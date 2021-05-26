Главарь Elit House Тимур Файзиев скрылся от кыргызского следствия

08:23 28.05.2021

27 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Тимур Файзиев скрывается от следствия. Суд заочно заключил его под стражу



Первомайский районный суд Бишкека заочно рассмотрел меру пресечения в отношении главы строительной компании Elit House Тимура Файзиева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что решением суда подозреваемый в соучастии в коррупции должен содержаться под стражей в Бишкекском СИЗО-1. В суде эту информацию подтвердили.



Отметим, ранее сообщалось о задержании Тимура Файзиева. Позже выяснилось, что глава строительной компании находится за пределами Бишкека.



По предварительным данным правоохранительных органов, Тимур Файзиев скрывается от следствия. Его разыскивают.