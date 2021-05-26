Экс-акима казахстанского Аягуза Куаныша Азыханова посадили на 4,5 года. Чтоб не крал

06:29 28.05.2021

Экс-акима Аягоза осудили к 4,5 годам



Экс-акима города Аягоза Куаныша Азыханова приговорили к 4,5 годам лишения свободы за получение крупной взятки, передает zakon.kz.



Пресс-служба Аягузского районного суда Восточно-Казахстанской области сообщает, что Азыханова судили за получение взятки в значительном размере.



Суд установил, что Азыханов, будучи акимом города Аягоз, 16 и 17 сентября 2020 года получил взятку в размере 1 200 000 тенге от подрядной организации ИП "Көркем" в два этапа за подписание актов выполненных работ по восстановлению жилых домов, пострадавших вследствие стихийного бедствия. Подсудимый после получения денег был задержан в своем служебном кабинете.



Прокурор просил наказание в виде 5 лет лишения свободы.



Экс-аким не признал вину. По его словам, деньги ему давали в долг.



Защита просила его оправдать и признать в качестве недопустимого доказательства показания свидетеля Б.



В пресс-службе сообщили, что вина Азыханова подтверждается показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, стенограммами разговоров, видеозаписями, вещественными доказательствами.



Его доводы о том, что деньги получены в долг, были опровергнуты показаниями свидетеля, подтвердившего, что деньги передал за подписание актов выполненных работ. Свидетель Б. в суде показал, что он является владельцем ИП "Көркем", однако, всю производственную и финансовую деятельность в городе Аягоз осуществлял гр. С. на основании доверенности. Свидетель С. подтвердил, что деньги были переданы акиму именно за подписание актов.



Санкция статьи "Получение взятки в значительном размере" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Смягчающих уголовную ответственность обстоятельств судом не установлено. Отягчающим обстоятельством стало то, что экс-аким нарушил присягу.



В итоге суд назначил ему наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, о задержании акима стало известно в сентябре 2020 года.