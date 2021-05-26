Беснование из-за Протасевича: почему взвыли Запад и "подхрюкивающие"? - А.Цуканова

00:54 29.05.2021 АРИНА ЦУКАНОВА | 26.05.2021



"Я даю признательные показания…"



Вселенский вой "международного сообщества" по поводу задержания в Белоруссии одного из отцов-основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича наводит на мысль, что мир сходит с ума.



Повальная амнезия. Все внезапно решившие облетать белорусское небо стороной категорически не хотят вспоминать признание бывшего главы американского АНБ о том, как США заставили Австрию посадить самолет президента Эво Моралеса только по подозрению в том, что на борту может находиться Эдвард Сноуден. Этот захватывающий сюжет подробно описан известной газетой Der Standard в 2015 году, спустя полтора года после инцидента, включающего позорный обыск самолета руководителя Боливии. Кстати, Франция и Португалия закрыли при этом свои небеса.



Мэр Риги после этого в знак протеста сорвал у себя в городе все флаги Франции, Австрии и Португалии? Да? Рижские градоначальники всегда так нервно реагируют на скандалы с самолетами, они терпеть не могут охоты за журналистами, будь то Сноуден или Протасевич. Ведь так?



А потом что началось! Из-за поисков Сноудена в принудительно посаженном самолете Моралеса многие европейские государства вроде Польши решительно запретили своим авиакомпаниям летать по австрийским, португальским и французским небесам и, соответственно, закрыли свои от полетов всяких там Austrian Airlines, Air France, TAP Portugal и прочих тамошних авиаперевозчиков. Нечего, мол, подрывать устои свободного мира! Было ведь? Все как один грудью стали на защиту Сноудена, кстати, настоящего, а не выдуманного журналиста?



Кто там говорит, что ничего такого и близко не было, а спецоперацию "найди Сноудена" так называемый цивилизованный мир принял как должное? Как это не было? Почему же тогда вокруг посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске, решение о которой принял сам экипаж, творится вся эта свистопляска? Малахольный рижский мэр при этом кинулся менять белорусский государственный флаг на бело-красно-белый прапор, под которым майданила оппозиция, а когда глава IIHF (Международной федерации хоккея) Рене Фазель удивился ненормальному жесту градоначальника и потребовал вернуть все на свои места (флаги в Риге установлены по случаю ЧМ по хоккею), Мартиньш Стакис вознамерился и с флагом IIHF расправиться. В общем, находка для психиатров. И не одна, поскольку из латвийского сейма прозвучала идея захватить белорусскую хоккейную сборную в заложники.



В Вильнюсе поступили столь же истерически, сменив белорусское знамя на флаг несуществующей БНР. Однако психоз накрыл не всех. Литовские дальнобойщики, к примеру, заявили, что не станут объезжать территорию Белоруссии по прихоти властей. Нарезать круги по Европе влетит в копеечку.



На Украине в это время кусали локти, отчаянно завидуя прибалтам, меняющим государственные флаги на те, которые им больше нравятся. Пришлось ограничиться унылым прекращением авиасообщения с Белоруссией с полуночи 26 мая. Причиной этого шага министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал, не поверите, безопасность: дескать, "мы должны заботиться о безопасности украинских граждан". То есть надо понимать, что ровно из соображений безопасности украинские власти в 2014 году упорно не закрывали небо над Донбассом, даже над теми районами, где шли боевые действия? Итог мы все помним – МН-17. Впрочем, там не было украинских граждан, а министр говорит только о них.



В 2014-м Украина заботиться о безопасности пассажиров воздушных судов, пролетающих над территорией войны, не посчитала нужным… Это другое…



И уж точно заботясь о безопасности, в 2016 году Украина заставила вернуться самолет "Белавиа" в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации – из-за того, что на борту находился противник "революции гидности" Армен Мартиросян.



Из переговоров экипажа с украинским диспетчером:



"Белавиа-840, вам поступило указание – вам необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват".



"А что случилось такое?"



"В эфир не могу передать, Белавия-840. По прибытии все узнаете".



"Не понял что-то это, а кто информацию передал?"



"Белавиа-840, „Украэроцентр" (Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения. – Прим. ред.)".



"А причина какая?"



"Я получил указания вернуть вас на аэродром вылета".



