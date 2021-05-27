 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.05.2021
00:43  Джо Байден вернул Китай в игру. Вашингтон разворачивает полномасштабное дипломатическое наступление на Пекин, - "Къ"
00:38  Эпидемия Covid-19 наконец-то позади? - Le Figaro
00:21  Китай ворвался в Большой Космос, - С.Переслегин
00:05  Пекин и Вашингтон пошли на торговое сближение, - В.Скосырев
00:03  За что скакали на Майдане? - Людмила Лаврова
00:02  Токаев в Душанбе: Казахстан доказывает свое лидерство в регионе? - Денис Борисов
00:01  России надо опасаться территориальных претензий Китая, - Washington Post

Четверг, 27.05.2021
20:39  Германия боится транзитных контр-санкций Белоруссии, - "НГ"
20:05  Совет улемов отменил выборы Кыргызстанского муфтия. Временным муфтием назначен Абдиманап Масалиев
19:00  Экономика России готова прицепиться к пекинскому локомотиву, - А.Комраков
18:14  Елбасы не позволил изваять себе памятник в Туркестане
17:20  В США умер автор детского бестселлера "Очень голодная гусеница" Эрик Карл
17:00  Андижанские депутаты фрондируют против произвола местных властей
16:56  Скончался кыргызский журналист и политик (экс-депутат парламента) Алишер Мамасалиев
16:04  Инклюзивный капитализм: завершение эпохи или начало иного порядка? - Дм.Шелест
16:01  Сочетается ли оптимизм Эрдогана с прагматизмом Байдена? - Ст.Тарасов
13:58  Международная он-лайн конференция "Религиозный фактор в международной политике" (пост-релиз)
13:53  МирПолитикум. "Пришел этап "игры без правил", - Сергей Караганов
13:30  Новая загадка коронавируса: цепочки заражения показали странности...
12:14  Данте – наш. Россия оказывается в роли хранительницы и защитницы европейских ценностей, - Александр Дугин
11:48  Алайское ущелье. Таджикские войска не пускают кыргызов на пастбища
11:34  Наигрался ли Пекин в капитализм? - А.Маслов
11:31  В Казахстане порог для прохождения партий в парламент снижен до 5%
11:09  Вышла новая книга политолога Михаила Демурина "Россия и мир на переломе"
10:25  "Захват" Протасевича – спецоперация Запада? - В.Малышев
10:22  Кремль хватается за "клаву". Можно ли контролировать интернет? - "СП"
08:06  Экс-мэр Бишкека Суракматов задержан ГКНБ. Вор должен сидеть в...
07:39  Единства американской нации как не было, так и нет, - В.Кудрявцев
00:30  Хакерский успех России показывает, насколько уязвимо облако для кибератак, - Foreign Policy
00:25  США ускоряют вывод своих войск из Афганистана, - В.Скосырев
00:24  Рахматилло Зойиров по здоровью ушел с поста главы Социал-демократической партии Таджикистана
00:23  Киргизия закрыла границу с Таджикистаном. На защиту рубежей собираются выйти местные жители с оружием в руках, - "НГ"
00:21  Мусульмане будут поминать защитников Казани от Ивана Грозного
00:15  В Ташкенте отличники школ будут получать стипендии. С Нового года (учебного)
00:06  БесПонтовщина. Акимат Алматы открывает у себя филиал британского Лестерского университета де Монтфорт
00:03  Трехкомпонентная стратегия Запада, или Как хотят "сдуть" Китай, - Рауф Бэйкер
Среда, 26.05.2021
21:31  Казахстанские хоккеисты рвут Германию на ЧМ
20:27  Российские бойцы-вагнеровцы поставили на уши негров в центре Африки, - Le Monde
19:57  Коронавирусные ограничения - это надолго, если не навсегда? - "СП"
18:31  Пекин помогает Москве создавать роботов-воинов, - В.Скосырев
17:57  Юнусабадский погром. Ташкентские менты люто выселили бывших детдомовцев
15:27  Как в Киргизии разграбили дачу экс-президента К.Бакиева (фото)
15:26  "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". США синхронно нападают на Китай и Россию, - К.Фролов
15:15  Хомячим миллиарды. РосГазпром затевает стройку 700-метрового небоскреба в Питере
14:30  Кыргызы едва не уговорили Путина испить иссык-кульского корню
14:05  Александр Лукашенко: Белоруссия станет форпостом новой Евразии
11:29  Чем объясняется американская враждебность к Китаю? - Жанг Ян
10:46  Узбекистан ликвидирует "Узагрохимию". За ненадобностью
10:41  Российский "Амур" таранил и перевернул японскую "Хатикита Комару". У японцев есть жертвы. За Цусиму - ответили
10:09  Скончался Заслуженный учитель Киргизии Владимир Унгефухт - 28 лет руководивший лучшей школой Нарына
10:07  Кыргызстан отправил назад в Душанбе самолет с гражданами Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай ворвался в Большой Космос, - С.Переслегин
00:21 28.05.2021

