Арестован племянник супруги президента Таджикистана - дангаринский дебоширо-идиот Нахшов

09:24 28.05.2021

Арестован племянник супруги президента Таджикистана

28 мая 2021 Бакыт Басарбек



Арестован племянник супруги президента Таджикистана



36-летний Нахшов Амриддин Файзиддинович, уроженец и житель Дангаринского района, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 237 (хулиганство) УК Таджикистана, добровольно с повинной явился 27 мая в ОМВД Дангаринского района, сообщает МВД Таджикистана.



"Нахшов А.Ф. в рамках возбужденного уголовного дела взят под стражу, ведется предварительное расследование", - отмечается в распространенном сообщении пресс-центра МВД.



По данным МВД, Нахшов 16 мая со своими подельниками устроил массовую драку в одном из ресторанов Дангары. Ранее были арестованы его семеро подельников, а сам Нахшов скрывался.



Они тогда устроили драку с применением холодного оружия с сотрудниками компании "Ману Фарм", которая занимается сбором смолы ферулы. Причина возникновения драки не известна.



После инцидента несколько человек с травмами различной степени, в том числе с ножевыми ранениями, были госпитализированы.



Согласно сообщению источника "Азия-Плюс" в МВД Таджикистана, взятый под стражу гражданин А. Нахшов является сыном сестры жены президента Таджикистана Эмомали Рахмона – Азизамо Асадуллоевой.



Амриддин Нахшов до момента ареста управлял предприятием по добыче золота "Нахш" в Ховалингском районе.



Источник: asiaplustj.info