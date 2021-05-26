В СевКазахстане дерибанят уникальный циркониевый Обуховский ГОК

07:18 28.05.2021

Борьба за Обуховский ГОК в Северном Казахстане продолжается

За предприятием в Северо-Казахстанской области, занимающимся добычей и переработкой циркона, развернулась борьба между прежними и новыми собственниками



НУР-СУЛТАН, 25 мая - Sputnik



Обуховский горно-обогатительный комбинат - одно из крупнейших предприятий в мире, где добывается концентрат из циркония. Предприятие находится на богатейшем месторождении в Северо-Казахстанской области.

Рудник по добыче работает всего 4 года с новым руководством. До его прихода производство было полностью остановлено. Комбинат ждало банкротство, сообщает "Первый канал Евразия".

"На 1 января 2015 года предприятие задолжало кипрским оффшорным компаниям 23 миллиарда тенге. При слове "Тиолайн" могли в морду дать. Должны были всем", – заявляет руководитель Обуховского горно-обогатительного комбината Виктор Долгалев.

Виктор Долгалев отмечает, что он стоял у истоков предприятия. Затем его уволили свои же компаньоны и он судился за право вернуться на комбинат. По словам директора, восстанавливать ГОК ему пришлось одному. Когда цель была достигнута, объявились бывшие владельцы и продали компанию иностранцам.

"Куда не поедешь, все спрашивают: а можно устроиться? Все хотят сюда идти работать, когда узнают, какие здесь зарплаты", – рассказал мастер смены Александр Мальцев.

По словам еще одного работника Вадима Блока премии, поощрения здесь на хорошем уровне. Такой работы в Северном Казахстане больше нет нигде.

"Когда ребенок родится, платят один миллион тенге, двое детей – два миллиона, за двойню - жене машину", – поделился экскаваторщик Вадим Блок.

Но отныне такие награды в прошлом. Суд встал на сторону тех, кто разорил предприятие за 10 лет. Представители новых владельцев пытались захватить ГОК еще в том году. Десять сотрудников были избиты, двое оказались в больнице. Коллектив отстоял свой рудник, но целый год ходит по судам.

У предприятия отобрали лицензию. Производить циркониевый концентрат они теперь не могут. Проверяющие выписали компании долги тех лет, когда руководили российские инвесторы. У них, к слову, теперь планы на совместный проект с Китаем.

"В соответствии с законодательством экспертной комиссией было принято решение о досрочном прекращении действия контракта. По итогам проведенной проверки налоговыми органами выявлена неуплата налогов по добыче полезных ископаемых, что является обязательством согласно рабочей программы и налогового законодательства", – сообщил заместитель директора департамента недропользования министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Алькен Тусупов.

В настоящее время добыча на ГОК остановлена. Впереди ожидается ряд судебных заседаний.

Напомним, в июне прошлого года около 30 человек, в том числе двое из семи учредителей ТОО "Тиолайн" из Караганды с представителями карагандинских охранных агентств, прибыли на автомобилях к входу в ТОО "Обуховский горно-обогатительный комбинат". Пройти на территорию комбината им помешали охранники и сотрудники комбината. Завязалась массовая драка, после которой 10 человек попали в лечебные учреждения Тайыншинского района СКО и Акмолинской области.

ТОО "Тиолайн", построившее близ месторождения титано-циркониевых руд горно-обогатительный комбинат, было зарегистрировано в 2004 году. В руководстве ТОО - семеро учредителей: одно юридическое лицо и шесть физических. 18 сентября 2006 года ТОО "Тиолайн" подписало контракт с министерством энергетики на добычу титано-циркониевых песков (руды) на месторождении Обуховское сроком до 2023 года.

По информации правоохранительных органов, между учредителями ТОО "Тиолайн" возникли спорные вопросы по распределению суммы дохода от деятельности ТОО, что привело к неоднократным судебным разбирательствам и конфликтным ситуациям.