Наверняка тогда мэр Риги воодушевленно срывал сине-желтые украинские флаги, может, даже сжигал их на главной площади города…



Украине бы вообще в этой ситуации помалкивать и не "подхрюкивать" воплям, доносящимся из Европы. Не так давно, в 2020 году, Киев собирался посадить самолет Минск – Стамбул с целью ареста пассажиров, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Операция готовилась, по данным украинской прессы, год. Но – провалилась.



К слову, "журналист" Протасевич, по которому стонет Европа, успел знатно отметиться на Украине: здесь он – активист "революции гидности", скачет на поваленном памятнике Ленину, а здесь – каратель батальона "Азов"*, отличающегося тягой к неонацизму, отмеченной даже в США. Попытки отстирать биографию "журналиста" бессмысленны, все понимают, что означают слова Протасевича: "Даю признательные показания".



Называть его бурную деятельность журналистикой – дикость. Скакать на майданах – это не журналистика. Собирать на Западе вспоможения для украинских неонацистов – это не журналистика. Организовывать и координировать уличные беспорядки – это не журналистика. Выкладывать в открытый доступ данные белорусских силовиков и призывать к расправе над ними – это не журналистика.



"Журналист" Протасевич на снесенном памятнике Ленину в Киеве во время "революции гидности"



"Журналист" Протасевич с автоматом в форме батальона "Азов" на обложке журнала этого батальона "Черное солнце"



К журналисту Протасевичу у белорусских властей вряд ли имеются какие-то претензии, поскольку в профессии он ничем не отличился. Forbes вообще называет его "фотографом из Минска", а изложенная изданием в пасторальных тонах биография персонажа свидетельствует о том, что он не стремился получить образование, сменил десятки редакций, "не прижился" ни в "Комсомолке", ни на "Радые Свабода" (эк как его носило-то!).



В качестве доказательства того, что Протасевич все-таки имел отношение к журналистике, Forbes приводит единственное фото его авторства с открытия бургерной Black Star Burger!



Ну а созданные в Польше Telegram-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга" (признаны в РБ экстремистскими) с целью организации смены власти в Белоруссии – это точно не журналистика. Это – продукт технологий цветных революций, информационное оружие, которое используется по назначению. Напротив, оно вне всяких рамок, в том числе рамок законности и морали. Поэтому стенания Международной и Европейской федераций журналистов, называющих арест Протасевича "актом государственного терроризма", неуместны: журналиста Протасевича не существует в природе, и "фотограф из Минска" для белорусских властей ни малейшего интереса не представляет. Сам Протасевич более честен: он говорит о факте "организации массовых беспорядков в городе Минске". Какое отношение это имеет к журналистике?



"Девушка Протасевича" – российская гражданка София Сапега – тоже не журналистка: Telegram-канал "Черная книга Беларуси", редактором которого она работает в Литве, журналистикой не занимается – он выкладывает личные данные силовиков, судей и представителей других профессий, которых считает "преступниками" или "пособниками". Эдакий вариант украинского "Миротворца". Например, начальник смены аэропорта Минска уже объявлен "преступником".



Мир сошел с ума, и вот уже мэр Львова закрывает отдельно от украинского львовское небо для белорусской авиации, МИД ФРГ стращает Лукашенко "горькой ценой", которую тот якобы заплатит за "чудовищную диверсию с самолетом Ryanair", ректор Киевского национального университета имени Шевченко собирает ученый совет, чтобы лишить Лукашенко звания почетного доктора, президент Европарламента призывает вывешивать фото Протасевича в аэропортах ЕС, власти Канады готовят новые санкции в отношении Белоруссии, Еврокомиссия замораживает мифические 3 млрд евро помощи для РБ (которые Европа и не собиралась давать белорусам до смены власти), ХАМАС отрицает причастность к минированию самолета Ryanair…



А вот коллеги Протасевича знатно опечалены: в самой Белоруссии люди равнодушны к судьбе задержанного Протасевича. "Белорусам плевать – они пьют пиво, гуляют в парке…"



Сходят с ума Запад, "подхрюкивающие" и белорусская оппозиция, осевшая за рубежом и неожиданно получившая надежду на оживление своего унылого существования. То есть та тусовка, которая прямо заинтересована в том, чтобы красно-зеленый белорусский флаг сменился бело-красно-белым прапором. Но пока это происходит только на просторах Прибалтики, давая темы для диссертаций по психиатрии. Источник - fondsk.ru

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