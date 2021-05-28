"Игра на слабака": ВМС США и их союзники таранят российские границы, - С.Ищенко

09:55 29.05.2021 "Игра на слабака": ВМС США и их союзники таранят российские границы

Кроме Крыма спорным местом Пентагон внезапно назначил и тихоокеанский залив Петра Великого

Сергей Ищенко

28 мая 21



Уж восемь лет возглавляет Пограничную службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. И каждый год по традиции раздает праздничные интервью в честь Дня пограничника, который в нашей стране ежегодно отмечается 28 мая. Но только на днях, кажется, ему впервые удалось добиться столь крупного международного резонанса своих слов.



Если коротко: устами Кулишова ФСБ в лоб заявила Западу, что тот злостно не признает территориальную целостность России, постоянно нарушая ее морские границы. Самых свежих примеров генерал привел два. Один в Черном море, другой - на Дальнем Востоке.



Первый имел место 13 октября 2020 года. Хотя (и эту странность генерал Кулишов почему-то никак не объяснил) ни единого слова в публичном пространстве о том инциденте нашими пограничниками по горячим следам отчего-то произнесено не было. Как выясняется лишь теперь, тогда британский эсминец D35 Dragon, совершавший вокруг российского Крыма переход из украинской Одессы в грузинский Батуми, нарушил наши территориальные воды близ Севастополя.



"Несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода, […> эсминец пересек государственную границу РФ в районе мыса Херсонес, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России командир эсминца заявил о плохом приеме сигнала", - пояснил Кулишов.



И лишь когда в ситуацию были вынуждены вмешаться вышедшие по тревоге из Севастополя боевые корабли Черноморского флота, а над мачтами Dragon на малой высоте стали раз за разом угрожающе проноситься поднятые с аэродрома Бельбек реактивные штурмовики ВМФ России британский эсминец поспешно отвернул в сторону открытого моря.



Второй упомянутый главой Погранслужбы случай имел место на Тихом океане в районе залива Петра Великого. Он практически совпал по времени с опасными действиями британских моряков у Севастополя. По мнению Кулишова, теперь уже американцами и уже на другом конце нашей страны - вблизи Владивостока - было продемонстрировано полное презрение к российским законам, устанавливающим линию морских рубежей РФ. Презрение, которое чуть не обернулось гибелью двух боевых кораблей - нашего и американского.



А именно: 24 ноября 2020 года эсминец USS John S. McCain (DDG-56) зашел за линию морской границы России в заливе Петра Великого на два километра. Когда все иные средства прекратить этот явный разбой были исчерпаны, осуществлявший непосредственное слежение за эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил американский корабль о применении таранного маневра для вытеснения нарушителя. Потом на большом ходу начал очень рискованное сближение. Когда до бортов USS John S. McCain осталась только узкая полоска воды корабль ВМС США благоразумно подчинился требованиям российской стороны и ушел в океан.



Что объединяет эти два случая? Первое: и в Лондоне, и в Вашингтоне с ходу отмели все претензии Москвы. И заявили, что их экипажи вообще ничего не нарушали, а просто "осуществляли право мирного прохода". Все остальное, мол, досужие выдумки традиционно череcчур нервной Москвы в том, что касается неприкосновенности ее государственных границ.



В истории с Dragon, дескать, англичане правы потому, что воды у мыса Херсонес для них официально - все еще украинские. Ведь Лондон, как и весь прочий Запад, не признал возвращения Крыма в Россию в 2014 году. А значит, по этой логике, моряки Ее величества никого ни о чем возле берегов полуострова спрашивать не обязаны. Киев - они в этом просто уверены! - заранее на все согласен. Посему решили на мостике Dragon вблизи поглазеть на херсонеские скалы - и совершенно безбоязненно пошли к ним.



