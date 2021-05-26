 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Председатели лопнувших "Агроинвестбанка" (Алимардон) и "Точиксодиротбанка" (Пирзода) освобождены от занимаемых должностей
07:02 28.05.2021

Муродали Алимардон, председатель "Агроинвестбанка" и Тоджиддин Пирзода, учредитель и глава "Точиксодиротбанка", освобождены от занимаемых постов. Национальный банк Таджикистана назначил администраторов в этих ликвидируемых кредитных учреждениях.

До назначения судом специальных администраторов "Агроинвестбанком" будет управлять Даврон Тухтаров, а "Точиксодиротбанком" - Джамшед Абдурахимов, говорится в опубликованном на сайте финансового регулятора сообщении. Они будут управлять банками "для обеспечения и сохранения их активов до назначения судом специального администратора".

Напомним, Нацбанк Таджикистана 21 мая отозвал лицензии "Агроинвестбанка" и "Точиксодиротбанка" в связи с тем, что этим кредитным учреждениям не удалось улучшить финансовое положение и наладить стабильную работу, несмотря на поддержку правительства. В 2016 году правительство Таджикистана выделило в общей сложности 3 млрд сомони на оздоровление проблемных банков.

Процесс ликвидации "Агроинвестбанка" и "Точиксодиротбанка" не может превышать двух лет, но при необходимости суд может продлевать срок по ходатайству спецадминистраторов еще на два года. Однако, как заявил в беседе с Радио Озоди Тоджиддин Пирзода, учредитель и глава "Точиксодиротбанка", процесс ликвидации и срок возврата вкладов, не займет 4-5 лет как у других банков, и "всего через полгода люди получат обратно свои деньги". "Нам осталось вернуть вклады физических лиц в размере 400 млн сомони. В первую очередь до 30 тыс сомони будет выплачено из имеющихся у нас резервов. И тогда после этого нам остается погасить задолженность всего перед 1200 вкладчиками. Потом есть еще и имущество банка", сказал Пирзода.

В 2020 году Международный валютный фонд рекомендовал таджикским властям ликвидировать два проблемных кредитных учреждения – "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк". В официальном заявлении МФВ эти банки были названы "системными, но неплатежеспособными". В ответ Нацбанк Таджикистана заявил, что решение о ликвидации этих банков не будет принято до тех пор, пока эти кредитные учреждения не рассчитаются с вкладчиками.

"Агроинвестбанк" и "Точиксодиротбанк" наряду с "Таджпромбанком" и "Фононбанком" в 2015 году оказались в кризисной ситуации: из-за ошибок менеджмента и невозврата так называемых проблемных кредитов у них накопились долги перед вкладчиками и партнерами. У "Таджпромбанка" и "Фононбанка" лицензии были отозваны в 2018 году.

Абдулло Аширов

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622174520
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