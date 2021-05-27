Эпидемия Covid-19 наконец-то позади? - Le Figaro

00:38 28.05.2021

27 мая 2021 г.

Венсан Борденав и Тристан Вей | Le Figaro



"Вакцинации может оказаться недостаточно, чтобы защитить нас от рецидива", - пишет Le Figaro.



"Covid-19 еще не вошел в учебник истории, но эпидемия по Франции, похоже, приближается к своему концу. Все индикаторы зеленые: количество ежедневных госпитализаций и реанимации снизилось, а также количество ежедневных случаев заболевания и смертности", - указывают авторы статьи Венсан Борденав и Тристан Вей.



"(...) Эпидемия пошла на убыль быстрее, чем предполагали наши модели месяц назад, - отмечает Симон Кошемез, эпидемиолог Института Пастера и член Научного совета. - Мы примерно на десять дней опережаем то, что мы предвидели в конце апреля".



Трудно комментировать факторы, обеспечившие такое быстрое улучшение. "Потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом проанализировать все данные и получить ответ", - считает Мирча Софонеа, преподаватель эпидемиологии и эволюции инфекционных заболеваний Университета Монпелье. - Представляется, что три недели карантина в апреле с закрытием школ позволили снизить заражение даже в большей степени, чем мы ожидали. И мы все еще пользуемся этой динамикой".



"Однако за последние десять дней скорость этого снижения несколько замедлилась. (...) "Это, безусловно, последствия открытия коллежей и лицеев, и, в меньшей степени, школ", - полагает эпидемиолог.



"Но динамика остается благоприятной. R (индекс репродукции, то есть число людей, зараженных в среднем от инфицированного человека) упал до 0,75-0,85, сейчас он составляет от 0,85 до 0,9 ", - говорится в статье.



"(...) Если открытие террас не приведет к внезапным изменениям в предстоящие дни, мы можем быть относительно уверенными в ситуации на лето, - считает Мирча Софонеа. - Для этого необходимо, чтобы R оставался ниже 1. Преимущество стратегии отмены карантина состоит в том, что между каждым этапом есть три недели. Это дает время замерить эффекты и позволяет скорректировать систему мер в случае возникновения каких-либо знаков повторения".



"(...) Если R поднимется выше 1 в течение лета, то больничной системе придется выдержать удар, - отмечает Мирча Софонеа. - Исходя из этого, мы не должны вводить послабления слишком быстро, полагаясь только на летний сезон в деле предотвращения заражений. Потому что после первого карантина мы испытали два пика заражения, с моментами, когда циркуляция вируса была особенно высокой с R, равным 1,3".



"(...) Ученые считают, что для полного ослабления барьерных мер необходимо вакцинировать 90% взрослого населения страны. Это 43 млн человек, такой цифры можно было бы достичь летом. И наоборот, если в ближайшие дни динамика эпидемии изменит направление на противоположное, вакцинации может оказаться недостаточно, чтобы защитить нас от рецидива", - комментируют авторы статьи.



"Согласно этой гипотезе, пик должен оставаться ниже, чем во время первых трех волн, - отмечает Симон Кошемез. - Но при самом мрачном сценарии на пике можно опасаться почти 1000 госпитализаций". Это эквивалент долгого плато января 2021 года. "Только самые пессимистические сценарии заставляют опасаться четвертой национальной волны, по крайней мере, в августе, - успокаивает Мирча Софонеа. - Если будет рецидив, то больше шансов наблюдать локальные отскоки в самых густонаселенных районах или в районах с более слабым групповым иммунитетом".



"(...) С самого начала эпидемии PredictServices, дочерняя компания Météo-France, специализирующаяся на оценке природных рисков, стремилась количественно оценить то, как влияет погода на распространение вируса. Так, она вычислила "прогнозируемый индекс климатической трансмиссивности Covid-19" (или IPTCC) по шкале от 1 до 100, который зависит от двух параметров: температуры и влажности воздуха. Общая идея состоит в том, что существуют идеальные условия для того, чтобы аэрозоли, переносящие вирус, оставались во взвешенном состоянии", - передают журналисты.



"Эмпирически наиболее благоприятные для вируса условия создаются при температуре 5 C и влажности 70%. Во Франции этот индекс в течение всей зимы оставался в диапазоне от 50 до 80, прежде чем он начал более или менее постоянно снижаться с конца марта. В настоящее время он колеблется в диапазоне около 30 и, похоже, продолжает снижаться по мере повышения температуры на территории страны. "На севере страны может показаться, что весна наступает медленно, однако в южной части она уже довольно прочно установилась", - подчеркивает Аликс Руманьяк, президент Predict Services. "С другой стороны, мы думаем, что ветер, который рассеивает аэрозоли, и дождь, который "очищает" атмосферу, производят довольно положительный эффект, который еще не принимается в расчет в нашем индексе. Мы работаем над этим вопросом". В период с июня по сентябрь 2020 года индекс оставался ниже 10 с июня по сентябрь, что частично объясняет летнее отступление эпидемии", - резюмируют Венсан Борденав и Тристан Вей.



Источник: Le Figaro