В Минобороны Великобритании свою точку зрения в пятницу, 28 мая (по символическому совпадению - точнехонько в наш День пограничника), сформулировали даже как-то зло и раздраженно: "Сообщение (ФСБ РФ - „СП") категорически не соответствует действительности. „Дрэгон" выбирал прямой маршрут между двумя заходами в порт, следуя признанному безопасному маршруту для всех международных перевозок в украинских водах".



А претензии русских по поводу инцидента с USS John S. McCain в заливе Петра Великого уже Пентагон тоже отказался принимать. И тоже примерно в той же непримиримой тональности.



Вторжение своего эсминца в залив Петра Великого командование 7-го флота ВМС США объяснило стремлением бросить вызов "чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации".



Американские адмиралы так пояснили свою позицию: по их мнению, в 1984 году СССР самовольно ограничил внутренние воды в заливе Петра Великого прямой линией длиной 106 морских миль. Согласно американской позиции, данная линия "несовместима с нормами международного права, отраженными в Конвенции по морскому праву и ограничивающей воды залива". Проведя эту линию, считают в Пентагоне, СССР попытался потребовать больше внутренних вод и территориального моря, чем он имеет право требовать согласно международному праву. Россия же, уверены за океаном, продолжает притязания СССР.



Для ясности: тем самым в Вашингтоне в очередной раз подняли старую и наболевшую между нами и Западом тему так называемых "исторических заливов". К каковым в международном морском праве относят заливы между берегами одного государства, имеющие ширину входа свыше 24 морских миль (то есть по 12 миль от каждого берега). Они рассматриваются как территориальные воды страны лишь в случае, если вся акватория полностью находятся под одним флагом. Об этом говорится в п. 6 ст. 7 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года и п. 6 ст. 10 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.



По этим критериям в России к ее историческим водам законодательно отнесены Белое море, восточная часть Финского залива, Байдарацкая и Чешская губы, проливы Дмитрия Лаптева, Санникова и Татарский. Как легко заметить, все перечисленные акватории чрезвычайно важны для нас не только в экономическом, но и, главным образом, в оборонительном плане.



При этом следует признать: международного договора, который бы четко обозначил, что и залив Петра Великого целиком является историческими водами СССР, а затем России, пока нет. Возможно потому, что вход в него со стороны Тихого океана существенно шире установленных Конвенции ООН 24-х морских миль. Но, поясняют специалисты по морскому праву, объявляя спорный теперь залив, которым пользуется почти весь Тихоокеанский флот РФ, территориальным морем нашей страны, СССР в свое время опирался на сложившийся "международно-правовой обычай". То есть - на неписаное правило, которое означает, что заявление СССР об объявлении залива своими историческими внутренними водами не вызвало возражений со стороны большинства стран. Поэтому считается: Советский Союз настоял на своем. Впрочем, понятно почему: был достаточно силен.



При этом и у Соединенных Штатов во времена СССР это не вызывало никакого видимого протеста. Американцам долго просто дела не было до залива Петра Великого. Или они опасались выражать свои претензии до той поры, пока в этих водах базировался наш мощный тогда ракетно-ядерный флот.



Но в 90-е годы от советского океанского ТОФа остались только рожки да ножки. К тому же в Азиатско-Тихоокеанском бассейне Вашингтон все более и более стал беспокоить Китай. Политическая температура в регионе стала ощутимо расти. А вместе с ней - и воинственные амбиции 7-го флота ВМС США.



В декабре 2018 года Штаты впервые отправили к входу в залив свой эсминец McCampbell. Тогда, его экипаж, правда, не решился нарушить морскую границу, которую Россия больше полувека назад объявила своей. В остальном картина получилась почти той же, что и осенью 2020 года. Только вместо "Адмирала Виноградова" у входа в залив Петра Великого со всей решительностью встречал большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".



