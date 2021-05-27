В Алматы новый главный имам - Толеби Оспан

00:00 29.05.2021

Приказом Верховного муфтия РК Наурызбая Хаджи Таганулы назначен новый главный имам Алматы, сообщает zakon.kz.



Приказ Верховного муфтия о назначении главным имамом города Алматы озвучил наиб-муфтий Ершат Онгаров. Муфтий передал слова благодарности и наилучшие пожелания Еркинбеку Шокаю, который ранее занимал эту должность.



Новый имам Алматы Толеби Оспан был до этого главным имамом Актюбинской области. Он родился в 1981 году.



Учился в Исламском институте Алматы. В 2005 году окончил в ЮКО филологический факультет, в 2013 году - Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак" в Алматы. . Прошел курсы обучения имамов в Турции.



В разные года занимал должности, начиная от главного имама с. Кызыл-Кайрат Талгарского района Алматинской области до заместителя муфтия, наиб-имама в двух мечетях в Нур-Султане. С 2016 года был главным имамом Актюбинской области и областной центральной мечети ′′ Nur Century ′′.



Является членом Союза журналистов РК.



Женат, имеет трех дочерей и сына.