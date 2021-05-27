В Тадже объявлен в розыск еще один VIP-утырок - сын министра и родственник Рахмона - Диловар Гулов

08:04 29.05.2021

Милиция Таджикистана разыскивает сына экс-министра энергетики Гула Шерали

Управления МВД Таджикистана по городу Душанбе объявило в розыск гражданина Гулова Диловара Шералиевича (Шерализода Диловар Шерали), 1996 г.р.



Как сообщает издание "Авеста", Диловар Гулов – сын экс-главы Минэнерго Таджикистана Гула Шерали подозревается в хулиганстве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 237 (Хулиганство).



Ранее Д.Гулов уже был судим по данной статье. В розыске Диловар Гулов, как сообщает УМВД столицы, находится с 19 мая текущего года.



Столичная милиция просит граждан, имеющих информацию о местонахождении Диловара Гулова сообщить, позвонив по телефонам 221-15-00, 221-00-57 и 221-15-42.

Напомним, ранее двое сыновей экс-министра энергетики Таджикистана Гула Шерали устроили драку с поножовщиной в столичном ресторане "Сим-Сим".



Братья подозреваются в том, что вечером 16 мая участвовали в драке в столичном ресторане "Сим-Сим", в ходе которой один из них нанес ножевой удар посетителю ресторана.



Алишер Гулов был задержан 17 мая на территории Согдийской области, а Диловар Гулов, судя по последней информации столичного УМВД находится в розыске.

Напомним, Диловар Гулов не впервые фиксируется в милицейских сводках.

В июле 2018 года в Душанбе он избил милиционера и скрылся с места происшествия, а вскоре был объявлен в розыск. Однако 9 июля того года он сам явился в органы.



За это преступление Диловар Гулов был приговорен к одному году лишения свободы.