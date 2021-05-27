Уникальный восточный базар обнаружен на раскопках древнего Туркестана

11:27 28.05.2021

И. ГАЛУШКО



Общественное сооружение - базар, вид в сторону мавзолея / © КазНИИК



О сенсационной находке заявили ученые Казахского научно-исследовательского института культуры (КазНИИК), работающие над созданием археологического парка под открытым небом "Городище Культобе". В ходе очередного полевого сезона археологи КазНИИК обнаружили уникальный восточный базар, функционировавший в древнем городе на протяжении нескольких столетий.



Напомним, самая масштабная археологическая экспедиция, в ходе которой исследуется территория древнего Туркестана на площади свыше 30 гектаров, организована в рамках научного проекта "Реставрация исторических объектов городища Культобе", реализуемого при финансовой поддержке Евразийской Группы (ERG). На сегодняшний день ученым КазНИИК удалось обнаружить множество интереснейших археологических объектов жилого, общественного и религиозного назначения, ведущих свою историю со II века до нашей эры по XIX век нашей эры.



В новом полевом сезоне, начавшемся в первых числах марта, искатели древностей ведут изыскания сразу на нескольких участках древнего городища, намереваясь восстановить из руин уникальный торгово-ремесленный квартал, объединяющий ювелирную мастерскую, асхану, складские и торговое помещения, кварталы кузнецов и металлургов, в которых обнаружены древние печи и мастерские и западную стену, где археологи обнаружили остатки одной из нескольких сторожевых башен.



Особый интерес у историков вызывает древний восточный базар, расположенный в 300 метрах к юго-западу от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, который также был обнаружен в новом полевом сезоне. Уже сегодня на стадии археологических изысканий работающие на раскопках древнего Туркестана историки отмечают уникальность обнаруженного археологического объекта.



- В многочисленных письменных и картографических источниках, связанных с историей Туркестана XVII-XIX веков, не раз упоминается о большом туркестанском базаре, который на протяжении нескольких столетий являлся средоточием активной социальной, политической, финансово-экономической и даже культурной жизни города, - поделился генеральный директор ТОО "Казахский научно-исследовательский институт культуры", доктор философии (PhD) Андрей Хазбулатов. - И вот недавно наши ученые отыскали этот знаменитый туркестанский базар. Уникальность археологического материала в том, что впервые в Казахстане обнаружен позднесредневековый восточный базар на большой площади с хорошо сохранившейся планировкой. Аналогов такому объекту в нашей стране нет, и для более детального его изучения мы будем искать похожие восточные базары в Ташкенте и Бухаре. Интересен, кстати, и тот факт, что в непосредственной близости от базара были найдены многочисленные ремесленные мастерские - литейные, гончарные, кузнечные. Вероятно, изготовленные в них предметы домашнего или хозяйственного обихода продавались здесь же, на рынке. В целом вскрытая постройка является уникальным общественным сооружением позднесредневековой эпохи как в Туркестане, так и на территории Казахстана, сохранившая преемственность строительства средневековых архитектурных сооружений Средней Азии, Ирана и Ближнего Востока.



Структурно археологический объект состоит из восточного, центрального и западного крыла. На данный момент археологами вскрыты более трех десятков помещений различного назначения.



- Изнутри к ряду помещений примыкала галерея с основаниями под навесы айвана, выполненные из крупных булыжников и жженого кирпича, - информирует научный сотрудник КазНИИК, руководитель археологической экспедиции Айсулу Ержигитова. - С южной стороны находилась обширная базарная площадь. Восточное крыло базара представлено семью помещениями, которые, судя по их размерам и внутренним атрибутам, использовались в качестве торговых лавок, галереей и мощеной дорожкой. Основания более полутора десятка лавок просматриваются и в центральной части базара.



На сегодняшний день археологами вскрыто около 1,5 тыс. квадратных метров различной рыночной инфраструктуры, но работы еще не завершены. По информации археологов, входы в торговые ряды были со стороны галереи, огибающей базарную площадь по периметру. Часть помещений базара имеет в структуре очаги-сандалы, другая - санитарные устройства - ташнау. Все эти элементы выполнены из жженого кирпича прямоугольной и квадратной формы.



Изначально все помещения восточного базара были возведены из сырцового кирпича, но в XIX веке были перестроены с использованием жженого. Судя по обнаруженным артефактам - фрагментам керамики, предметам быта и многочисленным разновременным нумизматическим находкам, которые сейчас проходят камеральную обработку, базар активно использовался в XVIII-XIX веках, но первые торговые ряды здесь появились гораздо раньше.



- Аналогичные, но более ранние структуры базара просматриваются ниже по горизонту, - информирует археолог Азамат Ергешбаев. - Эти структуры, обнаруженные в южной части базара, имеют худшую сохранность и меньшие размеры, чем вскрытый базар. Вероятно, что за время своего существования базар не единожды перестраивался. Таким образом, на сырцовом основании появлялись постройки из жженого кирпича. Когда в конце XIX века базар перестал функционировать, местные жители сами разобрали постройки на стройматериалы.



Обнаруженный археологами уникальный восточный базар, как и ранее найденные караван-сарай, гостевой и торговый дома, еще раз подтверждает, что древний Туркестан являлся важным культурным, религиозным и торговым центром Великого Шелкового пути. Продолжающиеся научные исследования городища Культобе, как ключевого памятника в изучении процессов интеграции и взаимовлияния культур народов обширной Евразии, еще больше укрепят не только статус Туркестана как древнейшего сакрального центра тюркского мира, но и будут привлекать многочисленных туристов своей древней историей.