 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане также начнут производить российскую вакцину "Спутник V"
08:03 29.05.2021

Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил РИА Новости в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко 28 мая посетил с визитом Узбекистан, где встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.
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"Договорились о локализации производства "Спутника V" (в Узбекистане - ред.) в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Узбекистана", - сказал Мурашко по итогам встречи.

Министр добавил, что узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины, идет проработка проекта.

Ранее сообщалось, что Узбекистан 23 апреля получил первую партию "Спутника V", 27 апреля - вторую.

Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.

С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.

Источник - centralasia.media
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