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А комментарии 7-го флота ВМС США вышли как под копирку с теми, что прозвучали потом, осенью 2020-го. Три года назад пресс-секретаря Тихоокеанского флота ВМС США лейтенант Рэйчел Макмарр появление эсминца в Японском море объяснила желанием США бросить вызов "чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации". Лейтенант добавила, что Вашингтон не признает претензии Москвы на морские районы, которые расположены далее 12 миль от российского побережья. То есть не относятся, по мнению Пентагона, к нашим территориальным водам.



Таким образом, генерал Кулишов прав: на российских морских границах с каждым годом складывается все более взрывоопасная ситуация. Происходящее сегодня на наших глазах сами американские военные моряки называют "game of chicken". Буквально - "игра на слабака". Об этом написано в книге бывшего офицера ВМС США Винклера "Холодная война. Противостояние США и СССР в океане".



В этой азартной, но рискованной, круто замешенной на порохе и тротиле глобальной игре слишком многие уже проиграли. Ибо слабаком, естественно, никто выглядеть не хочет. Но и просто ожидать, когда над волнами заговорят пушки, тоже безответственно. Что же делать?



Сразу признаем: вокруг международно-правового статуса Крыма и залива Петра Великого мы вряд ли найдем скорое решение. Выход, полагаю, один: урегулирование проблем поручить исключительно дипломатам, а не военным. А для военных попытаться поскорее реанимировать хотя бы давно существующий, но фактически опасно бездействующий сегодня свод "правил поведения" боевых кораблей в Мировом океане.



Он, этот свод, давно существует. И называется межправительственное соглашение между СССР и США "О предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним" (1972 год). Беда в том, что с самого начала и по сегодняшний день соглашение не особенно и работает. В итоге перечень инцидентов между военными США и России на море и в небе постоянно множится. К тем, о которых уже рассказано, можно добавить хотя бы эти:



- 17 июня 2016 года в восточной части Средиземного моря американский эсминец с управляемым ракетным оружием Gravely допустил опасное сближение с российским боевым кораблем на дистанцию 60−70 метров по левому борту и пересек курс движения сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый" по носу на опасной дистанции 180 метров;



- июля 2019 года пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщили, что в Восточно-Китайском море американский ракетный крейсер Chancellorsville внезапно и намеренно пересек курс российского большого противолодочного корабля "Адмирала Виноградова" всего в 50 метрах от него. Чем создал опаснейшую навигационную ситуацию;



- 9 января 2020 года командование 5-го флота ВМС США обвинило командира российского разведывательного корабля Черноморского флота "Иван Хурс" в опасном маневрирование возле американского эсминца УРО "Фаррагут" в Аравийском море.



Любой из перечисленных случаев, как и те, что имели место в прошлом году у мыса Херсонесс и в заливе Петра Великого, мог завершиться стрельбой, гибелью людей и непредсказуемыми политическими последствиями в межгосударственных отношениях. Почему все это стало возможным? Вот мнение бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова: "В соглашении (1972 года - „СП") было, что не надо делать. Но не было указано как: на какие расстояния не подлетать, на каких расстояниях расходиться, чтобы не мешать друг другу и так далее".



Значит, документ нуждается в срочном дополнении и совершенствовании. К счастью, это уже осознали и в Москве, и на Западе. Более того - активная работа над новым соглашением уже идет несколько лет.



Москва сформулировала Вашингтону новые предложения по предотвращению инцидентов в море и воздухе еще в 2016 году. В апреле 2021 года начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что открыт для идеи усовершенствования Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.



На удивление скоро, в минувший вторник, 26 мая, это заявление Гилдея получило зримое подтверждение. В Министерстве обороны РФ едва ли не впервые за последние годы побывала американская военная делегация. Отмечается, что стороны "рассмотрели вопрос перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия российских и американских кораблей в международных водах за прошлый год".



Несомненно, они просто не могли обойти так обеспокоившую ФСБ РФ инциденты возле Херсонеса и на входе в залив Петра Великого. Лед слегка тронулся? Или нам только показалось? Источник - svpressa.ru

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