиста по России Мэтью Рожански на должность консультанта в Белом доме. Но эта связь есть. И она напрямую касается нас.



Сейчас, когда идет подготовка первой встречи президентов В. Путина и Д. Байдена стоит обратить внимание на информацию, которая пришла из США в конце апреля: Белый дом отозвал рассмотрение известного специалиста по России Мэтью Рожански на должность консультанта. Между тем, Мэтью Рожански - глава Института Кеннана, авторитетного аналитического центра финансируемого правительством США. Несмотря на его опыт работы в России и авторитет в "русском вопросе", он был признан… "слишком мягким" для работы в Белом доме Байдена, а именно "директором" по России в Совете национальной безопасности. Кто же поспособствовал этому? Какие лоббистские группы?



Конгресс США принял закон о предоставлении летального оружия Украине

Называем: Украинский комитет Конгресса Америки, УККА (UCCA) , как пишут западные обозреватели, наиболее влиятельный элемент в мощном антироссийском лобби в Вашингтоне, имеющий тесные связи с экстремистским бандеровским движением. Они направили письмо президенту Байдену в форме "настойчивой просьбы" от имени украинского американского сообщества, выражая пожелание, чтобы США и Украина двигались к конкретным целям в следующем десятилетии, и напоминая, что для нового правительства отступление от нынешних санкций против Российской Федерации и ее доверенных лиц или от продолжающейся военной, политической и экономической поддержки Украины Соединенными Штатами повлечет за собой ужасающие последствия для Украины, наших европейских партнеров и глобальной структуры геополитической безопасности". Вот так, ни больше, ни меньше!



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А мы тут ежедневно Зеленского обсуждаем и его театрализованные выступления. Но "держатели акций" украинской политики совсем не в Киеве! Там – одна только вывеска, кто бы ни занимал кресло в президентском офисе на Банковой.



После беспорядков у офиса президента Украины

Наряду с заявлениями известных в России Билла Браудера и Гарри Каспарова, "настойчивая просьба" отклонить назначение господина Рожанского поступила от "крупнейшей украинско-американской организации в стране" - УККА (UCCA). И больше эта кандидатура не рассматривается в качестве претендента в Совет национальной безопасности.



Чикагские лидеры УККА возражали против, казалось бы, мягкого замечания Рожански о том, что "мирное сосуществование [с Россией] остается императивом", уподобляя это заявление "умиротворению". Они также без всяких на то оснований предположили, что Рожански может быть "подвержен влиянию из-за явной или скрытой финансовой поддержки со стороны России".



Но, как пишет американский исследователь проблемы Мосс Робсон, "будучи директором Института Кеннана с 2013 года, Рожански далек от образа прокремлевского бугимена (персонаж устрашения в сказках, прим. ред.), каким его изображали самые яростные противники. Во всяком случае, он олицетворяет наследие человека, в честь которого назван его работодатель: Джорджа Кеннана, архитектора послевоенной политики США по сдерживанию Советского Союза. Но в администрации Байдена, где доминируют антироссийские сторонники жесткой линии, кажется, даже Кеннан - который критиковал расширение НАТО на восток и видел распад СССР как "роковую ошибку" – был бы нежелателен.



Сегодня украинское ультранационалистическое лобби бравирует влиянием на Байдена.



Ни для кого не секрет, пишет Мосс Робсон, что УККА на протяжении десятилетий – подчеркнем, десятилетий! Где наши политологи, поражавшиеся скорости появления Виктории Нуланд с ее пирожками на майдане? - возглавлялась последователями украинского фашиста Степана Бандеры, нацистского коллаборациониста, чьи приверженцы осуществили многочисленные погромы против еврейского населения его страны.



Бандеровская "Революционная" фракция Организации украинских националистов (ОУН-Б, она же ОУН-Р) участвовала в нацистском "Холокосте пулями" на Западной Украине. И с тех пор она захватила организованную украинскую диаспору в Америке, заигрывала с большей частью внешнеполитического истеблишмента США, не говоря уже о крайне правых на самой Украине!



