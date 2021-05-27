Желтая угроза: в Индии обнаружили новый вид опасной плесени, - И.Кармазин

11:24 28.05.2021 Желтая угроза: в Индии обнаружили новый вид опасной плесени

Медицина страны не справляется с последствиями коронавирусной инфекции



Игорь Кармазин



В Индии у пациентов, переболевших коронавирусом, выявили еще один вид грибковой инфекции - "желтую плесень". Ранее в ряде штатов распространилась "черная плесень", при лечении которой медики вынуждены удалять зараженным глаза и носы. Кроме того, зафиксированы случаи заражения "белой плесенью". "Известия" разбирались в том, какую угрозу представляют эти болезни.



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Индийские врачи выявили у пациента, переболевшего коронавирусом, грибковую инфекцию - "желтую плесень". Первый случай заболевания зарегистрировали в городе Газиабад (пригород Дели). О произошедшем журналистам рассказал врач-отоларинголог Брайя Пал Тяги.



По словам медика, 45-летний пациент несколько недель лечился от коронавируса в больнице и шел на поправку, но затем ему стало хуже: у мужчины так сильно отекло лицо, что он не мог открыть глаза, кроме того, началось кровотечение из носа. Другие симптомы - вялость, потеря аппетита, снижение веса, медленное заживление ран и нагноения.



По словам Тяги, "желтая плесень" обычно встречается у рептилий, у человека инфекцию выявили впервые. Эксперты считают, что этот грибок намного опаснее других разновидностей инфекции, так как может вызвать полиорганную недостаточность и некроз тканей. Заболевшему мужчине сейчас вводят препарат амфотерицин В, состояние пациента медики называют не очень хорошим.



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"Желтая плесень" - уже третье грибковое заболевание, которое выявили у переболевших коронавирусом. В начале мая в Индии объявили о вспышке мукормикоза, известного также как "черная плесень". Мукормикоз вызывают грибки семейства мукоровые, которые встречаются в почве, растениях, навозе, гниющих фруктах и овощах.



Инфекция представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом. По сообщениям специалистов, мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и долгое время получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, которые в течение длительного времени получают большие дозы стероидов.



На начальной стадии пациенты отмечают насморк, легкое онемение щек, головную боль, опухшие глаза. Симптомы кажутся заболевшим несущественными, поэтому они откладывают визит к врачу. Позже гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие. В некоторых тяжелых случаях врачи вынуждены удалять инфицированным глаза или носы. "Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг. На этом этапе мы уже не сможем спасти их жизни", - объясняет доктор Акшай Наир.



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Общее число зараженных "черной плесенью" в Индии достигает 9 тыс. человек, погибли 219 человек. Власти двух штатов - Раджастан и Телангана - объявили об эпидемии инфекции, такое же решение приняли власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир. "Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований", - говорится в сообщении правительства Телангана.



Третья разновидность инфекции - "белая плесень". Случаи заболевания зарегистрированы в штате Бихар на востоке страны. Известно минимум об одном погибшем - враче, лечившем больных коронавирусом. "Белая плесень" воздействует на легкие, желудок и почки, у пациента возникают отеки и головные боли. Подобно "черной плесени", эта инфекция угрожает людям со слабым иммунитетом - больным диабетом и тем, кто лечится от коронавируса.



Новая волна



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В конце апреля - начале мая Индию накрыла новая волна коронавируса. Число заболевших за сутки несколько раз превышало 400 тыс. человек, страна несколько раз била мировые антирекорды. В конце мая показатели пошли на спад, в последние дни фиксируется 200–240 тыс. заболевших в день. Но по-прежнему зашкаливает число погибших. 25 мая скончались 4,1 тыс. человек. Для сравнения, в феврале в сутки выявляли по 10–15 тыс. случаев заболевания, умирало порядка 100 человек.



Всего за время пандемии в стране болезнь выявили у 27 млн человек, погибло более 300 тыс. человек. "Стремительный рост заболеваемости, который мы наблюдаем, ошеломляет. Случалось, что рост заболеваемости в некоторых странах развивался по схожей траектории, но не в таком масштабе и без таких последствий для здравоохранения", - говорит эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди говорит, что болезнь "испытывает пределы наших возможностей терпеть и страдать".



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Главная причина ухудшения ситуации - распространение индийского штамма коронавируса. Известно, что для него характерна двойная мутация, переносится он в тяжелой форме. Кроме того, в стране отмечается дефицит аппаратов ИВЛ, нехватка больничных коек, отсутствует элементарная медицинская помощь. По словам медиков, врачам приходится выбирать, кого спасать. Предпочтение чаще отдается молодым, а не пожилым людям. Еще одна причина кризиса - не все в Индии верят доказательной медицине, многие выбирают сомнительные альтернативные способы лечения. Так, популярно мнение о том, что от коронавируса помогает коровий навоз. Некоторые обмазываются экскрементами животных и пренебрегают рекомендациями врачей.



С увеличением темпов распространения инфекции COVID-19 многие штаты в Индии либо продлили режим комендантского часа, либо ввели более строгие ограничения. Пока, впрочем, успеха власти не достигли. Жертв пандемии в стране хоронят круглосуточно, погибших сжигают в стихийных крематориях во дворах, на парковках и в парках. Больницы и морги переполнены, трупы умерших видели в священной реке Ганг. Местные жители полагают, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку Ганг из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.



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Эксперты говорят, что индийские власти в критической ситуации действуют решительно. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "Известиями" отмечает, что в Индии от коронавируса привились почти 200 млн человек. Этого, правда, все равно недостаточно - для формирования популяционного иммунитета необходимо вакцинировать минимум 850 млн индийцев. "Возможно, стоило решительнее действовать на ранних стадиях. Например, в конце апреля в стране отмечался большой религиозный праздник Кумбха Мела, который сопровождался массовыми купаниями в Ганге. Наверное, стоило этому помешать", - говорит собеседник.



Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович называет мукормикоз и другие грибковые заболевания эндемическими для Индии. "В Индии специфические условия - высокая плотность населения, влажность, жара, бедность, сложные санитарные условия. Серьезно снижен общий иммунитет населения, распространена железодефицитная анемия. Все это делает людей неустойчивыми к инфекциям", - отмечает эксперт. Источник - Известия

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