Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса

08:12 29.05.2021

Новый штамм власти назвали гибридом британского и индийского штаммов коронавируса. Во Вьетнаме предупредили, что вирус легко распространяется и быстро передается от человека к человеку

Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, который легко распространяется в воздухе и быстро передается от человека к человеку. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг, передает VnExpress.



По данным Минздрава Вьетнама, новый штамм является гибридом британского и индийского штаммов коронавируса. В ведомстве считают, что появление нового штамма сказалось на росте заболеваемости в стране, несмотря на принятые противоэпидемические меры.