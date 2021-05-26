 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан захлестнула новая волна коронавируса, несмотря на заверения властей о победе над ним
10:05 28.05.2021

Правительство, похоже, принимает активные меры, чтобы скрыть вспышку болезни.
Камила Ибрагимова May 26, 2021

Таджикистан захлестнула новая волна коронавируса, несмотря на настойчивые заявления правительства о победе над болезнью.

Врач одной из больниц Душанбе сообщил Eurasianet.org на условиях анонимности, что в течение последней недели больница ежедневно принимала по два пациента с подозрением на COVID-19.

"Нет смысла отправлять анализы пациентов в лабораторию, результаты все равно отрицательные", -- сказал врач.

По словам источника, в этих условиях доктора ищут у пациентов признаки помутнения в легких на снимках МРТ, что может указывать на коронавирусную инфекцию.

Схожие сообщения поступают и из Согдийской области на севере страны. Абумавлон Абдуллозода, главный врач Согдийской областной больницы, сказал 19 мая, что у гражданина Йемена был обнаружен коронавирус. В результате этого мужчину, членов его семьи и персонал гостиницы, в которой он проживал, поместили под карантин.

Однако Минздрав не включил этот случай в статистику по COVID-19. Официальные лица заявили, что анализы пациента были отправлены в Душанбе и дали отрицательный результат.

Затем 25 мая Радио "Озоди" сообщило, что Абдуллозода был уволен по приказу Минздрава.

Кроме того, независимая газета "Азия-Плюс" сообщила на прошлой неделе, что 15 человек попали в больницу города Худжанда с диагнозом пневмония. Врачи утверждают, что это сезонная волна заболеваний, не связанных с COVID-19.

С начала года власти Таджикистана практически не регистрировали случаев COVID-19. Это произошло после того, как президент Эмомали Рахмон выступил с речью, в которой объявил о победе над эпидемией.

Нынешняя политика полного отрицания схожа с действиями таджикских властей в самом начале глобальной пандемии весной 2020 года. Правительство тогда сменило тон только в конце апреля, накануне визита экспертной миссии Всемирной организации здоровья.

На сегодняшний день власти зарегистрировали в общей сложности около 13 300 случаев заражения коронавирусом и 90 смертей. Однако данные об избыточной смертности указывают на то, что ситуация носит гораздо более серьезный характер. По данным Госкомстата, в 2020 году умерли 41 743 человека, что на 8 649 человек больше, чем годом ранее.

Камила Ибрагимова – псевдоним журналиста из Таджикистана.

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622185500
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