Теперь уже доподлинно известно, что "большинство членов Правления УККА и все ее сотрудники являются членами ОУН(Р)", которую можно охарактеризовать, как "группу лиц со скрытой экстремистской программой".



По словам той же Мосс Робсон, "на протяжении всей холодной войны УККА (UCCA) вела войну против стратегии сдерживания Кеннана, осуждая ее как форму умиротворения, в то же время выступая за политику отката (от миротворчества – прим. ред.), которая могла привести к тотальной войне".



"Крах кеннанизма в нашей стране - хороший знак", - однажды заметил Лев Добрянский (1918 – 2008), бывший президент УККА и соучредитель правого мемориального фонда жертв коммунизма. Родом из некогда оживленного, националистического маленького украинского района Манхэттена, Добрянский был близким соратником Ярослава Стецько, известного нацистского коллаборациониста, сменившего Бандеру на посту лидера ОУН-Б. По сведениям американской прессы в 1960-х годах Добрянский и другие лидеры УККА даже раскритиковали конкурирующую фракцию ОУН, которую поддерживало ЦРУ, как слишком мягкую по отношению к коммунизму.



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Как фактический представитель украинских националистов в Соединенных Штатах, Добрянский осуждал стратегию сдерживания Кеннана как "по сути своей бесполитическую политику квази-умиротворения", которая была "основана на дискредитированной вере в то, что два мира – советская тирания и некоммунистический мир - могут жить в состоянии взаимного сосуществования". В 1982 году, через два года после того, как Добрянский помог организовать захват ОУН-Б УККА, он был назначен послом (точнее было бы - награжден!) США на Багамах президентом Рональдом Рейганом. Ясно, что по всем признакам администрация Байдена будет наиболее сговорчивой с УККА с тех пор, как Рейган открыл дверь бандеровскому движению в большую политику США.



Так что, констатирует Мосс Робинс, несмотря на свой экстремизм, УККА добилась значительного влияния на администрацию Байдена, в то время как реалисты, такие, как Рожански, были фактически занесены в черный список.



А небезызвестный авантюрист Билл Браудер взялся публично утверждать, что заключенный в тюрьму российский оппозиционер Алексей Навальный "считайте, что мертв", если администрация Байдена назначит Рожански.



Вот некоторые из якобы спорных заявлений, сделанных Мэтью Рожански, согласно изданию Аксиос:



В 2017 году Рожански осудил американскую "паранойю в стиле холодной войны по поводу российского пугала", признав, что Путин "является огромной проблемой для Соединенных Штатов", но утверждая, что эскалация несет "неприемлемые риски"." Он последовательно призывал управлять конкуренцией с Россией таким образом, чтобы защищать интересы США и минимизировать риски.



"Россия не собирается уходить",- писал Рожански в прошлом году в статье "Национальный интерес", критикуя то, что он охарактеризовал как чрезмерное использование санкций. "Мирное сосуществование остается императивом, каким бы сомнительным ни был режим Путина."



В 2018 году украинские выпускники Института Кеннана выступили с гневным заявлением против Рожански. После этого он нанял нового украинского директора, ученого Михаила Минакова. Среди грехов Минакова, по мнению украинцев, было то, что он считал, будто "Революция Достоинства привела к бесстыдной коррупции, воинствующему национализму и снижению свобод". Хотя это является вполне объективной оценкой постмайданной Украины, ставшей самой бедной страной в Европе, подписанты письма обвинили Рожански в том, что он руководит "ростом прокремлевской политики" на Украине. Кампания против Минакова в конечном счете побудила Институт Кеннана закрыть свой офис в Киеве.



