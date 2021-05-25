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Amazon пришел в Центральную Азию
08:00 29.05.2021

Правда, многие местные предприниматели и раньше умудрялись торговать на этой площадке.
Алмаз Куменов May 25, 2021
Гигант розничной торговли идет по пятам конкурентов вроде Alibaba.
Amazon, крупнейшая в мире платформа для онлайн-торговли, теперь доступна и продавцам в Центральной Азии. Правда, учитывая, что другие интернет-площадки уже закрепились в регионе, американский гигант, возможно, немного припозднился.

По состоянию на 24 мая возможность напрямую зарегистрироваться в Amazon имеют торговцы и производители из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Между тем некоторые местные торговцы из Казахстана и раньше умудрялись обходить ограничения на продажу товаров казахстанского производства. В частности, покупатели давно могли приобрести на Amazon сувениры, украшения и даже темный молочный шоколад казахстанского бренда "Рахат".

В 2018 году глава национальной почтовой службы "Казпочта" Сакен Сарсенов заявил в интервью местному изданию журнала Forbes, что казахстанские предприниматели зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц, продавая сувениры на Amazon. В качестве примера экспортного потенциала он упомянул умельцев из Шымкента, производящих "интересные украшения ручной работы, изделия из серебра в казахской национальной традиции".

Хотя Сарсенов не стал подробно останавливаться на том, как казахстанские торговцы обходили ограничения, догадаться нетрудно. Все, что нужно было сделать продавцу, -- это зарегистрироваться в авторизованной Amazon стране, например, в соседней России.

Одним из производителей, уже пользующихся услугами Amazon, является алматинское издательство Tengri Comics, которое продает комиксы о казахском воине-супергерое Ермек батыре через дочернюю платформу ComiXology. Создатель комикса, художник Мадибек Мусабеков, ранее сообщил Eurasianet.org, что его персонаж более популярен среди западных читателей, чем в самом Казахстане.

Тем временем китайский гигант Alibaba уже давно осваивается на этом рынке.

В декабре замминистра торговли и интеграции Асель Жанасова сказала агентству "Интерфакс-Казахстан", что с начала 2019 года на Alibaba.com торговали около 100 компаний, которые реализовали продукции на сумму около 17 миллионов долларов, включая одежду, мебель и товары для детей. Ожидается, что в этом году на данную торговую площадку выйдут еще 50 местных компаний.

Между тем в феврале министр торговли Бахыт Султанов сообщил в Facebook, что российская торговая площадка Wildberries установила упрощенную регистрацию для казахстанских предпринимателей. Раньше торговцы, желающие продавать товары покупателям в России, вынуждены были открывать в РФ юридическое лицо и дважды уплачивать НДС за проданный товар – в России и в Казахстане.

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622264400
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