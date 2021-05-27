Ковид на всю голову: можно ли снять "корону", не задев мозги, - В.Карюков

06:05 28.05.2021

Ковид на всю голову: можно ли снять "корону", не задев мозги

Ученые выяснили, что коронавирус может негативно влиять на умственные способности человека

Виталий Карюков

27 мая 21



Еще в прошлом, ковидном году британскими нейрофизиологами и медиками под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Адама Хэмпшира были проведены исследования 84 тысяч человек на предмет нарушения у них работы памяти и ухудшения других интеллектуальных способностей.



"Наше исследование в очередной раз продемонстрировало, что у коронавирусной инфекции есть долгосрочные последствия, - говорится в отчете ученых. - Британцы, которые переболели COVID-19, справлялись с когнитивными тестами значительно хуже, чем их не болевшие сверстники. Причем, уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни".



Тем не менее, как стало известно из научной публикации британских ученых-неврологов в своем профильном издании Brain ("Мозг"), коронавирус может вызвать довольно серьезные последствия мозговой деятельности даже у заболевших с легкими симптомами болезни или вообще у выздоровевших людей.



Что же происходит с организмом человека, переболевшего коронавирусом? Ведь очень многие люди могут практически не ощущать на себе влияния болезни, так как она может проходить бессимптомно, хотя и оставлять после себя долгосрочные нарушения мозговой деятельности. Но так ли это на самом деле?



Как рассказала профессор кафедры нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией ЯГМУ и главный невролог Ярославской области Наталия Баранова, "данные клинических исследований подтверждают тот факт, что нервные ткани поражаются коронавирусом одними из первых". - "При этом вирус, - считает Наталия Сергеевна, - может использовать их для внедрения в организм, но не исключена и возможность повреждения им отдельных отделов периферической или центральной нервной системы".



Ведь общеизвестно, что головной мозг потребляет почти четверть энергетических ресурсов организма.



"Энергия вырабатывается при биологическом окислении углеводов - что, собственно, и есть дыхание, - поясняет врач высшей категории Баранова. - Естественно, что при его угнетении страдает в первую очередь высшая нервная деятельность, - утверждает профессор ЯГМУ.



- Кстати, именно спутанность сознания является одним из диагностических признаков развития симптомов тяжелой пневмонии. Гипоксия при поражении легких - ситуация, весьма серьезно угрожающая всей нервной системе, но особенно - головному мозгу. Относительно недавно стали публиковаться работы, говорящие о том, что и пациенты, перенесшие заболевание относительно легко, тоже входят в группу риска.



Переводя с русского на русский, надо отметить, что при гипоксии, то есть недостаточной подачи в организм и, прежде всего, в кровь кислорода, самым уязвимым органом человека в этом случае является, конечно же, мозг - со всеми вытекающими из этого последствиями.



Как уже говорилось, исследованиями британских ученых подтверждается тот факт, что легко или бессимптомно переболевшие пациенты действительно входят в группу риска людей, подверженных заболеваниям центральной нервной системы. Так, у части обследованных (более чем у сорока) был диагностирован острый рассеянный энцефаломиелит. А это довольно серьезное воспалительное заболевание, приводящее к дегенеративному разрушению центральной нервной системы и поражающее так называемую миелиновую оболочку нервных клеток головного и спинного мозга.



"С точки зрения биологии у острого рассеянного энцефаломиелита есть сходство с рассеянным склерозом, но он протекает тяжелее, - заявил ведущий автор исследования и консультант Университетского колледжа Лондона Майкл Занди. - У некоторых пациентов начинаются длительные проблемы со здоровьем, другие же хорошо восстанавливаются".



Часто пациенты на второй или третий день болезни жалуются на то, что клинические проявления болезни вроде бы не самые тяжелые, а у людей сильная утомляемость и депрессивное состояние. И причины здесь могут быть разными.



"Здесь можно говорить о двух возможных причинах. Одна из них имеет отношение к психологии, - объясняет Наталия Баранова. - Коронавирус, хотим мы этого или нет, становится угрозой для любого человека, и сам факт заражения загоняет людей с неустойчивой психикой в сильный стресс. Который, как известно, сам по себе существенно снижает защитные силы организма. Иногда этот стресс переходит в депрессию. Здесь мы можем с полным основанием надеяться на то, что по мере выздоровления у такого пациента восстановится и эмоциональная сфера".



"Совсем другое дело, когда в течение болезни вмешивается избыточная иммунная реакция - так называемый „цитокиновый шторм", - продолжает Наталия Сергеевна. - Тут речь уже идет о том, что вирус пробивает гематоэнцефалический барьер и начинает воздействовать на выстилающий слой сосудов головного мозга, вызывая явления энцефалопатии. Она, кстати, может вызывать как эффект депрессии, так и чрезмерной возбудимости больного. К счастью, медицина за минувший год серьезно продвинулась в способности предупреждать развитие болезни по этому пути, чрезвычайно опасному для пациента".



Другой вопрос - как скоро человек может надеяться на излечение от болезни.



"Многое зависит от того состояния, в котором пациент входил в это заболевание, - отвечает на вопрос профессор Баранова. - Часто бывает так, что этот депрессивный синдром уже начал развитие, но был не диагностирован, потому что еще не давал клинических проявлений. Не исключена такая ситуация, когда инфекционное заболевание - кстати, необязательно коронавирус - запускает этот процесс с большей скоростью. В таком случае мы можем бороться только с развитием болезни. В остальных, если не было совсем уж заведомо травмирующей ситуации для мозга - например, инсульта, - есть основания рассчитывать на полное выздоровление пациента и восстановление всех его способностей".