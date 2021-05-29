 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Внешние силы сближения. В Минске прошло заседание глав правительств стран СНГ, - "Къ"
14:58 29.05.2021

Газета "Коммерсантъ" №91 от 29.05.2021, стр. 1
Главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в пятницу впервые за полтора года очно собрались в Минске для обсуждения интеграционных планов и экономических последствий пандемии. Кроме того, премьеры подписали несколько документов, направленных на решение точечных проблем объединения, в частности соглашение о сотрудничестве в сфере занятости. С учетом места встречи мероприятие обрело дополнительную внешнеполитическую составляющую - на фоне недавнего инцидента с самолетом Ryanair белорусская сторона дополнительно аргументировала необходимость интеграции в СНГ "работой внешних сил".

Впервые с конца 2019 года премьер-министры стран СНГ встретились в очном формате - в пятницу в Минске прошло заседание глав правительств. Хоть эта встреча пришлась на юбилейный для Содружества год - СНГ в 2021-м отмечает свое 30-летие,- пятничная встреча ни праздничной, ни особо торжественной не выглядела. Одна из причин этого - обострение внешнеполитической ситуации на фоне инцидента с самолетом Ryanair, направлявшимся в Вильнюс, но совершившим вынужденную посадку в Минске, и грозящими в связи с этим Белоруссии санкциями Евросоюза (см. "Ъ" от 26 мая).

Белорусская сторона "внешнюю" тему активно развивала.

Перед заседанием главы правительств встретились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заявил, что странам СНГ в ближайшее время необходимо решить вопросы развития общего экономического пространства, иначе об эффективности объединения говорить не придется.

Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против Содружества",- сказал белорусский президент.

Решение ряда стран ЕС о приостановлении авиасообщения с Белоруссией или рекомендации авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики повлияли на состав участников пятничного заседания. Правительственная делегация Молдавии не смогла прилететь в Минск из-за введенных ограничений на полеты в Белоруссию. Поэтому Кишинев был представлен в Минске на уровне посла, а исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелий Чокой выступил на заседании в формате видеообращения.

Как в СНГ стало больше варшавского, чем украинского
Впрочем, внесенные в повестку заседания вопросы касались исключительно внутренних дел СНГ - сначала премьеры обсудили их в узком составе за закрытыми дверями. Прежде всего говорили об экономических последствиях пандемии: по итогам мероприятия премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в 2020 году совокупный ВВП стран СНГ снизился на 3%, объем инвестиций в основной капитал - на 6,1%, импорт - на 8,2%, экспорт - на 18,3%. "Необходимо принципиально пересмотреть подходы к нашему взаимодействию, отказаться от практики безусловного протекционизма в пользу дальнейшего развития торговли, снятия существующих ограничений, активизации многосторонних связей и повышения потенциального сотрудничества",- заявил премьер. Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев возможностью для экономического сближения стран СНГ назвал активизацию взаимодействия с ЕАЭС, в который входят пять из десяти стран Содружества.

Пока же страны ограничиваются решением точечных задач - в пятницу, в частности, подписаны соглашение по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний и документ о взаимодействии в области геодезии, картографии и кадастра.
Также объединение договорилось о совместной работе по противодействию распространению инфекционных болезней, о сотрудничестве в области санитарной охраны - по этим вопросам выступала глава Роспотребнадзора Анна Попова (уже в начале ее доклада заседание закрыли от прессы).
Наиболее масштабным из подписанных в пятницу документов выглядит соглашение о сотрудничестве стран СНГ в сфере занятости населения - оно нацелено на формирование общего рынка труда.
Среди мер - внедрение системы организованного набора и привлечения кадров, создание национальных информационных порталов по содействию занятости, а также запуск системы взаимного признания компетенций работников.

Евгения Крючкова, Минск

Источник - kommersant.ru
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