Пекин и Вашингтон пошли на торговое сближение, - В.Скосырев

00:05 28.05.2021

27.05.2021

Итоги новых переговоров ни одна из сторон не посчитала успешными

Владимир Скосырев



Мягкий и обходительный вице-премьер Лю Хэ

умеет жестко отстаивать

интересы КНР на переговорах. Фото ReutersCША и Китай провели первое при новой американской администрации обсуждение экономических связей между двумя державами. Пекин назвал виртуальную беседу позитивной. Вашингтон подчеркнул, что разногласия остаются. Западные СМИ указывают, что США сменили своего торгового представителя, а интересы КНР, как и раньше, отстаивает вице-премьер Лю Хэ, хотя у правоохранительных органов могли быть вопросы к его сыну-бизнесмену.

Переговоры прошли на фоне торговой войны, развязанной экс-президентом США Дональдом Трампом. И это не могло не отразиться даже на кратких публичных комментариях обеих сторон. Китайское Министерство торговли заявило, что состоялся откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями. А Кэтрин Тай, торговый представитель США, сказала, что Америка сталкивается с огромными вызовами в отношениях с Китаем.



При Трампе оба государства наложили таможенные пошлины на товары друг друга. Но в январе 2020 года, перед распространением пандемии, они подписали так называемую первую фазу соглашения. Согласно его условиям, Пекин обещал увеличить свои закупки американских продуктов и услуг по крайней мере на 200 млрд долл. в 2020 и 2021 годах. Тай сказала, что изучает вопрос о том, выполнил ли Пекин сделку. Некоторые эксперты, как передала Би-би-си, полагают, что Китай выполнил сделку только на 60%.



Неразрешенными остаются разногласия по защите интеллектуальной собственности США и участия американцев в китайском секторе финансовых услуг.



Неудивительно, что президент США Джозеф Байден пока не отказался от жесткого подхода своего предшественника. Существующие тарифы сохраняются. Пекин также оставил пошлины на часть импорта из США. Но продажи китайских товаров в мире выросли, в США спрос на них тоже увеличился, так как в Индии, альтернативном поставщике, коронавирус затормозил промышленное производство.



В Пекине пресса утверждает, что США наносят вред самим себе, сохраняя высокие тарифы. Вашингтон руководствуется тут не экономическими соображениями, а политическими, ведь для него тарифы служат рычагом давления на Китай.



Financial Times, однако, связала новый этап торгово-экономического соперничества двух держав с переменами, происходящими в китайской элите. Из расследования, проведенного газетой, видно, что вице-премьеру Лю Хэ, несмотря на его огромный опыт и глубокое знание законов рыночной экономики, нелегко было удержаться на своем посту. Дело в том, что его сын-бизнесмен, возглавлявший малоизвестную ранее небольшую фирму, добился стремительного роста ее активов в короткий срок. Они составляют 1,6 млрд долл.



Этот успех вряд ли был бы возможен, не будь у предпринимателя родственных связей в верхах. Между тем генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин ведет жесткую борьбу с кумовством и коррупцией. Поэтому молодому Лю пришлось уйти с поста директора фирмы, как и с руководящих постов в других компаниях. Так что вице-премьера эта история не затронула напрямую. Но как долго он будет сохранять свою должность?



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил, что, во-первых, Лю Хэ занимает пост не политического, а экономического профиля. Во-вторых, в октябре 2022 года, если не будет ничего неожиданного, пройдет ХХ съезд Коммунистической партии. Судя по прецедентам, кадровые перестановки, подбор кандидатов в такие органы, как ЦК партии, или на видные должности в правительстве всегда перед съездами происходят загодя, года за полтора до события. Возможно, решено пока серьезных ротаций кадров не делать.



Касаясь перспектив нормализации китайско-американской торговли, эксперт сказал, что "Китай, конечно, заинтересован в снижении американских пошлин, в торгово-экономической разрядке с США. Именно поэтому Пекин в своих комментариях по поводу беседы с Кэтрин Тай сделал упор на конструктивный тон разговора. А если торговая война продолжится, то можно будет сказать, что виновата Америка".



Американская пресса утверждает, что промышленное производство в Китае замедляется и это вынудит Китай пойти на уступки. "Такие прогнозы трудно назвать обоснованными. Китайская экономика показала уверенный рост в прошлом году. И можно быть уверенным, что задание руководства увеличить ВВП в 2021 году на 6% будет выполнено", – заключил Ломанов.