Китай уже запустил главный модуль
Китай оказался третьей страной после Советского Союза и США, которая начала создавать наблюдательные позиции в ближнем космосе
Сергей Переслегин
27 мая 21

- Сергей Борисович, недавно Китай вывел на орбиту основной модуль будущей космической станции "Тяньгун". Как это может повлиять на геополитическую ситуацию?

- Свои орбитальные космические станции были у Советского Союза (станции "Салют" и "Мир") и США ("Скайлэб"). После длительной паузы американцы организовали проект МКС, смогли сделать его международным и уже более 20 лет поддерживают существование этой станции.

Сейчас Россия заявляет о том, что готова делать собственную станцию. Но пока это только заявление, а Китай уже запустил главный модуль. Таким образом, Китай оказался третьей страной после Советского Союза и США, которая начала создавать наблюдательные позиции в ближнем космосе. Помимо того, что станция – шаг к освоению ближнего космоса, это еще и возможность строить космические заводы, например, для работы с биоматериалами и некоторыми полупроводниками, возможность мониторинга Земли с помощью самых разнообразных длин волн и частот.

Необходимо подчеркнуть, что Китай делает национальную станцию. А национальная станция, в отличие от международной, всегда будет делать упор на военные аспекты, разведку.

К тому же такая станция - своего рода "космический док". Это название я взял из советских программ освоения космоса 1960-х-1970-х годов. Можно назвать это по-другому, но очевидно, что любая космическая экспансия - попытки работать хоть с Луной, хоть с Марсом, хоть с "поясом астероидов" - предполагает наличие станции на достаточно высокой околоземной орбите. Создание такой станции – заявление о том, что вы думаете о Луне, думаете о Марсе. И Китай это заявление сделал.

Космонавтика - одна из фундаментальных ведущих технологий. США имеют эту технологию. Китай начал ее создавать. Россия надеется ее создать. А Евросоюз, Япония или кто-то еще? Не засветившись в этой области, они продемонстрировали, что одного из базовых, в том числе для национальной безопасности, технологических пакетов у них нет и не будет. Да, у них есть МКС, но в этом отношении они зависят от США и в некотором плане от России.

Национальный суверенитет обеспечивается многими позициями, среди которых - атомная энергетика, производство микроэлектроники и так далее. Но одна из главнейших - это орбитальная спутниковая группировка с космической станцией. Китай зафиксировал эту позицию.

Это важно и для формирования вокруг Китая макрорегиона, поскольку макрорегион будет формировать страна, способная обеспечить свой суверенитет и, как следствие, способная обеспечить безопасность остальным участникам макрорегиона. Здесь Китай, безусловно, сделал огромную заявку.

А если учесть, что Китай и мы за ряд стран в рамках макрорегиональной политики объективно конкурируем, то я, как русский патриот, огорчен ситуацией, но надеюсь, что Россия как можно скорее реализует свои планы по созданию орбитальной станции.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622150460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Конституционный закон Республики Казахстан от 24 мая 2021 года №41-VII ЗРК
- Мажилис одобрил законопроекты, повышающие защиту прав граждан
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2021 года №326
- Почему город-сад Алматы превратился в город-смог?
- Кадровые перестановки
- Культурный барьер
- Субсидировать ипотеку на каждого ребенка предложил "Ак жол"
- Публичное обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  