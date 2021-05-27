Китай ворвался в Большой Космос, - С.Переслегин

00:21 28.05.2021

Китай уже запустил главный модуль

Китай оказался третьей страной после Советского Союза и США, которая начала создавать наблюдательные позиции в ближнем космосе

Сергей Переслегин

27 мая 21



- Сергей Борисович, недавно Китай вывел на орбиту основной модуль будущей космической станции "Тяньгун". Как это может повлиять на геополитическую ситуацию?



- Свои орбитальные космические станции были у Советского Союза (станции "Салют" и "Мир") и США ("Скайлэб"). После длительной паузы американцы организовали проект МКС, смогли сделать его международным и уже более 20 лет поддерживают существование этой станции.



Сейчас Россия заявляет о том, что готова делать собственную станцию. Но пока это только заявление, а Китай уже запустил главный модуль. Таким образом, Китай оказался третьей страной после Советского Союза и США, которая начала создавать наблюдательные позиции в ближнем космосе. Помимо того, что станция – шаг к освоению ближнего космоса, это еще и возможность строить космические заводы, например, для работы с биоматериалами и некоторыми полупроводниками, возможность мониторинга Земли с помощью самых разнообразных длин волн и частот.



Необходимо подчеркнуть, что Китай делает национальную станцию. А национальная станция, в отличие от международной, всегда будет делать упор на военные аспекты, разведку.



К тому же такая станция - своего рода "космический док". Это название я взял из советских программ освоения космоса 1960-х-1970-х годов. Можно назвать это по-другому, но очевидно, что любая космическая экспансия - попытки работать хоть с Луной, хоть с Марсом, хоть с "поясом астероидов" - предполагает наличие станции на достаточно высокой околоземной орбите. Создание такой станции – заявление о том, что вы думаете о Луне, думаете о Марсе. И Китай это заявление сделал.



Космонавтика - одна из фундаментальных ведущих технологий. США имеют эту технологию. Китай начал ее создавать. Россия надеется ее создать. А Евросоюз, Япония или кто-то еще? Не засветившись в этой области, они продемонстрировали, что одного из базовых, в том числе для национальной безопасности, технологических пакетов у них нет и не будет. Да, у них есть МКС, но в этом отношении они зависят от США и в некотором плане от России.



Национальный суверенитет обеспечивается многими позициями, среди которых - атомная энергетика, производство микроэлектроники и так далее. Но одна из главнейших - это орбитальная спутниковая группировка с космической станцией. Китай зафиксировал эту позицию.



Это важно и для формирования вокруг Китая макрорегиона, поскольку макрорегион будет формировать страна, способная обеспечить свой суверенитет и, как следствие, способная обеспечить безопасность остальным участникам макрорегиона. Здесь Китай, безусловно, сделал огромную заявку.



А если учесть, что Китай и мы за ряд стран в рамках макрорегиональной политики объективно конкурируем, то я, как русский патриот, огорчен ситуацией, но надеюсь, что Россия как можно скорее реализует свои планы по созданию орбитальной станции.