После майдана

Политическая конференция в марте 2021 года в Вашингтоне подчеркнула растущую связь между бандеровским движением и воинственными внешнеполитическими деятелями, связанными с Демократической партией США. Названное "Предсказанием подхода Новой администрации к наиболее насущным вопросам безопасности Украины", это сборище было совместно спонсировано УККА и Центром американо-украинских отношений (CUSUR), который связан с бандеровской ОУН-Б. Еще в октябре 2019 произошло своеобразное паломничество к могиле Степана Бандеры в Мюнхене, где присутствовали ведущие украинские американские члены ОУН-Б.



В упомянутой конференции также приняли участие несколько "экспертов" из финансируемого НАТО Атлантического совета. Среди них был печально известный в России Андерс Ослунд, неолиберальный экономист, который участвовал в организованном США разграблении российской экономики в 1990-х годах. Верный себе, Ослунд очернил Рожански не только как неосведомленного апологета Путина, но и как потенциального российского агента.



Между тем, старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг и ее коллега по Атлантическому совету, бывший посол США в Украине Джон Хербст, и отставной генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в 2014-18 годах, и исполнительный директор CUSUR(Центр американо-украинских отношений) Вальтер Зарицкий благосклонно отреагировали на слова украинского политика-националиста Ханы Гопко, которая поделилась своей целью или мечтой - балканизации России, что когда-то стремилась сделать нацистская Германия.



Вот мы и подошли к точке сборки всей этой ястребиной компании. Балканизация России! Тема не новая, но у нас о ней говорят нечасто. А зря! В 2007 году в России вышла работа сотрудников Брукингского института (США) Фионы Хилл и Клиффорда Гэдди "Сибирское проклятье". Авторы утверждают, что производство в Сибири неоправданно и затраты на жизнеобеспечение сибирских городов чрезмерно высоки, поэтому следует переселить значительную часть тамошнего населения, которое называется "избыточным", а работы на ее землях вести вахтовым методом. Как следует из предисловия к этой книге, в исследованиях участвовали также экономисты Пенсильванского университета, Российской экономической школы (с 2004 года ректор РЭШ С. Гуриев, ныне живущий на Западе)), эксперты Мирового банка и ряд других ученых. Финансирование осуществлялось Корпорацией Карнеги, Фондом Макартуров и крупнейшей металлургической компанией Алкоа Corporation. О важности выводов ее авторов для западных политиков и экспертов можно судить хотя бы по тому, что о них докладывалось в Госдепе США, Совете национальной безопасности, в Пентагоне. Показательно и то, что на обложке издания представлены положительные отзывы одного из разработчиков концепции "шоковой терапии" в России Дж. Сакса, известных влиятельных русофобов Р. Пайпса и. Зб. Бжезинского. Впрочем, полемика о том, что для нас значит Сибирь, шла и в России даже в государственных СМИ еще совсем недавно примерно под таким заголовком - "Сибирь: жемчужина или балласт России", где очевидно порочна и провокационна, если не сказать жестче, сама постановка вопроса. Впрочем, звучали и еще более радикальные предложения, в частности, "Эвакуировать Сибирь, чтобы потом передать ее в ведение „международного директората" по управлению „всемирным ресурсом человечества", в котором у самой России будет право совещательного голоса…". Как известно, выводы авторов "Сибирского проклятья" не опровергал Егор Гайдар, который в своем сочинении "Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории" (2005) ссылается на работу Хилл и Гэдди.



И вот буквально на днях о "проклятии Сибири" заговорил на рс "Эхо Москвы" редактор русского отдела журнала The Economist Аркадий Островский, и текст его был примерно такой: сейчас востребован вопрос несправедливого распределения ресурсов между регионами; Россия управляет Сибирью как будто это ее колония; огромное количество сибиряков настроено против Москвы.



Вот так через времена и границы находят друг-друга большие "друзья" России от теоретиков расчленения страны в нацистской Рейхсканцелярии до советников американских президентов в лице того же З. Бжезинского, от последышей Бандеры, вроде Ханы Гопко до протягивающего к ней ручки внука известного советского композитора, Аркадия Островского… Вот вам и "солнечный круг, небо вокруг" в звездно-полосатых цветах американского флага! Источник - zavtra.ru

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