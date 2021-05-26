Туркменистан: цепкие объятия России

10:08 28.05.2021 Сближение России и Туркменистана только упрочит существующее положение вещей. Наш еженедельный обзор по Туркменистану.

Ахал-Теке May 26, 2021



Знаменитое высказывание Отто фон Бисмарка о том, что "тем, кто любит сосиски и уважает закон, лучше не видеть, как делается то и другое", не совсем применимо в Туркменистане. По крайней мере, в отношении законов.



Дело в том, что ни у кого просто нет возможности что-то увидеть. Процесс законотворчества в стране столь же непрозрачен, как и любая другая сфера государственного управления.



Тем не менее перед принятием некоторых важных законов парламент иногда чуть-чуть их просматривает. В конце апреля Меджлис, нижняя палата теперь уже двухпалатного парламента, даже запустил свой собственный веб-сайт, который уже успел катастрофически устареть.



Таким образом, анализ имеющихся немногочисленных сообщений в газетах и на веб-сайтах является единственным способом получить представление о том, что происходит в этом "сонном царстве" законодателей.



Наглядным подтверждением сказанного может послужить произошедшее 22 мая событие, которым стало, пользуясь формулировкой правительственных изданий, 14-я сессия шестого созыва Меджлиса. То есть именно столько раз парламентарии собирались на пленарное заседание с момента выборов в марте 2018 года – приблизительно раз в 80 дней.



Одним из ключевых вопросов заседания стало утверждение важного элемента политики президента, а именно, поспешное принятие закона, регулирующего деятельность объектов государственно-частного партнерства. Одной из заявленных целей этого закона является "привлечение внебюджетных средств" для реализации проектов, в том числе строительства объектов инфраструктуры.



Мало кому из по-настоящему частных инвесторов в мире придет в голову добровольно вложить свои деньги в заполонившие Туркменистан дорогостоящие и экономически нецелесообразные проекты, но, размышляя об этом, можно упустить суть. Вероятная цель такого закона заключается не в приватизации процесса расходования средств, а в приватизации способа их получения.



И было бы закономерно ожидать, что предприятия, управляемые приближенными к президенту людьми, начнут получать кредиты на выгодных условиях в местной валюте, стоимость которой существенно завышена, с тем, чтобы проникнуть в контролируемые государством экспортно-ориентированные отрасли с целью хорошенько заработать. Доходы, которые некогда поступали в государственную казну, теперь окажутся в частных карманах. Государственно-частное партнерство могло бы дать положительный результат в государстве, где власти подотчетны обществу и ведут дела прозрачно, и где частный сегмент партнерства вынужден был бы выполнять свои обязательства, но в условиях отсутствия прозрачности система превратится в порочный круг.



Между тем, когда речь идет об иностранных инвестициях, сейчас в фаворе Россия. Попытка Москвы очаровать предполагаемого будущего туркменского лидера Сердара Бердымухамедова, 39-летнего сына действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, приносит свои плоды.



На состоявшемся 21 мая заседании Кабинета министров занимающий пост вице-премьера Бердымухамедов-младший рассказал о проекте Программы межправительственного экономического сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией на 2021-2023 годы. "Дорожная карта" предполагает, в частности, планирование сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и финансов.



Бердымухамедов-старший без промедления одобрил программу и поручил своему сыну осуществлять строгий контроль над ее реализацией.



Москва прочно вцепилась в Сердара, который в последнее время регулярно наведывается в Россию: то для участия в качестве приглашенного гостя в состоявшемся 2 апреля заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, то для участия в прошедшем в конце апреля форуме Евразийского экономического союза в Казани. Эти визиты можно будет расценивать как ценный вклад российской стороны в будущее Сердара, когда (или если) он в конечном итоге возглавит страну.



Заигрывания России на этом не закончились. 23 мая Бердымухамедов-младший и министр иностранных дел Рашид Мередов встретились в Ашгабате с делегацией чиновников и бизнесменов из Санкт-Петербурга. Во встрече приняли участие две компании из северного российского города, которые рассчитывают на более серьезные подвижки в отношениях, – это инфраструктурный гигант "Возрождение" и государственная Объединенная судостроительная корпорация. Компания "Возрождение" представлена на рынке Туркменистана уже более десяти лет, и в настоящее время занимается строительством противоселевых сооружений на юге Ашгабата, который в последние годы регулярно подвергается этому стихийному бедствию.



Кратчайший путь к сердцу Бердымухамедова лежит, конечно же, через его эго. И посольство России потешило его в полной мере, организовав презентацию перевода на русский язык последней книги президента: "Белый город Ашгабат".



Посол России Александр Блохин презентует перевод книги Бердымухамедова "Белый город Ашгабат" на организованном мероприятии. (ГосСМИ)

Посол России Александр Блохин презентует перевод книги Бердымухамедова "Белый город Ашгабат" на организованном мероприятии. (ГосСМИ)

В посвященном этому событию сообщении туркменского информационного агентства ничто не указывало на то, что перевод был сделан российской стороной, хотя это вполне вероятно, памятуя об обычае, установленном во времена покойного президента Сапармурата Ниязова, чей до смешного несвязный труд "Рухнама" был переведен на множество языков с помощью инвесторов. "Таким образом, у Туркменистана оказались десятки переводов этой книги, которые используются (независимо от их качества) для обучения иностранным языкам студентов Института мировых языков "Азади"", – иронично отмечается в одном из документов Госдепартамента США, обнародованных Wikileaks в 2006 году.



В действительности сближение между двумя странами только упрочит существующее положение вещей. Россия является выгодным партнером по многим направлениям. На том же заседании Кабинета министров 21 мая Шахым Абдрахманов, назначенный в феврале вице-премьером по вопросам нефтегазовой промышленности, доложил о закупке новых труб для строящейся газотурбинной электростанции. Трубы должны быть закуплены у российской "Трубной металлургической компании" и расположенного в Швейцарии торгового подразделения "Газпрома".



Если бы Ашгабат не увлекался так идеей об экономической самодостаточности, он мог бы в нынешнее непростое время рассмотреть возможность закупки у России дополнительного продовольствия. Между тем страна по-прежнему переживает период возрастающего дефицита советского образца. 20 мая Радио "Азатлык" сообщило, что решение властей Лебапского велаята изъять 10 тонн семян хлопка привело к внезапной нехватке сырья для производства хлопкового масла и, как следствие, остановке функционирующего здесь маслозавода. Это, как и следовало ожидать, привело к резкому росту цен на этот продукт.



Вместо того чтобы решать проблему поставок продовольствия в государственные магазины, власти прибегают к все более изощренным методам борьбы с распространением фотографий, запечатлевших постыдные очереди отчаявшихся граждан. Одним из таких методов стала доставка хлеба в магазины в конце рабочего дня, когда нет скопления людей и давки, возникающей при появлении грузовиков.



Однако и этого недостаточно, чтобы избежать потасовок. Работающий в Ашгабате корреспондент Радио "Азатлык" сообщил о драке, произошедшей 20 мая у магазина возле городской школы №18.



"Жители, пришедшие сюда за продуктами, молниеносно окружили грузовик, что привело к неразберихе. Началась массовая драка, поэтому грузовик с продуктами уехал с места происшествия, а люди остались без еды", – отметил корреспондент.



Ахал-Теке – еженедельная колонка на сайте Eurasianet.org, в которой собраны новости и аналитические материалы из Туркменистана. Источник - russian.eurasianet.org

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