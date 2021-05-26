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Джо Байден вернул Китай в игру. Вашингтон разворачивает полномасштабное дипломатическое наступление на Пекин, - "Къ"
00:43 28.05.2021

Администрация президента США Джо Байдена решила усилить конфронтационную линию по отношению к Китаю, характерную прежде для администрации Дональда Трампа. Прежде всего, она вновь подняла вопрос о возникновении коронавируса - после доклада разведки новую жизнь получила теория о лабораторном происхождении SARS-nCoV-2. Однако помимо "вирусного фронта" США ведут наступление на Китай и по другим направлениям.

"Я попросил разведывательное сообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая позволит нам прийти к определенному заключению, и отчитаться мне через 90 дней. Частью доклада по моей просьбе будут сферы дальнейших исследований, включая вопросы к Китаю",- так президент США Джо Байден рассказал о своем новом поручении выяснить источник появления коронавируса, который, по многим оценкам, возник в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Толчком к указанному поручению стал доклад американской разведки, подготовленный по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Спецслужбы к однозначному выводу не пришли, предполагаемых вариантов было два: случайная передача от животного человеку и утечка из уханьской лаборатории. "Две трети разведывательного сообщества склоняются к первому варианту, одна треть - ко второму. Причем каждая группа делает вывод с низкой или средней уверенностью, то есть большинство разведчиков считает, что они не обладают достаточной информацией для установления вероятности того или иного варианта",- сказал президент.

Джо Байден заверил, что США продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы вынудить Китай предоставить доступ ко всем необходимым данным и доказательствам, а также участвовать в полноценном международном расследовании с предъявлением доказательств.
Примечательно, что его заявление появилось через несколько дней после репортажа The Wall Street Journal, в котором утверждалось: несколько китайских вирусологов запросили лечение от неизвестной болезни еще в ноябре 2019 года.

Представители Белого дома пояснили, что новая фаза работы разведсообщества началась еще в марте, однако рассекречена была лишь сейчас. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что пока не готова говорить о возможном наказании Китая, и призвала дождаться итогов расследования, уточнив, что США активно критиковали Пекин за отсутствие прозрачности в вопросе происхождения вируса.

Администрация президента Байдена также раскритиковала доклад, подготовленный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Китаем по результатам первого этапа расследования - за недостаток той самой прозрачности,- и выразила надежду, что второй этап будет более транспарентным.

Между тем Вашингтон наступает на Пекин не только на "вирусном фронте". Еще месяц назад, обращаясь к Конгрессу, господин Байден призвал соотечественников обратить внимание на "проблему Китая", вспомнив свой опыт общения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мы в общей сложности провели сутки за частными разговорами. Когда он позвонил поздравить меня, мы проговорили два часа. Он всерьез настроен на то, чтобы сделать Китай самой важной и влиятельной страной мира. Он вместе с другими автократами полагает, что в XXI веке демократия не может соревноваться с автократией, потому что слишком много времени занимает поиск консенсуса",- говорил тогда Джо Байден.

Опасения вызывает то, что обострилась ситуация у китайских границ: самолеты КНР все чаще стали входить в воздушное пространство Тайваня и Японии, китайские рыболовецкие суда посещают спорные территории в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Американские корабли в ответ продолжили проходить в спорных водах в рамках "операций свободы навигации" - последний раз в середине мая эсминец Curtis Wilbur прошел через Тайваньский пролив и около Парасельских островов. "Проводя эту операцию, США показали, что эти воды лежат за границами тех вод, что Китай может называть своими",- говорилось в заявлении американских властей, где подчеркивалось, что незаконные претензии Китая подвергают опасности свободу мореплавания.

Как встреча делегаций США и Китая на Аляске вылилась в дипломатическую перепалку
Джо Байден не устает говорить и о значимости тайваньского вопроса для Вашингтона. В частности, в заявлении после недавней встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином было указано, что Вашингтон и Сеул подчеркивают важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. "Мы, демократии, ценящие плюрализм и индивидуальную свободу, разделяем намерение продвигать права человека и власть закона и дома, и за рубежом",- говорилось в документе. Такое заявление вызвало гневную отповедь Пекина, который посоветовал Вашингтону "не играть с огнем тайваньского вопроса". Схожая критика раздалась из китайской столицы и в апреле, когда госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что атака Китая на Тайвань будет "серьезной ошибкой".

В рамках общей антикитайской парадигмы идет и законодательная работа - 19 мая Сенат США принял закон, в рамках которого предусмотрено выделение $120 млрд на финансирование новых технологий вроде искусственного интеллекта, суперпроводников и роботов, а также создание разветвленной сети технологических кластеров, не сконцентрированных в Кремниевой долине,- в тексте документа открыто говорится, что Вашингтон ставит целью не дать Пекину обеспечить себе технологическое преимущество. Продолжают действовать и таможенные пошлины, введенные еще при президенте Трампе.

Кроме того, опосредованно антикитайским стало и желание Джо Байдена превратить США в "мировой арсенал вакцин" - члены Конгресса и политические аналитики, например, указывают, что США должны обеспечить вакцинами от COVID-19 Латинскую Америку, чтобы пошатнуть позиции Пекина как лидера "вакцинной гонки".
"С точки зрения публичного имиджа Китай пытается изменить нарратив Китая как центра эпидемии на Китай как центра решения проблемы эпидемии",- рассказал NBC News руководитель Латиноамериканского центра Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией) Джейсон Марчак. В разговоре с газетой The Financial Times координатор вакцинной программы Гондураса Карлос Альберто Мадеро пояснил, что его страна нуждается в вакцинах и потому, возможно, ей придется разорвать связи с Тайванем, чтобы получить помощь от Китая.

Есть и совершенно незаметные, но примечательные меры: например, в ежегодном докладе Госдепартамента США, посвященном ситуации с религиозными свободами в разных странах, в части о Тибете нет неизменной ранее фразы "США признают автономный регион Тибет, а также тибетские автономные префектуры и округа в других провинциях частью Китайской Народной Республики". Такое же изменение постигло ежегодные доклады о правах человека. Джо Байден также сохранил практику, использовавшуюся при администрации Дональда Трампа: отныне глава тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай встречается с представителями американского Госдепартамента не в кафе и ресторанах, а получает приглашения для полноценных визитов в ведомство.

Наконец, не стоит забывать, что президент России Владимир Путин получил от Джо Байдена приглашение устроить двусторонний саммит, а председатель КНР Си Цзиньпин - нет. Темы для обсуждения уже согласовываются, и не исключено, что вопрос озабоченности Китаем Джо Байден может поднять при обсуждении с Владимиром Путиным с глазу на глаз.

Алексей Наумов

Источник - kommersant.ru
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