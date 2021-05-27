САРское это дело: Башар Асад заступил на последний семилетний срок

00:37 29.05.2021 После выборов Сирия сосредоточится на решении экономических проблем



Эльнар Байназаров



По итогам президентских выборов в Сирии, прошедших 26 мая, Башар Асад набрал 95,1% голосов при рекордной явке в 78%. Согласно действующей конституции, он останется на посту главы республики еще на семь лет, но это его последний срок. В парламенте САР "Известиям" уточнили, что главная задача, стоящая перед страной в поствыборный период, - остановить падение экономики, пострадавшей за десятилетие войны, санкций и пандемии COVID-19. Страны Запада ожидаемо бойкотировали результат голосования, а спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен отметил, что выборы не соответствовали международным резолюциям. Однако в парламенте САР "Известия" заверили, что голосование проходило по всем стандартам с участием иностранных наблюдателей, и подчеркнули: Дамаск не позволит Западу вмешиваться во внутренние дела страны. Потому мнение других стран для Сирии, как подчеркнул на избирательном участке сам Башар Асад, имеет "нулевую ценность".



Семь лет вперед



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"Надежда в действии" - плакаты с таким лозунгом и фотографией Башара Асада встречали голосующих сирийцев более чем на 2 тыс. избирательных участков по всей стране. Точнее, на той ее части, что подконтрольна правительству - это 70% от довоенной республики. А также среди сирийских эмигрантов в Ливане, Иране и РФ.



Выборы не проводились на северо-востоке страны, находящемся под контролем курдских "Сирийских демократических сил" (СДС), а также в Идлибе, последнем очаге вооруженных повстанцев, и Африне, контролируемом протурецкими силами. СДС пошли на радикальные меры и 24–26 мая закрыли все КПП, соединяющие их районы с территорией, контролируемой правительством, чтобы предотвратить участие жителей северо-востока в президентских выборах. В ответ на этот шаг глава МИД Сирии Фейсал Мекдад заявил: "Они называют себя сирийскими демократическими силами, но запрещают сирийцам осуществлять демократическое право избирать своего президента".



Турция, где проживает свыше 3,6 млн сирийских беженцев, как и в 2014 году, открывать участки на своей территории отказалась. Аналогично поступили Германия, Франция и другие страны ЕС, где проживают сирийцы.



САРское это дело: Башар Асад заступил на последний семилетний срокФото: REUTERS/Omar Sanadiki



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Несмотря на это противодействие соседей и стран Запада, как уточнил председатель сирийского парламента Хаммуда Саббаг, в голосовании приняли участие 14,2 млн сирийцев, явка составила рекордные 78%. Семь лет назад, на выборах 2014 года, явка была 73%, тогда Башар Асад набрал 88,7% голосов.



С победой его уже поздравил президент РФ Владимир Путин. "Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов", - говорится в сообщении на сайте Кремля.



Как и на выборах 2014 года, у Асада было всего два конкурента - представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, который возглавляет Сирийский демократический фронт (СДФ) и бывший госминистр Абдалла Саллюм Абдалла. Они набрали 3,3 и 1,5% голосов соответственно.



Изначально альтернативных кандидатов было в разы больше - заявки в общей сложности подал 51 человек, однако Конституционный суд допустил до выборов только трех. Требования к кандидатам в Сирии довольно жесткие - быть мусульманином старше 40 лет, не иметь гражданств других стран, проживать на территории САР не менее 10 лет.



От участия в президентских выборах отказался Национальный координационный комитет (НКК) - ведущая фракция оппозиции внутри Сирии, а также базирующаяся в Стамбуле Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил.



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Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США в своем заявлении с критикой Асада отметили, что голосование "не было ни свободным, ни справедливым". Турция также посчитала выборы "незаконными". Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что голосование не соответствовало требованиям резолюции 2254, которая призывает к свободным и справедливым выборам под наблюдением ООН, проводимым "в соответствии с высочайшими международными стандартами прозрачности и подотчетности".



Согласно этой же резолюции, право выбирать должны иметь все сирийцы, в том числе беженцы в других странах. Однако по закону 2014 года участвовать в голосовании могут только граждане САР, имеющие действующие паспорта и пометки о легальном выезде из страны и въезде в другое государство; большинство из 5 млн сирийских беженцев покинули республику без необходимых отметок в документах, а срок действия их паспортов истек.



Глава международного комитета парламента САР Бутрус Маржан заявил "Известиям", что выборы были проведены в строгом соответствии с конституцией республики.



- Западные страны будут возражать против любых принимаемых Сирией мер независимо от их политических интересов. Позвольте мне спросить, как бы отреагировали эти страны, если бы эта статья конституции не была реализована и выборы не были проведены? Я отвечаю: тогда бы они обвинили сирийское государство в несоблюдении конституции, - заявил политик. - Хочу добавить, что проведение президентских выборов в Сирии на основе конституции страны - это внутреннее суверенное решение, в которое ни одна страна не имеет права вмешиваться.



По словам Бутруса Маржана, задача представителя ООН по Сирии ограничивается действием в качестве посредника в процессе переговоров по выполнению резолюции 2254 Совбеза, которой привержено сирийское государство. Согласно заявлению официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, проведение выборов не противоречит этому решению, уточнил сирийский политик.



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- Наша страна сосредоточится на восстановлении всего того, что разрушила эта жестокая несправедливая война, во всех сферах экономики: в обслуживании, образовании, производстве, промышленности. Эта стратегия будет реализована при помощи друзей, которые поддерживали Сирию на протяжении всего этого испытания, - отметил парламентарий.



По-другому было нельзя



Это уже вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии и вторые, на которые допустили альтернативных кандидатов, - до принятия новой конституции выборы в САР проходили в виде референдума, когда избиратели должны были вынести вотум доверия единственному претенденту. Такая безальтернативная система была введена в 1963 году после военного переворота, приведшего к власти Хафеза Асада, отца Башара Асада.



Победа действующего главы государства никак не повлияет на международное положение Сирии и на работу конституционного комитета, заявил "Известиям" представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) от умеренной оппозиции, член конституционного комитета Яхья аль-Ариди.



- Желают власти Сирии того или нет, сейчас они не что иное, как инструмент в руках международных союзников в лице России и Ирана, гарантирующих соблюдение их интересов. Когда и если будет достигнут международный консенсус, роль текущего правительства сведется до минимума, - отметил политик от оппозиции.



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Политолог Елена Супонина заявила "Известиям", что победа Асада была ожидаемой, но главное - риторика Запада, хотя и остается критической, ослабла.



- США и ЕС не предпринимают никаких конкретных усилий для свержения Асада. Арабские страны на прошлых выборах также были настроены резко критически, а сейчас довольно нейтрально. Можно наблюдать, что некоторые монархии Персидского залива уже возобновили связи с Дамаском или выразили готовность возобновить. Потому мнение Запада сейчас ни на что не повлияет, - отметила эксперт.



Востоковед Роланд Биджамов подчеркнул: выборы нельзя было не провести, поскольку это означало бы нарушение конституции страны.



- Де-юре все прошло правильно. На критику Запада у Сирии есть свой контраргумент: выборы по новым правилам можно проводить только после принятия новой конституции, а ее до сих пор нет. Поэтому Дамаск пошел на то, чтобы проголосовать, и сделал это по букве закона, - пояснил эксперт "Известиям".



К концу семилетнего срока действующего президента династия Асадов будет бессменно находиться у власти в Сирии более 60 лет. Источник - Известия

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